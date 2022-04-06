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Jefferson County, TX

Dense Fog Advisory issued for Jefferson, Orange by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 04:21:00 CDT Expires: 2022-04-06 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Dense Fog Advisory issued for Faribault, Freeborn, Goodhue, Rice, Steele, Waseca by NWS

Effective: 2022-03-15 09:05:00 CDT Expires: 2022-03-15 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Faribault; Freeborn; Goodhue; Rice; Steele; Waseca DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility 1/4 mile or less in dense fog. * WHERE...In Wisconsin, Pierce, Dunn and Pepin Counties. In Minnesota, Rice, Goodhue, Waseca, Steele, Faribault and Freeborn Counties. * WHEN...Until 11 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Roadways and sidewalks could be slick due to the combination of dense fog and sub-freezing temperatures.
FARIBAULT COUNTY, MN
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Dense Fog Advisory issued for Albemarle, Arlington, Falls Church, Alexandria, Augusta by NWS

Effective: 2022-03-18 23:00:00 EDT Expires: 2022-03-19 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Albemarle; Arlington, Falls Church, Alexandria; Augusta; Clarke; Culpeper; Eastern Highland; Eastern Loudoun; Fairfax; Frederick; Greene; King George; Madison; Nelson; Northern Fauquier; Orange; Page; Prince William, Manassas, Manassas Park; Rappahannock; Rockingham; Shenandoah; Southern Fauquier; Spotsylvania; Stafford; Warren; Western Highland; Western Loudoun DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT FROM 11 PM FRIDAY TO 10 AM EDT SATURDAY * WHAT...Visibility down to one quarter mile in dense fog. * WHERE...The District of Columbia, portions of central, north central, northeast, northern and southern Maryland, central, northern, northwest and western Virginia and eastern and panhandle West Virginia. * WHEN...From 11 PM Friday to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ALBEMARLE COUNTY, VA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Jefferson, TX
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Jefferson County, TX
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Dense Fog Advisory issued for Audubon, Boone, Butler, Carroll, Cerro Gordo, Crawford, Dallas by NWS

Effective: 2022-03-15 10:58:00 CDT Expires: 2022-03-15 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Audubon; Boone; Butler; Carroll; Cerro Gordo; Crawford; Dallas; Franklin; Grundy; Hamilton; Hancock; Hardin; Marshall; Polk; Sac; Story; Webster; Winnebago; Worth; Wright DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...Visibilities under a half mile at times. * WHERE...Much of the northwest half of the state. * WHEN...Until noon CDT today. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility. * ADDITIONAL DETAILS...Freezing fog with very minor ice or frost accumulations on elevated surfaces is possible.
AUDUBON COUNTY, IA
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Eastern Essex, Eastern Norfolk, Southeast Middlesex, Suffolk by NWS

Effective: 2022-03-19 07:23:00 EDT Expires: 2022-03-19 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Eastern Essex; Eastern Norfolk; Southeast Middlesex; Suffolk; Western Norfolk DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON EDT TODAY * WHAT...Visibility one quarter mile in dense fog. * WHERE...Eastern Massachusetts and the Greater Boston area. * WHEN...Until noon EDT today. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ESSEX COUNTY, MA
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Dense Fog Advisory issued for Clay, Lake, Lincoln, McCook, Minnehaha, Moody, Turner, Union by NWS

Effective: 2022-03-15 08:05:00 MDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Clay; Lake; Lincoln; McCook; Minnehaha; Moody; Turner; Union; Yankton DENSE FOG ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of east central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 11 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CLAY COUNTY, SD
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#Dense Fog Advisory
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Dense Fog Advisory issued for Juneau Borough and Northern Admiralty Island by NWS

Effective: 2022-03-26 07:50:00 AKDT Expires: 2022-03-26 10:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Juneau Borough and Northern Admiralty Island DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM AKDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Juneau Borough and Northern Admiralty Island. * WHEN...Until 10 AM AKDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ENVIRONMENT
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Dense Fog Advisory issued for Brown, Kewaunee, Outagamie, Portage, Waupaca, Wood by NWS

Effective: 2022-03-15 05:12:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving this morning, be sure to use your use your low-beam headlights and maintain plenty of distance between your vehicles and other vehicles. Allow extra time to reach your destination and drive at a speed that will allow you to safely stop if you unexpected encounter an object or animal on the road. Target Area: Brown; Kewaunee; Outagamie; Portage; Waupaca; Wood DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one quarter mile at times due to dense fog. * WHERE...Portage, Wood, Brown, Kewaunee, Outagamie and Waupaca Counties. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Low visibility will make driving conditions hazardous. * ADDITIONAL DETAILS...Sub-freezing temperatures may also result in the deposition of frost on untreated pavement, resulting in icy conditions.
BROWN COUNTY, WI
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Dense Fog Advisory issued for Brown, Door, Florence, Forest, Kewaunee, Langlade, Lincoln by NWS

Effective: 2022-03-15 06:45:00 CDT Expires: 2022-03-15 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving this morning, be sure to use your use your low-beam headlights and maintain plenty of distance between your vehicle and other vehicles. Allow extra time to reach your destination and drive at a speed that will allow you to safely stop if you unexpectedly encounter an object or animal on the road. Target Area: Brown; Door; Florence; Forest; Kewaunee; Langlade; Lincoln; Marathon; Menominee; Northern Marinette County; Northern Oconto County; Oneida; Outagamie; Portage; Shawano; Southern Marinette County; Southern Oconto County; Waupaca; Wood DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Visibility less than one quarter mile at times due to dense fog. * WHERE...Portions of central, north central, and northeast Wisconsin. * WHEN...Until 10 AM CDT this morning. * IMPACTS...Low visibility will make driving conditions hazardous. * ADDITIONAL DETAILS...Sub-freezing temperatures may also result in the deposition of frost on untreated pavement, resulting in icy conditions.
BROWN COUNTY, WI
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Dense Fog Advisory issued for Carroll, Central and Southeast Montgomery, Frederick by NWS

Effective: 2022-03-25 04:16:00 EDT Expires: 2022-03-25 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Carroll; Central and Southeast Montgomery; Frederick; Northwest Howard; Northwest Montgomery DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility down to one quarter of a mile in dense fog. * WHERE...Portions of central and north central Maryland and central, northern and northwest Virginia. * WHEN...Until 8 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
CARROLL COUNTY, MD
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Dense Fog Advisory issued for Camden, Gloucester, Northwestern Burlington, Salem by NWS

Effective: 2022-03-18 02:55:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your low beam headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Camden; Gloucester; Northwestern Burlington; Salem DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...In New Jersey, Gloucester, Salem, Northwestern Burlington and Camden. In Delaware, New Castle. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
BURLINGTON COUNTY, NJ

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