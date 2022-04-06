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Boone County, KY

Special Weather Statement issued for Boone, Bracken, Campbell, Carroll, Gallatin, Grant, Kenton by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 00:27:00 EDT Expires: 2022-04-06 02:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Boone, Grant, Kenton by NWS

Effective: 2022-03-23 14:20:00 EDT Expires: 2022-03-23 14:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. To report severe weather, go to our website at weather.gov/iln and submit your report via social media, when you can do so safely. Target Area: Boone; Grant; Kenton A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 230 PM EDT FOR KENTON...BOONE AND NORTH CENTRAL GRANT COUNTIES At 220 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Burlington, moving north at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor hail damage to vehicles is possible. Expect wind damage to trees and power lines. Locations impacted include Cincinnati, Covington, Florence, Independence, Erlanger, Edgewood, Elsmere, Fort Mitchell, Villa Hills, Taylor Mill, Fort Wright, Ludlow, Crescent Springs, Walton, Crestview Hills, Park Hills, Lakeside Park, Oakbrook, Burlington and Union. This includes the following Interstates I-71 in Kentucky between mile markers 71 and 77. I-71 in Ohio near mile marker 0. I-75 in Kentucky between mile markers 165 and 191. I-75 in Ohio near mile marker 0. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOONE COUNTY, KY
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Pendleton County, KY
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Severe Weather Statement issued for Boone, Fayette, Kanawha by NWS

Effective: 2022-03-23 16:53:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Boone; Fayette; Kanawha A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR SOUTHEASTERN KANAWHA...NORTHWESTERN RALEIGH...NORTHWESTERN FAYETTE AND EASTERN BOONE COUNTIES At 442 PM EDT, a severe thunderstorm was located 9 miles south of Chesapeake, or 11 miles east of Madison, moving northeast at 65 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. Locations impacted include Montgomery, Chesapeake, Marmet, Belle, Cedar Grove, East Bank, Glasgow, Smithers, Gauley Bridge, Pratt, Van, Powellton, Burnwell, Wharton, Coal Fork, Whitesville, Handley, Sylvester, Seth and Dawes. THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BOONE COUNTY, WV
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Campbell#Gallatin#Mason
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Special Weather Statement issued for Berks, Carbon, Delaware, Eastern Chester, Eastern Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-09 10:42:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Berks; Carbon; Delaware; Eastern Chester; Eastern Montgomery; Lehigh; Lower Bucks; Monroe; Northampton; Philadelphia; Upper Bucks; Western Chester; Western Montgomery SCATTERED SHOWERS PRODUCING SMALL HAIL AND LOCALLY STRONG WINDS Scattered showers will move across the area through early this evening. Some of this activity will be accompanied by small hail, brief wind gusts of 35 to 45 mph, and some lightning. This activity is expected to quickly diminish into this evening.
PHILADELPHIA, PA
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Special Weather Statement issued for Central Middlesex County, Southern Worcester, Western Norfolk by NWS

Effective: 2022-04-09 12:27:00 EDT Expires: 2022-04-09 13:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Get indoors when you hear thunder. Do not resume outdoor activities until at least 30 minutes after the storm has passed. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. For your safety, go indoors or to your vehicle. Target Area: Central Middlesex County; Southern Worcester; Western Norfolk A strong thunderstorm will impact portions of west central Norfolk, southeastern Worcester, south central Middlesex and north central Providence Counties through 115 PM EDT At 1227 PM EDT, the public reported a strong thunderstorm near Burrillville, or 7 miles west of Woonsocket, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Little to no impact from hail is expected. Locations impacted include Franklin, Milford, Westborough, Ashland, Bellingham, Burrillville, Northbridge, Hopkinton, Holliston, Uxbridge, Medway, Medfield, North Smithfield, Southborough, Blackstone, Douglas, Millis, Upton, Hopedale and Mendon. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
MIDDLESEX COUNTY, MA
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NWS
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Special Weather Statement issued for Lander Foothills, Wind River Mountains East by NWS

Effective: 2022-04-09 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Lander Foothills; Wind River Mountains East Strong Wind Through This Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...West to southwest winds 20 to 25 mph with gusts 40 to 50 mph. Locally higher gusts of 60 to 70 mph possible near Red Canyon. * WHERE...The Lander Foothills and the east slopes of the Wind River Mountains, including Red Canyon and South Pass. * WHEN...Until 7 PM. * ADDITIONAL DETAILS...There will be control issues especially for lightweight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers.
FREMONT COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Coastal Rockingham, Interior Rockingham, Strafford by NWS

Effective: 2022-04-09 14:17:00 EDT Expires: 2022-04-09 15:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Coastal Rockingham; Interior Rockingham; Strafford A strong thunderstorm will impact portions of south central York, southeastern Rockingham and southeastern Strafford Counties through 300 PM EDT At 216 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Groveland, or near Haverhill, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Portsmouth, Hampton, Durham, Exeter, Kittery, Dover, Berwick, Brentwood, Greenland, South Berwick, York, Newington, Seabrook, Rye, Stratham, Newmarket, Atkinson, Eliot, Kingston and East Kingston. This includes the following highways Interstate 95 between mile markers 1 and 11. Interstate 95 in New Hampshire between mile markers 0 and 16. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ROCKINGHAM COUNTY, NH
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Red Flag Warning issued for Antelope, Boone, Knox, Madison, Pierce, Platte by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Antelope; Boone; Knox; Madison; Pierce; Platte RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST NEBRASKA * Affected Area...In Nebraska, Knox, Antelope, Pierce, Boone, Madison and Platte. * Winds...South 15 to 25 mph with gusts up to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 15 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
ANTELOPE COUNTY, NE
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Wind Advisory issued for Appling, Atkinson, Bacon, Brantley, Clinch, Coastal Camden by NWS

Effective: 2022-04-09 12:50:00 EDT Expires: 2022-04-09 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Appling; Atkinson; Bacon; Brantley; Clinch; Coastal Camden; Coastal Glynn; Coffee; Echols; Inland Camden; Inland Glynn; Jeff Davis; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Southern Ware; Wayne; Western Charlton WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM EDT THIS EVENING * WHAT...West winds 20 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...Until 6 PM EDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
APPLING COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Decatur, Norton, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Decatur; Norton; Rawlins FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004...079...080 AND 081 * Affected Area...In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur and Fire Weather Zone 004 Norton. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy...Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 14 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, KS
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Red Flag Warning issued for Baca County Including Springfield and Eastern Comanche Grasslands by NWS

Effective: 2022-04-09 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Baca County Including Springfield and Eastern Comanche Grasslands; Bent County Including Las Animas A Red Flag Warning is in effect from 11 AM to 9 PM today for strong winds and low relative humidity values for fire weather zones 221, 222, 224, 226 through 233, 234, 235, 236 and 237...which includes the San Luis Valley, the I-25 corridor, and Crowley, Otero, Bent, Kiowa, Prowers, Las Animas and Baca Counties A Fire Weather Watch has been issue from Sunday morning through Sunday evening for gusty winds and low humidity value for fire weather zones 221...222...224...226...227...228...229 230...231...232 AND 233...which includes Fremont county, all of the I-25 corridor region, Crowley and Otero counties and the San Luis Valley RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING FOR FIRE WEATHER ZONES 235 AND 237 * Affected Area...Fire Weather Zones 235 and 237. * Winds...West 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * Timing...11 AM through 9 PM Saturday. * Relative Humidity...As low as 5 percent. * Impacts...Conditions will be favorable for rapid rates of fire growth and spread.
BACA COUNTY, CO

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