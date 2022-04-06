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Callahan County, TX

Wind Advisory issued for Callahan, Fisher, Haskell, Jones, Nolan, Shackelford, Taylor by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-06 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Child Abduction Emergency issued for Brown, Callahan, Coke, Coleman, Concho, Crockett, Fisher by NWS

Effective: 2022-03-21 03:27:00 CDT Expires: 2022-03-21 04:30:00 CDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Target Area: Brown; Callahan; Coke; Coleman; Concho; Crockett; Fisher; Haskell; Irion; Jones; Kimble; Mason; McCulloch; Menard; Nolan; Runnels; San Saba; Schleicher; Shackelford; Sterling; Sutton; Taylor; Throckmorton; Tom Green The following message is transmitted at the request of the Texas Department of Public Safety. THIS IS A CHILD ABDUCTION ALERT ISSUED BY THE TEXAS AMBER ALERT NETWORK THE PAMPA POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR EMILEE REAGAN, WHITE, FEMALE, 2 YEARS OLD, HEIGHT 2 FEET 6 INCHES, WEIGHT 40 POUNDS, BLONDE HAIR, BROWN EYES, AND LAST SEEN WEARING A GRAY SHIRT WITH PINK AND YELLOW WORDS ON THE FRONT, ORANGE AND PINK TIE-DYE PANTS, ORANGE AND BLUE NEW BALANCE SHOES. THE PAMPA POLICE DEPARTMENT IS SEARCHING FOR RYLEE REAGAN, WHITE, FEMALE, 7 YEARS OLD, HEIGHT 4 FEET 4 INCHES, WEIGHT 94 POUNDS, BLONDE HAIR, BLUE EYES, AND LAST SEEN WEARING LIGHT COLORED TIE-DYE SWEATSHIRT, BLUE JEANS, GRAY HEY DUDE SHOES WITH LEOPARD PRINT. POLICE ARE LOOKING FOR LOGAN DANIEL REAGAN, WHITE, MALE, 28 YEARS OLD, HEIGHT 6 FEET 1 INCH, WEIGHT 250 POUNDS, BROWN HAIR, HAZEL EYES, IN CONNECTION WITH THIS ABDUCTION. THE SUSPECT IS DRIVING A SILVER, 2007, TOYOTA TUNDRA, EXTENDED CAB WITH A TEXAS, LICENSE PLATE NUMBER OF UNKNOWN. THE SUSPECT WAS LAST HEARD FROM IN PAMPA, TX. LAW ENFORCEMENT OFFICIALS BELIEVE THESE CHILDREN TO BE IN GRAVE OR IMMEDIATE DANGER. IF YOU HAVE ANY INFORMATION REGARDING THIS ABDUCTION, CALL THE PAMPA POLICE DEPARTMENT AT 8 0 6 6 6 9 5 7 0 0. NEWS MEDIA POINT OF CONTACT IS PAMPA POLICE DEPARTMENT AT 8 0 6 6 6 9 5 7 0 0.
BROWN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for Roosevelt County by NWS

Effective: 2022-03-17 08:00:00 MDT Expires: 2022-03-17 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Roosevelt County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 8 AM TO 8 PM MDT THURSDAY * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Roosevelt County. * WHEN...From 8 AM to 8 PM MDT Thursday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs may be blown down. Expect strong cross winds on area roadways.
ROOSEVELT COUNTY, NM
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Wind Advisory issued for Dickinson by NWS

Effective: 2022-03-22 03:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Dickinson WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Dickinson County. * WHEN...From 1 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
DICKINSON COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Cloud, Ottawa, Republic by NWS

Effective: 2022-03-22 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cloud; Ottawa; Republic WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 25 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Republic, Cloud and Ottawa Counties. * WHEN...From 1 PM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLOUD COUNTY, KS
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#Wind Advisory#Haskell Jones
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Foard, Hardeman, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Foard; Hardeman; Wilbarger WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwest, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FOARD COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Clay, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 03:29:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Washington and Clay Counties. * WHEN...From 1 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLAY COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Dallam, Hartley by NWS

Effective: 2022-03-14 11:37:00 CDT Expires: 2022-03-14 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Dallam; Hartley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds around 35 mph with higher gusts. * WHERE...In Oklahoma, Cimarron County. In Texas, Dallam and Hartley Counties. * WHEN...Until 6 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Patchy blowing dust may lead to reduced visibility.
DALLAM COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Castro, Parmer, Swisher by NWS

Effective: 2022-03-22 06:06:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Castro; Parmer; Swisher WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 35 mph with gusts to 55 mph. * WHERE...Castro, Parmer and Swisher Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust will reduce visibilities locally less than a mile.
CASTRO COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Clark, Taylor by NWS

Effective: 2022-03-15 03:01:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Clark; Taylor DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Clark and Taylor Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Roads and sidewalks may turn slippery due to the combination of the dense fog and sub-freezing temperatures.
CLARK COUNTY, WI
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High Wind Warning issued for Edwards, Ellis, Finney, Ford, Grant, Gray, Hamilton, Haskell by NWS

Effective: 2022-03-22 03:48:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Edwards; Ellis; Finney; Ford; Grant; Gray; Hamilton; Haskell; Hodgeman; Kearny; Lane; Meade; Morton; Ness; Pawnee; Rush; Scott; Seward; Stanton; Stevens; Trego HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT /6 PM MDT/ THIS EVENING * WHAT...North winds 35 to 40 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Portions of central, south central, southwest and west central Kansas. * WHEN...Until 7 PM CDT /6 PM MDT/ this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
EDWARDS COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Wind Advisory issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-03-16 08:57:00 PDT Expires: 2022-03-16 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM PDT THIS MORNING Wind speeds have diminished and the wind advisory is being allowed to expire.
KERN COUNTY, CA
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Wind Advisory issued for Beaver, Cimarron, Texas by NWS

Effective: 2022-03-17 10:00:00 CDT Expires: 2022-03-17 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Beaver; Cimarron; Texas WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds of 35 mph with higher gusts are expected. * WHERE...The Oklahoma Panhandle and much of the Texas Panhandle. * WHEN...From 10 AM this morning to 8 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BEAVER COUNTY, OK

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