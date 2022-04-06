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Franklin County, MO

Severe Weather Statement issued for Franklin, Gasconade, Lincoln, Warren by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 22:13:00 CDT Expires: 2022-04-05 22:22:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty:...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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NWS
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Red Flag Warning issued for Butler, Jefferson, Saline, Seward by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Butler; Jefferson; Saline; Seward RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF SOUTHEAST NEBRASKA The National Weather Service in Omaha/Valley has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect until 8 PM CDT this evening. * Affected Area...In Nebraska, Butler, Seward, Saline and Jefferson. * Winds...South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 17 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
BUTLER COUNTY, NE
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Flood Warning issued for Sussex by NWS

Effective: 2022-04-09 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-12 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Sussex FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...A portion of northern New Jersey...including the following county...Sussex. * WHEN...Until 500 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 145 PM EDT, gauge reports indicated that the Pequest River at Huntsville was continuing to hover right at flood stage. - For Pequest River at Huntsville: At 1:30pm the stage was 4.0 feet. Flood Stage is 4 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
SUSSEX COUNTY, NJ
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Special Weather Statement issued for Coastal Rockingham, Interior Rockingham, Strafford by NWS

Effective: 2022-04-09 14:17:00 EDT Expires: 2022-04-09 15:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Coastal Rockingham; Interior Rockingham; Strafford A strong thunderstorm will impact portions of south central York, southeastern Rockingham and southeastern Strafford Counties through 300 PM EDT At 216 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Groveland, or near Haverhill, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Portsmouth, Hampton, Durham, Exeter, Kittery, Dover, Berwick, Brentwood, Greenland, South Berwick, York, Newington, Seabrook, Rye, Stratham, Newmarket, Atkinson, Eliot, Kingston and East Kingston. This includes the following highways Interstate 95 between mile markers 1 and 11. Interstate 95 in New Hampshire between mile markers 0 and 16. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ROCKINGHAM COUNTY, NH
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Special Weather Statement issued for Lander Foothills, Wind River Mountains East by NWS

Effective: 2022-04-09 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Lander Foothills; Wind River Mountains East Strong Wind Through This Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...West to southwest winds 20 to 25 mph with gusts 40 to 50 mph. Locally higher gusts of 60 to 70 mph possible near Red Canyon. * WHERE...The Lander Foothills and the east slopes of the Wind River Mountains, including Red Canyon and South Pass. * WHEN...Until 7 PM. * ADDITIONAL DETAILS...There will be control issues especially for lightweight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers.
FREMONT COUNTY, WY
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Red Flag Warning issued for North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County by NWS

Effective: 2022-04-09 11:28:00 MDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County; Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County Very dry conditions combined with breezy winds are expected to lead to critical fire weather conditions across much of the urban corridor, Palmer Divide, Cheyenne Ridge and southern plains this afternoon. Pockets of critical conditions may also occur into the eastern plains. Wind gusts will be stronger on Sunday as the dry conditions continue. This may create to critical fire weather conditions across portions of the plains. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR EASTERN ELBERT AND LINCOLN COUNTY * Affected Area...Fire Weather Zones 246 and 247. * Timing...11 AM MDT until 7 PM MDT today. * Winds...Southwest 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 8 percent. * Impacts...Any fire that develops will likely spread rapidly. Outdoor burning should be avoided, as well as any activity that may produce a spark and start a fast moving wildfire.
ELBERT COUNTY, CO
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Freeze Watch issued for Clark, Clay, Coles, Crawford, Cumberland, Effingham, Jasper by NWS

Effective: 2022-04-10 00:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Either cover them or bring them indoors. Target Area: Clark; Clay; Coles; Crawford; Cumberland; Effingham; Jasper; Lawrence; Richland FREEZE WATCH NOW IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH SUNDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...Jasper, Effingham, Coles, Clark, Cumberland, Clay, Crawford, Lawrence and Richland Counties. * WHEN...From late tonight through Sunday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CLARK COUNTY, IL
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Freeze Warning issued for Davidson, Stanly by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Davidson; Stanly FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures between 30 and 33 degrees will result in a light freeze and areas of frost Sunday morning. * WHERE...Davidson and Stanly Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAVIDSON COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Coastal Charlotte, Coastal Lee, Inland Charlotte, Inland Lee by NWS

Effective: 2022-04-09 14:17:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Coastal Charlotte; Coastal Lee; Inland Charlotte; Inland Lee CRITICALLY LOW HUMIDITY WITH GUSTY WINDS AND HIGH ERC WILL RESULT IN ELEVATED FIRE DANGER TODAY .Breezy west to northwest winds with low fuel moisture will create Red Flag conditions for a few hours this afternoon as relative humidity values drop below 35 percent. . RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR GUSTY WINDS, LOW HUMIDITY, AND HIGH ERC VALUES The National Weather Service in Tampa Bay Area - Ruskin FL has issued a Red Flag Warning, which is in effect until 8 PM EDT this evening. * AFFECTED AREA...Coastal Charlotte...Coastal Lee...Inland Charlotte...Inland Lee. * WIND...West 15 to 20 mph with gust up to 30 mph. * HUMIDITY...30 to 35 percent * ERC...29 to 32 * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
CHARLOTTE COUNTY, FL

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