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Cheyenne County, KS

High Wind Watch issued for Cheyenne, Decatur, Gove, Graham, Greeley, Logan, Norton by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: The Kansas Department of Health and Environment recommends that you take preventative measures during this blowing dust event...such as staying indoors or wearing protective breathing masks if outside. High dust concentrations can cause respiratory...

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Tornado Watch issued for Baker, Calhoun, Clay, Decatur, Dougherty, Early, Lee, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 11:50:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Decatur; Dougherty; Early; Lee; Miller; Mitchell; Randolph; Seminole; Terrell TORNADO WATCH 52 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BAKER CALHOUN CLAY DECATUR DOUGHERTY EARLY LEE MILLER MITCHELL RANDOLPH SEMINOLE TERRELL
BAKER COUNTY, GA
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 18:29:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GRACEVILLE, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LITTLE HOPE, LITTMAN, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Norton, KS
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Norton County, KS
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Wichita County, KS
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High Wind Watch issued for Central Laramie Range and Southwest Platte County by NWS

Effective: 2022-03-14 15:00:00 MDT Expires: 2022-03-16 00:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Continue to monitor the latest forecasts. Target Area: Central Laramie Range and Southwest Platte County; North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...Central Laramie Range and Southwest Platte County and North Snowy Range Foothills. This includes Interstate 25 from Chugwater to Wheatland, and Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through Tuesday evening. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Flood Watch issued for Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood by NWS

Effective: 2022-03-22 19:00:00 CDT Expires: 2022-03-23 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Chester; Crockett; Decatur; Fayette; Hardeman; Hardin; Haywood; Henderson; Lauderdale; Madison; McNairy; Shelby; Tipton FLOOD WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is possible. * WHERE...Portions of East Arkansas, North Mississippi and West Tennessee, including the following areas, in East Arkansas, Craighead, Crittenden, Cross, Lee AR, Mississippi, Poinsett and St. Francis. In North Mississippi, Alcorn, Benton MS, DeSoto, Marshall, Tate, Tippah and Tunica. In West Tennessee, Chester, Crockett, Decatur, Fayette, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Lauderdale, Madison, McNairy, Shelby and Tipton. * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CHESTER COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
IN THIS ARTICLE
#Power Lines#Gove Graham#The High Wind Watch
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Fire Weather Watch issued for Buffalo, Dawson, Franklin, Furnas, Gosper, Greeley, Hall by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 CDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Buffalo; Dawson; Franklin; Furnas; Gosper; Greeley; Hall; Hamilton; Harlan; Howard; Kearney; Merrick; Nance; Phelps; Polk; Sherman; Valley FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 005, 017, 039, 040, 041, 046, 047, 048, 049, 060, 061, 062, 063, 072, 073, 074, 082, 083 AND 084 * AFFECTED AREA...In Kansas, Fire Weather Zone 005 Phillips and Fire Weather Zone 017 Rooks. In Nebraska, Fire Weather Zone 039 Valley, Fire Weather Zone 040 Greeley, Fire Weather Zone 041 Nance, Fire Weather Zone 046 Sherman, Fire Weather Zone 047 Howard, Fire Weather Zone 048 Merrick, Fire Weather Zone 049 Polk, Fire Weather Zone 060 Dawson, Fire Weather Zone 061 Buffalo, Fire Weather Zone 062 Hall, Fire Weather Zone 063 Hamilton, Fire Weather Zone 072 Gosper, Fire Weather Zone 073 Phelps, Fire Weather Zone 074 Kearney, Fire Weather Zone 082 Furnas, Fire Weather Zone 083 Harlan and Fire Weather Zone 084 Franklin. * WINDS...South 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 11 percent. * IMPACTS...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in activities that could lead to fire ignition.
BUFFALO COUNTY, NE
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High Wind Watch issued for Eastern Glacier, Eastern Pondera by NWS

Effective: 2022-03-15 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-15 21:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Eastern Glacier; Eastern Pondera; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Southwest winds 35 to 45 mph, with gusts around 65 mph possible. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier and Pondera Counties. * WHEN...From Tuesday afternoon through Tuesday evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
GLACIER COUNTY, MT
weather.gov

Wind Advisory issued for Graham, Haywood, Madison, Swain by NWS

Effective: 2022-03-23 13:50:00 EDT Expires: 2022-03-23 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Graham; Haywood; Madison; Swain WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 2 PM EDT THIS AFTERNOON ABOVE 3500 FEET The wind advisory has ended. Sporadic, low-end wind gusts are still possible at high elevations.
GRAHAM COUNTY, NC
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High Wind Watch issued for Guadalupe Mountains of Eddy County by NWS

Effective: 2022-03-14 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-14 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Guadalupe Mountains of Eddy County HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...Northwest winds 35 to 55 mph with gusts up to 80 mph possible. * WHERE...Guadalupe and Delaware Mountains. * WHEN...From Monday afternoon through Monday evening. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
EDDY COUNTY, NM
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High Wind Warning issued for Lower Washington County by NWS

Effective: 2022-03-21 14:52:00 MDT Expires: 2022-03-21 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Lower Washington County HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 3 PM MDT THIS AFTERNOON Breezy north winds gusting to around 35 mph will continue over portions of the area this evening and tonight, though largely dropping below warning and advisory criteria. The most wind-prone north-south canyons could still experience wind gusts of 45 mph or greater. Winds will finally subside Tuesday.
LINCOLN COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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High Wind Warning issued for Central and Eastern Lake County by NWS

Effective: 2022-03-13 13:49:00 PDT Expires: 2022-03-13 14:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Central and Eastern Lake County; Northern and Eastern Klamath County and Western Lake County HIGH WIND WARNING WILL EXPIRE AT 2 PM PDT THIS AFTERNOON WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 2 PM PDT THIS AFTERNOON Gusty winds re expected to continue into this afternoon, but they are expected to remain below warning and advisory criteria.
KLAMATH COUNTY, OR
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Flood Advisory issued for Decatur, Hardin by NWS

Effective: 2022-03-19 12:10:00 CDT Expires: 2022-03-25 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at weather.gov/memphis. The next statement will be issued as conditions warrant. Target Area: Decatur; Hardin The Flood Advisory is extended for the following rivers in Tennessee...Arkansas Mississippi River at Osceola ...The Flood Advisory continues for the following rivers in Tennessee...Arkansas...Missouri...Mississippi Tennessee River at Savannah Mississippi River at Caruthersville Mississippi River at Tunica Mhoon Landing For the Lower Mississippi River...including Tiptonville, Caruthersville, Osceola, Memphis, Tunica Mhoon Landing, Helena elevated river levels are forecast. For the Tennessee River...including Pickwick Dam, Savannah, Saltillo, Perryville, Johnsonville...elevated river levels are forecast. FLOOD ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL FRIDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues. * WHERE...Tennessee River at Savannah. * WHEN...Until Friday evening. * IMPACTS...At 369.0 feet, Box Elder Drive is flooding just east of the bridge over Beason Creek. Stadium Drive is flooded at Musselers Lane. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:15 AM CDT Saturday the stage was 369.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 369.2 feet this evening. - Action stage is 365.0 feet. - Flood stage is 370.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DECATUR COUNTY, TN
weather.gov

Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Kit Carson County, Yuma by NWS

Effective: 2022-03-20 12:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 18:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County; Yuma NEAR CRITICAL TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE FOR THE REGION ON SUNDAY AFTERNOON .High pressure east of the area on Sunday in combination with a lee-side trough west over the eastern slopes of the Rockies, will bring about above normal warmth, dry conditions and gusty southerly flow for the afternoon hours. This will create the potential for dangerous fire weather conditions to develop. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT SUNDAY AFTERNOON FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004 013...014...015...016...027...028...029...041...042...079...080 081...252...253 AND 254 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect Sunday afternoon. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur Fire Weather Zone 004 Norton...Fire Weather Zone 013 Sherman Fire Weather Zone 014 Thomas...Fire Weather Zone 015 Sheridan...Fire Weather Zone 016 Graham...Fire Weather Zone 027 Wallace...Fire Weather Zone 028 Logan...Fire Weather Zone 029 Gove...Fire Weather Zone 041 Greeley and Fire Weather Zone 042 Wichita. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 12 to 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV

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