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Cheyenne County, KS

Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are imminent. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means...

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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Wichita County, KS
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-19 06:00:00 EDT Expires: 2022-03-19 06:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Decatur; Seminole A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Jackson and northeastern Calhoun Counties in the Panhandle of Florida, northwestern Gadsden and northwestern Liberty Counties in Big Bend of Florida, southwestern Decatur and southeastern Seminole Counties in southwestern Georgia through 615 AM EDT/515 AM CDT/ At 528 AM EDT/428 AM CDT/, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm 7 miles northwest of Blountstown, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Bainbridge, Blountstown, Greensboro, West Bainbridge, Chattahoochee, Sneads, Gretna, Bristol, Grand Ridge, Altha, Attapulgus, Brinson, Rock Bluff, Ocheesee, Selman, Recovery, Chipola, Kennys Mill, Hugh Creek and Red Oak. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...40 MPH
DECATUR COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Fire Weather Watch#Gove Graham#Sherman Fire Weather Zone
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Winter Weather Advisory issued for Cheyenne, Sherman, Wallace by NWS

Effective: 2022-03-21 20:35:00 CDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Cheyenne; Sherman; Wallace WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 PM MDT /11 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...Snow. Additional snow accumulations of up to two inches. Winds gusting as high as 40 mph. * WHERE...In Kansas, Sherman, Cheyenne and Wallace Counties. In Colorado, Cheyenne County. * WHEN...Until 10 PM MDT /11 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...Light snow with occasional moderate to heavy snow will continue with wind gusts to 40 mph that may result in areas of near blizzard conditions. Travelers should be prepared for rapid reductions in visibility.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Fire Weather Watch issued for Archer, Baylor, Clay, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-03-28 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-28 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Knox; Wichita FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR BREEZY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF WESTERN NORTH TEXAS * WINDS...South 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 19 percent. * MAXIMUM TEMPERATURES...87 to 92 degrees.
ARCHER COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Eastern Norton Sound and Nulato Hills, Lower Yukon Valley by NWS

Effective: 2022-03-13 07:16:00 AKDT Expires: 2022-03-13 08:15:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Eastern Norton Sound and Nulato Hills; Lower Yukon Valley; Southern Seward Peninsula Coast; Yukon Delta Breezy conditions through Today Breezy conditions will continue across the area with the higher elevations of the Nulato Hills and around the Norton Sound Coasts with northeast winds at 15 to 30 mph before dissipating this afternoon. For the latest forecasts go to www.weather.gov/fairbanks.
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NWS
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Fire Weather Watch issued for Buffalo, Dawson, Franklin, Furnas, Gosper, Greeley, Hall by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Buffalo; Dawson; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Phelps; Polk; Sherman; Valley FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 005, 017, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 072, 073, 074, 082, 083 AND 084 * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 005 Phillips and Fire Weather Zone 017 Rooks. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 082 Furnas, Fire Weather Zone 083 Harlan and Fire Weather Zone 084 Franklin. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * TIMING...Sunday afternoon and early evening. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 to 20 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
BUFFALO COUNTY, NE
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Fire Weather Watch issued for Kingsbury, Lake, Lincoln, Minnehaha by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Kingsbury; Lake; Lincoln; Minnehaha FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR GUSTY WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001, 012, 039, 055, 062, AND 067 * AFFECTED AREA...Fire weather zones 001 and 012.Fire weather zones 039, 055, 062, and 067. * WIND...South winds 15 to 25 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...As low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
KINGSBURY COUNTY, SD
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Fire Weather Watch issued for Loess Plains, Loup Rivers Basin by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-25 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Loess Plains; Loup Rivers Basin; Niobrara Valley, Fort Niobrara NWR, Samuel R McKelvie National Forest; Sandhills, Valentine NWR, Nebraska National Forest FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF CENTRAL INTO NORTH CENTRAL NEBRASKA The National Weather Service in North Platte has issued a Fire Weather Watch FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, which is in effect from Friday afternoon through Friday evening. * Affected Area...In NEZ206...Fire Weather Zone 206 Sandhills/Valentine NWR/Nebraska National Forest. In NEZ208 Fire Weather Zone 208 Niobrara Valley/Fort Niobrara NWR/Samuel R McKelvie National Forest. In NEZ209...Fire Weather Zone 209 Loup Rivers Basin. In NEZ219...Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 13 percent. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control.
BLAINE COUNTY, NE
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Fire Weather Watch issued for Foard, Hardeman, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-03-28 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-28 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Foard; Hardeman; Wilbarger FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR BREEZY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR WESTERN OKLAHOMA AND ADJACENT AREAS OF TEXAS FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR BREEZY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR WESTERN OKLAHOMA AND ADJACENT AREAS OF TEXAS * WINDS...South 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * MAXIMUM TEMPERATURES...85 to 89 degrees.
FOARD COUNTY, TX
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Flood Watch issued for Chester, Crockett, Decatur, Haywood, Henderson, Madison by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 04:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Haywood; Henderson; Madison; Tipton FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT THIS MORNING THROUGH THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Craighead, Crittenden, Cross, Lee AR, Mississippi, Phillips, Poinsett and St. Francis. In North Mississippi, Alcorn, Benton MS, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, DeSoto, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Marshall, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tate, Tippah, Tishomingo, Tunica, Union and Yalobusha. In West Tennessee, Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton. * WHEN...From 7 AM CDT this morning through this evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Rainfall totals of 2 to 4 inches with locally higher amounts will likely lead to areas of flash flooding. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHESTER COUNTY, TN
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Fire Weather Watch issued for Harrison, Monona by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-25 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Harrison; Monona FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR MUCH OF EASTERN NEBRASKA AND PARTS OF WESTERN IOWA * Affected Area...In Iowa, Monona and Harrison counties. In Nebraska, Knox, Cedar, Thurston, Antelope, Pierce, Wayne, Boone, Madison, Stanton, Cuming, Burt, Platte, Colfax, Dodge, Washington, Butler, Saunders, Douglas, Sarpy, Seward, Lancaster, Cass, Saline, Jefferson and Gage counties. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * Relative Humidity...As low as 15 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly, exhibit extreme behavior and be very difficult to control. Outdoor burning is not recommended.
HARRISON COUNTY, IA
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Fire Weather Watch issued for Edwards, Kinney, Val Verde by NWS

Effective: 2022-03-14 16:00:00 CDT Expires: 2022-03-14 23:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Edwards; Kinney; Val Verde FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR VAL VERDE, DIMMIT, AND EDWARDS COUNTY * WINDS...Northwest 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 8 percent. * IMPACTS...Extreme fire behavior growth is possible.
EDWARDS COUNTY, TX
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Fire Weather Watch issued for Jewell, Mitchell, Smith by NWS

Effective: 2022-03-25 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-25 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Jewell; Mitchell; Smith FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 006, 007, 019, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 064, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 083, 084, 085, 086 AND 087 * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 006 Smith, Fire Weather Zone 007 Jewell and Fire Weather Zone 019 Mitchell. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 064 York, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 075 Adams, Fire Weather Zone 076 Clay, Fire Weather Zone 077 Fillmore, Fire Weather Zone 083 Harlan, Fire Weather Zone 084 Franklin, Fire Weather Zone 085 Webster, Fire Weather Zone 086 Nuckolls and Fire Weather Zone 087 Thayer. * WINDS...Northwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 15 percent. * TIMING...Friday afternoon through Friday evening. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
JEWELL COUNTY, KS

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