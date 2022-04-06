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Adair County, KY

Special Weather Statement issued for Adair, Allen, Anderson, Barren, Bourbon, Boyle, Breckinridge by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 00:56:00 EDT Expires: 2022-04-06 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Adair; Allen; Anderson; Barren; Bourbon; Boyle; Breckinridge; Bullitt; Butler; Casey; Clark; Clinton;...

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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Freeze Watch issued for Colbert, Cullman, DeKalb, Franklin, Jackson, Lauderdale by NWS

Effective: 2022-04-09 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 09:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Colbert; Cullman; DeKalb; Franklin; Jackson; Lauderdale; Lawrence; Limestone; Madison; Marshall; Morgan FREEZE WATCH IN EFFECT FROM 1 AM CDT THROUGH 9 AM CDT SATURDAY MORNING * WHAT...A brief period of subfreezing temperatures in the 30-32 degree range is possible. * WHERE...All counties in northern Alabama as well as Lincoln, Moore and Franklin counties in southern middle Tennessee. * WHEN...From 1 AM CDT through 9 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Subfreezing temperatures could damage or kill crops and other sensitive vegetation, and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
COLBERT COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Bryan, Caddo, Canadian, Carter by NWS

Effective: 2022-04-05 22:00:00 CDT Expires: 2022-04-06 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Bryan; Caddo; Canadian; Carter; Cleveland; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Ellis; Garfield; Garvin; Grady; Grant; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Jefferson; Johnston; Kay; Kingfisher; Kiowa; Logan; Love; Major; Marshall; McClain; Murray; Oklahoma; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita; Woods; Woodward WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southeast, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...From 10 PM this evening to 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
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Flood Watch issued for Northern Wayne, Pike, Southern Wayne by NWS

Effective: 2022-04-08 06:54:00 EDT Expires: 2022-04-08 17:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Northern Wayne; Pike; Southern Wayne FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central New York and northeast Pennsylvania, including the following areas, in central New York, Delaware, Otsego and Sullivan. In northeast Pennsylvania, Northern Wayne, Pike and Southern Wayne. * WHEN...Until 6 AM EDT Friday. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Creeks and streams may rise out of their banks. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
PIKE COUNTY, PA
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Bullitt#Green#Lincoln#Russell Scott#Woodford Patchy Dense Fog
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-07 21:50:00 CDT Expires: 2022-04-07 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING Light snow will taper off through the overnight hours, with winds trending downward.
COTTONWOOD COUNTY, MN
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Freeze Watch issued for Franklin, Lincoln, Moore by NWS

Effective: 2022-04-09 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 09:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Franklin; Lincoln; Moore FREEZE WATCH IN EFFECT FROM 1 AM CDT THROUGH 9 AM CDT SATURDAY MORNING * WHAT...A brief period of subfreezing temperatures in the 30-32 degree range is possible. * WHERE...All counties in northern Alabama as well as Lincoln, Moore and Franklin counties in southern middle Tennessee. * WHEN...From 1 AM CDT through 9 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Subfreezing temperatures could damage or kill crops and other sensitive vegetation, and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
FRANKLIN COUNTY, TN
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Flood Watch issued for Delaware, Sullivan by NWS

Effective: 2022-04-07 21:36:00 EDT Expires: 2022-04-08 02:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Delaware; Sullivan FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central New York and northeast Pennsylvania, including the following areas, in central New York, Delaware, Otsego and Sullivan. In northeast Pennsylvania, Northern Wayne, Pike and Southern Wayne. * WHEN...Until 6 AM EDT Friday. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Creeks and streams may rise out of their banks. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
DELAWARE COUNTY, NY
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Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-08 02:40:00 EDT Expires: 2022-04-08 22:47:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Warren FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT FRIDAY * WHAT...Small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of eastern New York, including the following counties, Saratoga, Warren, Fulton and Hamilton. * WHEN...Until 500 AM EDT Friday. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1058 PM EDT, Doppler radar and automated rain gauges indicated heavy rain due to thunderstorms. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. Between 2 and 2.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts of 0.5 to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Speculator, Edinburg, Northville, Lake Pleasant, Wells, Sacandaga Campground, Moffitt Beach Campground, Day Center, Harrisburg, Hope, Arietta, Benson, Hope Falls, Blackbridge, Upper Benson, Gilmantown, Maple Grove, Bakertown, Griffin and Girards Sugarbush. - http://www.weather.gov/safety/flood
WARREN COUNTY, NY
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Flood Warning issued for Montgomery, Schenectady, Schoharie by NWS

Effective: 2022-04-08 04:34:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:43:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Montgomery; Schenectady; Schoharie FLOOD WARNING IN EFFECT FROM LATE TONIGHT TO EARLY SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schoharie Creek At Burtonsville. * WHEN...From late tonight to early Saturday morning. * IMPACTS...At 7.0 feet, Water reaches Priddle Camp Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 PM EDT Thursday the stage was 4.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late tonight to a crest of 7.2 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage early Saturday morning. - Flood stage is 6 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/06/1979. - http://www.weather.gov/safety/flood Schoharie Creek Burtonsville Flood Stage: 6.0 Observed Stage at Thu 10 pm: 4.1 Forecast: Fri 2 am 5.1 Fri 8 am 7.2 Fri 2 pm 6.7 Fri 8 pm 6.6 Sat 2 am 6.2 Sat 8 am 5.5 Sat 2 pm 4.8 Sat 8 pm 4.3 Sun 2 am 4.1 Sun 8 am 3.8 Sun 2 pm 3.6
MONTGOMERY COUNTY, NY
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Flood Warning issued for George, Greene, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-07 21:35:00 CDT Expires: 2022-04-08 21:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/mob. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Wayne The Flood Warning continues for the following river in Mississippi Chickasawhay At Leakesville affecting Greene, Wayne and George Counties. For the Chickasawhay River...including Waynesboro, Leakesville Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Chickasawhay At Leakesville. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 20 feet, flooding of lowlands will occur. At 22.0 feet, flooding of lowlands continues and some roads in low lying areas become cut off by high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Thursday the stage was 23.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 24 feet Sunday morning. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Middlesex, Somerset by NWS

Effective: 2022-04-08 04:34:00 EDT Expires: 2022-04-08 18:22:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued Friday morning by 1115 AM EDT. Target Area: Middlesex; Somerset The National Weather Service in Mount Holly NJ has issued a Flood Warning for the following rivers in New Jersey Raritan River At Manville affecting Somerset and Middlesex Counties. FLOOD WARNING IN EFFECT FROM LATE TONIGHT TO TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Raritan River At Manville. * WHEN...From late tonight to tomorrow evening. * IMPACTS...At 11.0 feet, At this level, inundation begins in Dukes Park in Manville. At 12.0 feet, Cautionary/Action stage is reached. Roads and trails flood within Dukes Park. At 13.0 feet, Southside Avenue in Somerville floods. At 15.0 feet, Dukes Parkway begins to flood in Hillsborough. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 PM EDT Thursday the stage was 11.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late tonight to a crest of 14.8 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage early tomorrow afternoon. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 14.8 feet on 03/22/1999. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (2 am) Crest Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Stg Time Date Raritan River Manville 14.0 11.1 Thu 10 p 8.9 6.7 14.8 8am 4/08
MIDDLESEX COUNTY, NJ
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Flood Advisory issued for Passaic by NWS

Effective: 2022-04-08 00:18:00 EDT Expires: 2022-04-08 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be especially cautious at night when it is harder to recognize the dangers of flooding. Target Area: Passaic FLOOD ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1130 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of northeast New Jersey, including the following county, Passaic. * WHEN...Until 1130 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 1040 PM EDT, Doppler radar indicated moderate rain continuing to move across the area. Urban and small stream flooding, and minor flooding of poor drainage areas will continue in the advisory area. Between 1.0 and 1.5 inches of rain has fallen. - Additional rainfall amounts of around 0.5 inches are expected over the area. - Some locations that will experience flooding include West Milford, Ringwood, Pompton Lakes, Bloomingdale, Upper Greenwood Lake and Wanaque. - http://www.weather.gov/safety/flood
PASSAIC COUNTY, NJ
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Flood Watch issued for Otsego by NWS

Effective: 2022-04-08 02:40:00 EDT Expires: 2022-04-08 22:47:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. Target Area: Otsego FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central New York and northeast Pennsylvania, including the following areas, in central New York, Delaware, Otsego and Sullivan. In northeast Pennsylvania, Northern Wayne, Pike and Southern Wayne. * WHEN...Until 6 AM EDT Friday. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Creeks and streams may rise out of their banks. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
OTSEGO COUNTY, NY
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Flood Warning issued for Chattahoochee, Muscogee by NWS

Effective: 2022-04-07 23:02:00 EDT Expires: 2022-04-09 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Chattahoochee; Muscogee The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Georgia Chattahoochee River at Columbus affecting Muscogee, Chattahoochee, Lee and Russell Counties. For the Chattahoochee River Basin...including Columbus...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Chattahoochee River at Columbus. * WHEN...Until early Saturday morning. * IMPACTS...At 28 feet, Minor flooding continues along the river upstream and downstream from the gage on the 14th Street bridge. Portions of the River Walk in Columbus will be flooded around one foot deep and closed to the public. The Phenix City Amphitheater on the Alabama side will begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 PM CDT Thursday /10:45 PM EDT Thursday/ the stage was 27.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 28.5 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage tomorrow evening. - Flood stage is 27 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 28.6 feet on 11/17/1930. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHATTAHOOCHEE COUNTY, GA

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