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Caldwell County, KY

Special Weather Statement issued for Caldwell, Christian, Hopkins, Lyon, Muhlenberg, Todd, Trigg by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 00:15:00 EDT Expires: 2022-04-06 02:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Caldwell; Christian; Hopkins; Lyon; Muhlenberg; Todd; Trigg Patchy...

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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Severe Weather Statement issued for Bastrop, Caldwell, Gonzales, Guadalupe by NWS

Effective: 2022-03-21 19:18:00 CDT Expires: 2022-03-21 20:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM CDT for south central Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Torrential rainfall is occurring with this storm, and may lead to flash flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Bastrop; Caldwell; Gonzales; Guadalupe A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT FOR CALDWELL...NORTHEASTERN GUADALUPE...SOUTHWESTERN BASTROP AND NORTHWESTERN GONZALES COUNTIES At 717 PM CDT, a severe thunderstorm was located over Kingsbury, or 8 miles west of Luling, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Golf ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Seguin, Lockhart, Luling, Mustang Ridge, Kingsbury, Staples, Fentress, Palmeto State Park, Brownsboro, Joliet, Tilmon, Stairtown, Belmont, McNeil, McMahan, Lytton Springs, Ottine, Dale, Bateman and St John Colony. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Christian#Special Weather Statement
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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NWS
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Winter Weather Advisory issued for Cottonwood, Jackson, Lincoln, Lyon, Murray, Nobles, Pipestone by NWS

Effective: 2022-04-07 21:50:00 CDT Expires: 2022-04-07 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Cottonwood; Jackson; Lincoln; Lyon; Murray; Nobles; Pipestone WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING Light snow will taper off through the overnight hours, with winds trending downward.
COTTONWOOD COUNTY, MN
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Freeze Watch issued for Franklin, Lincoln, Moore by NWS

Effective: 2022-04-09 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 09:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Franklin; Lincoln; Moore FREEZE WATCH IN EFFECT FROM 1 AM CDT THROUGH 9 AM CDT SATURDAY MORNING * WHAT...A brief period of subfreezing temperatures in the 30-32 degree range is possible. * WHERE...All counties in northern Alabama as well as Lincoln, Moore and Franklin counties in southern middle Tennessee. * WHEN...From 1 AM CDT through 9 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Subfreezing temperatures could damage or kill crops and other sensitive vegetation, and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
FRANKLIN COUNTY, TN
weather.gov

Flood Warning issued for Montgomery, Schenectady, Schoharie by NWS

Effective: 2022-04-08 04:34:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:43:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Montgomery; Schenectady; Schoharie FLOOD WARNING IN EFFECT FROM LATE TONIGHT TO EARLY SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schoharie Creek At Burtonsville. * WHEN...From late tonight to early Saturday morning. * IMPACTS...At 7.0 feet, Water reaches Priddle Camp Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 PM EDT Thursday the stage was 4.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late tonight to a crest of 7.2 feet tomorrow morning. It will then fall below flood stage early Saturday morning. - Flood stage is 6 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/06/1979. - http://www.weather.gov/safety/flood Schoharie Creek Burtonsville Flood Stage: 6.0 Observed Stage at Thu 10 pm: 4.1 Forecast: Fri 2 am 5.1 Fri 8 am 7.2 Fri 2 pm 6.7 Fri 8 pm 6.6 Sat 2 am 6.2 Sat 8 am 5.5 Sat 2 pm 4.8 Sat 8 pm 4.3 Sun 2 am 4.1 Sun 8 am 3.8 Sun 2 pm 3.6
MONTGOMERY COUNTY, NY
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Winter Weather Advisory issued for Brookings, Moody by NWS

Effective: 2022-04-07 20:50:00 MDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Brookings; Moody WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 PM CDT THIS EVENING Light snow will taper off through the overnight hours, with winds trending downward.
BROOKINGS COUNTY, SD
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Flood Warning issued for Lackawanna by NWS

Effective: 2022-04-08 06:54:00 EDT Expires: 2022-04-08 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Stay away or be swept away. River banks and culverts can become unstable and unsafe. Target Area: Lackawanna FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 145 AM EDT FRIDAY * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of northeast Pennsylvania, including the following county, Lackawanna. * WHEN...Until 145 AM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 1110 PM EDT, the guage at Parker Street on the Lackawanna River as of 1045 PM was 8.05 feet, just exceeding Moderate Stage of 8.0 feet. Between 1.5 and 2.5 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are possible in the warned area. - Some locations that will experience flooding include Scranton, Dunmore, Archbald, Dickson City, Olyphant, Blakely, Taylor, Throop, Peckville and West Scranton. - http://www.weather.gov/safety/flood
LACKAWANNA COUNTY, PA
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Flood Warning issued for Morgan, Pike by NWS

Effective: 2022-04-07 21:48:00 CDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. This product, along with additional weather and stream information, is available at https://water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=lsx. Target Area: Morgan; Pike The Flood Warning continues for the following rivers in Illinois Illinois River at La Grange LD. Illinois River at Meredosia. Illinois River at Valley City. River forecasts are based on observed precipitation and forecast precipitation for the next 24 hours. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Illinois River at Meredosia. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 17.4 feet, Meredosia boat dock floods. At 18.0 feet, City of Meredosia plugs storm sewer outlets. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 PM CDT Thursday the stage was 16.8 feet and rising. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early Friday morning and continue rising to near 18.3 feet by Tuesday afternoon. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 17.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Fri Sat Sun Mon Tue Illinois River Meredosia 17.0 16.8 Thu 9 pm 17.5 17.8 18.0 18.2 18.3
MORGAN COUNTY, IL

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