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Acadia Parish, LA

Dense Fog Advisory issued for Acadia, Calcasieu, East Cameron, Iberia, Jefferson Davis by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 04:21:00 CDT Expires: 2022-04-06 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 09:21:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for southwestern Louisiana...and southeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for southwestern Louisiana...and southeastern Texas. Target Area: Calcasieu; Cameron The National Weather Service in Lake Charles has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Cameron Parish in southwestern Louisiana Western Calcasieu Parish in southwestern Louisiana Jefferson County in southeastern Texas Southwestern Newton County in southeastern Texas Orange County in southeastern Texas * Until 1000 AM CDT. * At 920 AM CDT, a severe thunderstorm was located near Central Gardens, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Beaumont, Port Arthur, Orange, Nederland, Groves, Port Neches, Vidor, Bridge City, West Orange, Vinton, Deweyville, Central Gardens, Starks, Sabine National Wildlife, Mauriceville, Rose City, Pine Forest, Lakeview, Lunita and Port Acres. This includes the following highways Interstate 10 in Texas between mile markers 880 and 842. Interstate 10 in Louisiana between mile markers 1 and 10. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
CALCASIEU PARISH, LA
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Dense Fog Advisory issued for Florence, Forest, Oneida by NWS

Effective: 2022-03-15 09:49:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Florence; Forest; Oneida DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 AM CDT THIS MORNING Dense fog has ended. Patchy fog remains possible through late this morning.
FLORENCE COUNTY, WI
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Dense Fog Advisory issued for Burt, Washington by NWS

Effective: 2022-03-15 10:49:00 CDT Expires: 2022-03-15 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Burt; Washington DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...Visibility less than a quarter mile in dense fog. * WHERE...In Nebraska, Burt and Washington Counties. In Iowa, Monona, Harrison, Shelby and Pottawattamie Counties. * WHEN...Until noon CDT today. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BURT COUNTY, NE
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City
Lafayette, LA
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Jefferson Davis
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Dense Fog Advisory issued for Dakota, Dixon by NWS

Effective: 2022-03-15 02:25:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Dakota; Dixon DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
DAKOTA COUNTY, NE
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Dense Fog Advisory issued for Chippewa, Eau Claire by NWS

Effective: 2022-03-15 03:02:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Chippewa; Eau Claire DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one mile in dense fog. * WHERE...Chippewa and Eau Claire Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Roadways and sidewalks could be slick due to the combination of dense fog and sub-freezing temperatures.
CHIPPEWA COUNTY, WI
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Dense Fog Advisory issued for Nobles, Pipestone, Rock by NWS

Effective: 2022-03-15 09:05:00 CDT Expires: 2022-03-15 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Nobles; Pipestone; Rock DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 11 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
NOBLES COUNTY, MN
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Dense Fog Advisory issued for Camden, Gloucester, Northwestern Burlington, Salem by NWS

Effective: 2022-03-18 02:55:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Camden; Gloucester; Northwestern Burlington; Salem DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In New Jersey, Gloucester, Salem, Northwestern Burlington and Camden. In Delaware, New Castle. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BURLINGTON COUNTY, NJ
IN THIS ARTICLE
#Iberia#Dense Fog Advisory#Lower St Martin
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Dense Fog Advisory issued for Androscoggin, Central Interior Cumberland, Coastal Cumberland by NWS

Effective: 2022-04-09 09:49:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Androscoggin; Central Interior Cumberland; Coastal Cumberland; Coastal Waldo; Interior Waldo; Kennebec; Knox; Lincoln; Sagadahoc; Southern Somerset DENSE FOG ADVISORY WILL EXPIRE AT 10 AM EDT THIS MORNING Fog will continue to become less dense through the morning hours, especially for interior areas. Patchy fog may return to the coast this afternoon.
ANDROSCOGGIN COUNTY, ME
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Dense Fog Advisory issued for Panola, Sabine, San Augustine, Shelby by NWS

Effective: 2022-03-16 06:31:00 CDT Expires: 2022-03-16 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low-beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Panola; Sabine; San Augustine; Shelby DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter to one half mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana and deep east Texas. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
PANOLA COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Eastern Chichagof Island by NWS

Effective: 2022-03-26 07:50:00 AKDT Expires: 2022-03-26 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Eastern Chichagof Island DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM AKDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Eastern Chichagof Island. * WHEN...Until 10 AM AKDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ENVIRONMENT
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Flood Watch issued for Avoyelles, Calcasieu, East Cameron, Rapides, Vermilion, Vernon by NWS

Effective: 2022-03-22 09:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Avoyelles; Calcasieu; East Cameron; Rapides; Vermilion; Vernon; West Cameron FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Louisiana, south central Louisiana, southwest Louisiana and west central Louisiana, including the following parishes, in central Louisiana, Avoyelles, Evangeline, Rapides and St. Landry. In south central Louisiana, Iberia, Lafayette, Lower St. Martin, St. Mary and Upper St. Martin. In southwest Louisiana, Acadia, Allen, Beauregard, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis, Vermilion and West Cameron. In west central Louisiana, Vernon. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Low-water crossings may be flooded. * ADDITIONAL DETAILS - A slow-moving line of storms will cross over the region today. High rainfall rates could lead to some small creek and street flooding. One to three inches of rainfall with localized totals up to five inches will be possible with the line of storms. - http://www.weather.gov/safety/flood
AVOYELLES PARISH, LA
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Dense Fog Advisory issued for Delaware Beaches, Inland Sussex, Kent by NWS

Effective: 2022-03-18 02:55:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Delaware Beaches; Inland Sussex; Kent DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of central and southern New Jersey, northeast Maryland and central and southern Delaware. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
KENT COUNTY, DE
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Tornado Watch issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, Cameron by NWS

Effective: 2022-03-22 10:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; Cameron; Evangeline; Jefferson Davis; Lafayette; Rapides; St. Landry; Vermilion; Vernon TORNADO WATCH 60 REMAINS VALID UNTIL 2 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 13 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA AVOYELLES EVANGELINE RAPIDES ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA LAFAYETTE IN SOUTHWEST LOUISIANA ACADIA ALLEN BEAUREGARD CALCASIEU CAMERON JEFFERSON DAVIS VERMILION IN WEST CENTRAL LOUISIANA VERNON THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBEVILLE, ALEXANDRIA, BEAVER, BRANCH, BUNDICK LAKE, BUNKIE, CHURCH POINT, COTTONPORT, CROWLEY, DE RIDDER, EFFIE, EUNICE, FIELDS, FORKED ISLAND, FORT POLK, HACKBERRY, HATHAWAY, INTRACOASTAL CITY, JENNINGS, JOHNSON BAYOU, KAPLAN, KINDER, LAFAYETTE, LAKE ARTHUR, LAKE CHARLES, LAWTELL, LEESVILLE, MAMOU, MANSURA, MARKSVILLE, MEAUX, OAKDALE, OPELOUSAS, ORETTA, PICKERING, PINEVILLE, RAYNE, REDDELL, RICHARD, ROANOKE, SIMMESPORT, SLAGLE, ST. LANDRY, SULPHUR, TOPSY, VILLE PLATTE, AND WELSH.
ACADIA PARISH, LA
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Dense Fog Advisory issued for Juneau Borough and Northern Admiralty Island by NWS

Effective: 2022-03-26 07:50:00 AKDT Expires: 2022-03-26 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Juneau Borough and Northern Admiralty Island DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM AKDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Juneau Borough and Northern Admiralty Island. * WHEN...Until 10 AM AKDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
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Dense Fog Advisory issued for Crittenden, Mississippi by NWS

Effective: 2022-03-17 05:22:00 CDT Expires: 2022-03-17 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Crittenden; Mississippi DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one mile in dense fog. * WHERE...Portions of North Mississippi, West Tennessee, East Arkansas and Southeast Missouri. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CRITTENDEN COUNTY, AR

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