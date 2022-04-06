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Gasconade County, MO

Severe Weather Statement issued for Gasconade, Montgomery, Warren by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 21:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Litchfield by NWS

Effective: 2022-04-09 14:14:00 EDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Litchfield FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Housatonic River At Gaylordsville. * WHEN...Until tomorrow evening. * IMPACTS...At 8.0 feet, Flood stage. Water reaches New Milford Foundry and Youngfield Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 2:00 PM EDT Saturday the stage was 7.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this evening to a crest of 8.1 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early tomorrow afternoon. - Flood stage is 8.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 8.2 feet on 12/19/2000. - http://www.weather.gov/safety/flood Housatonic River Gaylordsville Flood Stage: 8.0 Observed Stage at Sat 2 pm: 7.6 Forecast: Sat 8 pm 8.0 Sun 2 am 8.1 Sun 8 am 8.1 Sun 2 pm 8.0 Sun 8 pm 7.9 Mon 2 am 7.7 Mon 8 am 7.5 Mon 2 pm 7.3 Mon 8 pm 7.1 Tue 2 am 7.0 Tue 8 am 6.8
LITCHFIELD COUNTY, CT
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Special Weather Statement issued for Coastal Rockingham, Interior Rockingham, Strafford by NWS

Effective: 2022-04-09 14:17:00 EDT Expires: 2022-04-09 15:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with this storm and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Coastal Rockingham; Interior Rockingham; Strafford A strong thunderstorm will impact portions of south central York, southeastern Rockingham and southeastern Strafford Counties through 300 PM EDT At 216 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm over Groveland, or near Haverhill, moving northeast at 40 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Portsmouth, Hampton, Durham, Exeter, Kittery, Dover, Berwick, Brentwood, Greenland, South Berwick, York, Newington, Seabrook, Rye, Stratham, Newmarket, Atkinson, Eliot, Kingston and East Kingston. This includes the following highways Interstate 95 between mile markers 1 and 11. Interstate 95 in New Hampshire between mile markers 0 and 16. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
ROCKINGHAM COUNTY, NH
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Central Middlesex County, Southern Worcester, Western Norfolk by NWS

Effective: 2022-04-09 12:27:00 EDT Expires: 2022-04-09 13:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Get indoors when you hear thunder. Do not resume outdoor activities until at least 30 minutes after the storm has passed. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. For your safety, go indoors or to your vehicle. Target Area: Central Middlesex County; Southern Worcester; Western Norfolk A strong thunderstorm will impact portions of west central Norfolk, southeastern Worcester, south central Middlesex and north central Providence Counties through 115 PM EDT At 1227 PM EDT, the public reported a strong thunderstorm near Burrillville, or 7 miles west of Woonsocket, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Little to no impact from hail is expected. Locations impacted include Franklin, Milford, Westborough, Ashland, Bellingham, Burrillville, Northbridge, Hopkinton, Holliston, Uxbridge, Medway, Medfield, North Smithfield, Southborough, Blackstone, Douglas, Millis, Upton, Hopedale and Mendon. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
MIDDLESEX COUNTY, MA
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Freeze Watch issued for Moultrie, Shelby by NWS

Effective: 2022-04-10 00:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Either cover them or bring them indoors. Target Area: Moultrie; Shelby FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH SUNDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...Moultrie and Shelby Counties. * WHEN...From late tonight through Sunday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
MOULTRIE COUNTY, IL
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Red Flag Warning issued for Butler, Jefferson, Saline, Seward by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Butler; Jefferson; Saline; Seward RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF SOUTHEAST NEBRASKA The National Weather Service in Omaha/Valley has issued a Red Flag Warning for wind and low relative humidity, which is in effect until 8 PM CDT this evening. * Affected Area...In Nebraska, Butler, Seward, Saline and Jefferson. * Winds...South 15 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 17 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
BUTLER COUNTY, NE
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Special Weather Statement issued for Eastern Hampden, Eastern Hampshire by NWS

Effective: 2022-04-09 13:24:00 EDT Expires: 2022-04-09 14:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: Get indoors when you hear thunder. Do not resume outdoor activities until at least 30 minutes after the storm has passed. Frequent cloud to ground lightning is occurring with this storm. Lightning can strike 10 miles away from a thunderstorm. For your safety, go indoors or to your vehicle. Target Area: Eastern Hampden; Eastern Hampshire A strong thunderstorm will impact portions of north central Hartford, southeastern Hampshire and central Hampden Counties through 230 PM EDT At 138 PM EDT, the public reported a strong thunderstorm near Agawam, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Penny size hail. SOURCE...Public. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Springfield, Chicopee, Westfield, Holyoke, Amherst, Agawam, West Springfield, Ludlow, South Hadley, Easthampton, Longmeadow, Suffield, Belchertown, Wilbraham, Palmer, Ware, Southwick, Granby, Southampton and Hadley. MAX HAIL SIZE...0.75 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
HAMPDEN COUNTY, MA
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Special Weather Statement issued for Lander Foothills, Wind River Mountains East by NWS

Effective: 2022-04-09 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Lander Foothills; Wind River Mountains East Strong Wind Through This Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...West to southwest winds 20 to 25 mph with gusts 40 to 50 mph. Locally higher gusts of 60 to 70 mph possible near Red Canyon. * WHERE...The Lander Foothills and the east slopes of the Wind River Mountains, including Red Canyon and South Pass. * WHEN...Until 7 PM. * ADDITIONAL DETAILS...There will be control issues especially for lightweight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers.
FREMONT COUNTY, WY
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Special Weather Statement issued for Atlantic, Camden, Coastal Atlantic, Coastal Ocean, Cumberland by NWS

Effective: 2022-04-09 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Atlantic; Camden; Coastal Atlantic; Coastal Ocean; Cumberland; Eastern Monmouth; Gloucester; Hunterdon; Mercer; Middlesex; Morris; Northwestern Burlington; Ocean; Salem; Somerset; Southeastern Burlington; Sussex; Warren; Western Monmouth SCATTERED SHOWERS PRODUCING SMALL HAIL AND LOCALLY STRONG WINDS Scattered showers will move across the area through early this evening. Some of this activity will be accompanied by small hail, brief wind gusts of 35 to 45 mph, and some lightning. This activity is expected to quickly diminish into this evening.
ATLANTIC COUNTY, NJ

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