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Becker County, MN

Winter Weather Advisory issued for East Becker, East Marshall, East Otter Tail, East Polk, Grant by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 03:35:00 CDT Expires: 2022-04-07 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for North Dakota can...

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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Wind Advisory issued for Blount Smoky Mountains, Cocke Smoky Mountains, East Polk by NWS

Effective: 2022-03-26 05:00:00 CDT Expires: 2022-03-26 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Blount Smoky Mountains; Cocke Smoky Mountains; East Polk; Johnson; Sevier Smoky Mountains; Southeast Carter; Southeast Greene; Southeast Monroe; Unicoi WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING * WHAT...West winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph expected. * WHERE...Portions of east Tennessee and southwest North Carolina. * WHEN...Until 8 PM EDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Special Weather Statement issued for Lander Foothills, Wind River Mountains East by NWS

Effective: 2022-03-22 12:34:00 MDT Expires: 2022-03-22 14:30:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Lander Foothills; Wind River Mountains East; Wind River Mountains West This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Scattered snow showers. * WHERE...South Pass. * WHEN...Through 230 PM. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists should be prepared for rapidly changing visibility. South Pass could briefly become slick and hazardous.
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Mahnomen, MN
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Wind Advisory issued for Acadia, Avoyelles, East Cameron, Evangeline, Iberia by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Acadia; Avoyelles; East Cameron; Evangeline; Iberia; Jefferson Davis; Lafayette; Lower St. Martin; St. Landry; St. Mary; Upper St. Martin; Vermilion WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...South winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph. * WHERE...Portions of central, south central and southwest Louisiana. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
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Special Weather Statement issued for East Sweetwater County, Flaming Gorge by NWS

Effective: 2022-03-13 02:38:00 MDT Expires: 2022-03-13 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: East Sweetwater County; Flaming Gorge; Rock Springs and Green River; South Lincoln County Snow and Wind today This is a special weather statement from the National Weather Service in Riverton. * WHAT...Snow accumulations of 1 to 2 inches, combined with west winds of 15 to 25 mph and gusts over 30 mph. * WHERE...Southwest into southern Wyoming. * WHEN...Later this morning into early evening. * ADDITIONAL DETAILS...Road conditions may be hazardous at times, especially in areas of gusty wind and blowing snow.
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Winter Storm Warning issued for Central and East Adams and Arapahoe Counties by NWS

Effective: 2022-03-17 05:51:00 MDT Expires: 2022-03-17 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. The latest road conditions for Colorado can be obtained by calling 5 1 1 or by going to www.cotrip. org Target Area: Central and East Adams and Arapahoe Counties; North Douglas County Below 6000 Feet, Denver, West Adams and Arapahoe Counties, East Broomfield County AREAS OF HEAVY SNOW THROUGH THIS MORNING .Widespread light to moderate snow will continue over the region this morning. The heaviest snowfall this morning will be focused from Denver south to the Palmer Divide and west into the foothills. Roads will be snowpacked or icy for the this morning`s commute. Slow down and allow extra time to reach your destination safely. WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...Snow ongoing. Additional snow accumulations of 2 to 4 inches. Winds gusting up to 25 mph. * WHERE...Denver, and Byers. * WHEN...Until Noon MDT today. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions. The hazardous conditions could impact the Thursday morning commute.
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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#Winter Weather Advisory#River Otter
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for East Bay Hills and the Diablo Range by NWS

Effective: 2022-03-27 15:58:00 PDT Expires: 2022-03-28 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: East Bay Hills and the Diablo Range; Mountains Of San Benito County And Interior Monterey County Including Pinnacles National Park; San Francisco Peninsula Coast; Santa Cruz Mountains; Santa Lucia Mountains and Los Padres National Forest; Southern Monterey Bay and Big Sur Coast WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT MONDAY * WHAT...South winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Portions of northern California. * WHEN...Until 5 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
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High Wind Warning issued for East Platte County by NWS

Effective: 2022-03-15 02:04:00 MDT Expires: 2022-03-16 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A High Wind Warning means a hazardous high wind event is expected or occurring. Sustained wind speeds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or more can lead to property damage. Target Area: East Platte County HIGH WIND WARNING IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT MDT TONIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...East Platte County including Wheatland and Glendo. * WHEN...Until Midnight MDT Tuesday night. The strongest winds are expected later this afternoon through this evening. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds will be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers.
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Wind Advisory issued for Northern Elko County, Ruby Mountains and East Humboldt Range by NWS

Effective: 2022-03-20 08:00:00 PDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Elko County; Ruby Mountains and East Humboldt Range; South Central Elko County; Southeastern Elko County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TO 8 PM PDT SUNDAY * WHAT...Northwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Northern Elko County, Southeastern Elko County, Ruby Mountains and East Humboldt Range and South Central Elko County. * WHEN...From 8 AM to 8 PM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. High profile vehicles may experience travel challenges.
ELKO COUNTY, NV
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Tornado Watch issued for Caldwell, Catahoula, Concordia, East Carroll, Franklin, Grant by NWS

Effective: 2022-03-22 07:05:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Caldwell; Catahoula; Concordia; East Carroll; Franklin; Grant; La Salle; Madison; Richland; Sabine; Tensas; West Carroll; Winn TORNADO WATCH 60 IS IN EFFECT UNTIL 200 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE ACADIA ALLEN AVOYELLES BEAUREGARD CALCASIEU CALDWELL CAMERON CATAHOULA CONCORDIA EAST CARROLL EVANGELINE FRANKLIN GRANT JEFFERSON DAVIS LAFAYETTE LA SALLE MADISON RAPIDES RICHLAND SABINE ST. LANDRY TENSAS VERMILION VERNON WEST CARROLL WINN
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Fire Weather Watch issued for East Central Plains, Middle Rio Grande Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 11:00:00 MDT Expires: 2022-03-20 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this Fire Weather Watch. Target Area: East Central Plains; Middle Rio Grande Valley; Northeast Highlands; Northeast Plains; Northwest Highlands; Sandia Manzano And Gallinas Mountains; West Central Highlands FIRE WEATHER WATCH SUNDAY LATE MORNING THROUGH EARLY EVENING FOR ALL ZONES (BELOW SIGNIFICANT SNOWPACK) EXCEPT THE NORTH CENTRAL MOUNTAINS AND NORTHWEST PLATEAU DUE TO STRONG WIND AND LOW HUMIDITY .The potential exists for widespread critical fire weather conditions on Sunday as the flow aloft strengthens ahead of an approaching storm system, and a deep surface trough develops in the lee of the southern Rockies. Humidities will plummet into the single digits many places, while high temperatures climb around 5 to 10 degrees above normal, and Haines indices vary from 5 to 6 east of the continental divide. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING The National Weather Service in Albuquerque has issued a Fire Weather Watch...which is in effect from Sunday morning through Sunday evening. * AREA AND TIMING...Northeast Highlands and Plains, East Central Plains, Northwest and West Central Highlands, Middle Rio Grande Valley, and the Sandia/Manzano and Gallinas Mountains below significant snowpack this Sunday from late morning through early evening. * 20 FOOT WINDS...Southwest at 25 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * RELATIVE HUMIDITY...6 to 12 percent below snowpack. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended..
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Dense Fog Advisory issued for Acadia, Allen, Avoyelles, Beauregard, Calcasieu, East Cameron by NWS

Effective: 2022-03-17 05:20:00 CDT Expires: 2022-03-17 09:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Acadia; Allen; Avoyelles; Beauregard; Calcasieu; East Cameron; Evangeline; Iberia; Jefferson Davis; Lafayette; Lower St. Martin; Rapides; St. Landry; St. Mary; Upper St. Martin; Vermilion; Vernon; West Cameron DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Widespread visibility less than one half mile and below one quarter of a mile at times in dense fog. * WHERE...Portions of central, south central, southwest and west central Louisiana and southeast Texas. * WHEN...Until 9 AM CDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
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Special Weather Statement issued for Allen, Calcasieu, East Cameron, Jefferson Davis by NWS

Effective: 2022-03-22 11:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 11:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 200 PM CDT for southwestern Louisiana. Target Area: Allen; Calcasieu; East Cameron; Jefferson Davis A strong thunderstorm will impact portions of northeastern Cameron, Jefferson Davis, eastern Calcasieu and southern Allen Parishes through 1145 AM CDT At 1111 AM CDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Grand Lake, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Lake Charles, Sulphur, Cameron, Westlake, Welsh, Iowa, Kinder, Elton, Fenton, Grand Lake, Hayes, Moss Bluff, Lacassine National Wildlife Refuge, Lake Charles Regional Airport, Hacketts Corner, Topsy, Lebleu Settlement, Gillis, Lowry and Sweet Lake. This includes the following highways Interstate 10 in Louisiana between mile markers 25 and 60. Interstate 210 between mile markers 1 and 12. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH

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