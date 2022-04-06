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Gasconade County, MO

Severe Weather Statement issued for Gasconade, Warren by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 21:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 22:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building....

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Wind Gust#Severe Thunderstorms#Morrison Mckittrick
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Blizzard Warning issued for Central Beaufort Sea Coast by NWS

Effective: 2022-03-25 16:31:00 AKDT Expires: 2022-03-27 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Central Beaufort Sea Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT SATURDAY NIGHT * WHAT...Blizzard conditions expected. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Central Beaufort Sea Coast. * WHEN...Until midnight Saturday night. * ADDITIONAL DETAILS...Winds increasing with blizzard conditions developing this evening and continuing into Saturday. Winds gusting to 40 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Flood Warning issued for Warren by NWS

Effective: 2022-04-08 12:14:00 EDT Expires: 2022-04-09 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Warren FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Hudson River At North Creek. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 10.0 feet, Water reaches minor flood stage and inundates low areas including portions of Old River Road upstream of the Route 28N bridge. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM EDT Friday the stage was 9.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this afternoon to a crest of 10.1 feet this afternoon. It will then fall below flood stage this evening. - Flood stage is 10.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 10.1 feet on 04/01/1986. - http://www.weather.gov/safety/flood Hudson River North Creek Flood Stage: 10.0 Observed Stage at Fri 9 am: 9.8 Forecast: Fri 2 pm 10.1 Fri 8 pm 10.0 Sat 2 am 9.8 Sat 8 am 9.5 Sat 2 pm 9.3 Sat 8 pm 9.0 Sun 2 am 8.7 Sun 8 am 8.5 Sun 2 pm 8.2 Sun 8 pm 7.9 Mon 2 am 7.6
WARREN COUNTY, NY
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Special Weather Statement issued for Adams, Auglaize, Brown, Butler, Champaign, Clark, Clermont by NWS

Effective: 2022-04-08 10:56:00 EDT Expires: 2022-04-08 15:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Adams; Auglaize; Brown; Butler; Champaign; Clark; Clermont; Clinton; Darke; Delaware; Fairfield; Fayette; Franklin; Greene; Hamilton; Hardin; Highland; Hocking; Licking; Logan; Madison; Mercer; Miami; Montgomery; Pickaway; Pike; Preble; Ross; Scioto; Shelby; Union; Warren SMALL HAIL OR GRAUPEL POSSIBLE TODAY Showers will move through the area today. Small hail or graupel will be possible with the heavier showers.
ADAMS COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Elmore, Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-08 09:14:00 CDT Expires: 2022-04-11 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Elmore; Montgomery The Flood Warning is extended for the following rivers in Alabama Tallapoosa River At The Tallapoosa Water Plant affecting Elmore and Montgomery Counties. .Flooding continues on the Tallapoosa River Basin and a flood warning remains in effect. Another statement will be issued by late tonight, or sooner if conditions warrant. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE MONDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Tallapoosa River At The Tallapoosa Water Plant. * WHEN...Until late Monday evening. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lower Wetumpka Road starts to flood. Extensive flooding of low lands occurs and livestock and farm equipment should be moved to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Friday the stage was 27.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 AM CDT Friday was 27.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 27.8 feet this afternoon. It will then fall below flood stage late Monday morning. - Flood stage is 25.0 feet.
ELMORE COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Middlesex, Somerset by NWS

Effective: 2022-04-08 10:33:00 EDT Expires: 2022-04-09 07:03:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued this evening at 1045 PM EDT. Target Area: Middlesex; Somerset Forecast flooding changed from Minor to Moderate severity and increased in duration for the following rivers in New Jersey Raritan River At Bound Brook affecting Somerset and Middlesex Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL TOMORROW MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Raritan River At Bound Brook. * WHEN...Until tomorrow morning. * IMPACTS...At 28.0 feet, Backyard and low areas are protected by levees and the flood wall. Without the levees or if there is a breach in the levees, minor flooding will occur. At 30.0 feet, Main Street is protected by flap valves/sluice gates. This level triggers the gate closures to protect Main Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM EDT Friday the stage was 29.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:15 AM EDT Friday was 29.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 30.4 feet this afternoon. It will then fall below flood stage just after midnight tonight. - Flood stage is 28.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 30.5 feet on 02/01/1973. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (8 am) Crest Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Stg Time Date Raritan River Bound Brook 28.0 29.4 Fri 9 am 26.4 22.7 30.4 2pm 4/08
MIDDLESEX COUNTY, NJ
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Flood Warning issued for Chattahoochee, Muscogee by NWS

Effective: 2022-04-08 11:15:00 EDT Expires: 2022-04-09 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Chattahoochee; Muscogee The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Georgia Chattahoochee River at Columbus affecting Muscogee, Chattahoochee, Lee and Russell Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Chattahoochee River at Columbus. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 27 feet, Flood stage is reached. Minor flooding occurs along the river upstream and downstream from the gage on the 14th Street bridge. Portions of the River Walk in Columbus begin to flood and will be closed to the public. The water level continues to approach the foundation of the Phenix City Amphitheater in Alabama. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM CDT Friday /11:00 AM EDT Friday/ the stage was 27 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 23.5 feet Wednesday morning. - Flood stage is 27 feet.
CHATTAHOOCHEE COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Saratoga, Washington by NWS

Effective: 2022-04-08 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 06:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Saratoga; Washington FLOOD WARNING IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON TO SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Hudson River At Fort Edward. * WHEN...From this afternoon to Sunday morning. * IMPACTS...At 27.0 feet, Moderate flood stage. Water floods River Road in Northumberland and reaches camps in Lake Luzerne. It may also result in flooding in Stillwater. Water is over the concrete wall at the Fort Edward Yacht Basin and several homes nearby have water approaching them. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM EDT Friday the stage was 24.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this afternoon to a crest of 26.9 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Sunday morning. - Flood stage is 26.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 26.9 feet on 04/17/1994. - http://www.weather.gov/safety/flood Hudson River Fort Edward Flood Stage: 26.0 Observed Stage at Fri 9 am: 24.8 Forecast: Fri 2 pm 26.0 Fri 8 pm 26.8 Sat 2 am 26.9 Sat 8 am 26.8 Sat 2 pm 26.5 Sat 8 pm 26.2 Sun 2 am 25.9 Sun 8 am 25.7 Sun 2 pm 25.5 Sun 8 pm 25.3 Mon 2 am 25.1
SARATOGA COUNTY, NY

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