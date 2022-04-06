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Barnes County, ND

Winter Weather Advisory issued for Barnes, Cass, Eastern Walsh County, Grand Forks, Griggs by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for North Dakota can be found at dot.nd.gov/travel and for...

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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Grand Forks, Walsh by NWS

Effective: 2022-03-26 11:25:00 CDT Expires: 2022-03-27 17:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Safety message - Turn around, don`t drown. Don`t travel through flooded areas. Most flood deaths occur in vehicles. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Grand Forks; Walsh The Flood Warning is extended for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Drayton affecting Marshall, Kittson, Walsh and Pembina Counties. Red River of the North at Pembina affecting Kittson and Pembina Counties. The Flood Warning is cancelled for the following rivers in Minnesota...North Dakota Red River of the North at Halstad affecting Norman and Traill Counties. Red River of the North at Wahpeton affecting Wilkin and Richland Counties. Wild Rice River (MN) at Hendrum affecting Norman County. The Flood Warning continues for the following rivers in Minnesota...North Dakota Buffalo River near Dilworth affecting Clay County. Red River of the North at East Grand Forks affecting Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Oslo affecting Walsh, Marshall, Polk and Grand Forks Counties. Red River of the North at Fargo affecting Cass and Clay Counties. .Ongoing rises continue on the mainstem Red River of the North in the northern portion of the valley. At the sites where the Flood Warnings are cancelled, crests have already occurred and rivers will continue to recede. Otherwise, the tributaries have crested and river stages are receding. Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING FOR SNOWMELT REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Red River of the North at Oslo. * WHEN...Until further notice. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:15 AM CDT Saturday the stage was 31.9 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:15 AM CDT Saturday was 31.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 33.0 feet Monday evening. - Flood stage is 26.0 feet.
GRAND FORKS COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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#Winter Weather Advisory#Rain And Snow
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Barnes, Benson, Cavalier, Eddy, Griggs, Nelson, Ramsey, Steele by NWS

Effective: 2022-03-25 10:27:00 CDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Barnes; Benson; Cavalier; Eddy; Griggs; Nelson; Ramsey; Steele; Towner; Western Walsh County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Ramsey, Benson, Barnes, Western Walsh, Towner, Cavalier, Eddy, Nelson, Griggs and Steele Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
BARNES COUNTY, ND
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Dense Fog Advisory issued for Juneau Borough and Northern Admiralty Island by NWS

Effective: 2022-04-08 06:02:00 AKDT Expires: 2022-04-08 09:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Juneau Borough and Northern Admiralty Island DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM AKDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Juneau Borough and Northern Admiralty Island. * WHEN...Until 9 AM AKDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for McCurtain by NWS

Effective: 2022-04-08 10:11:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: McCurtain WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds near 20 mph with gusts up to 35 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southeast Oklahoma, south central and southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
MCCURTAIN COUNTY, OK
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NWS
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Boone, Bracken, Campbell, Carroll, Gallatin, Grant, Kenton by NWS

Effective: 2022-04-08 04:55:00 EDT Expires: 2022-04-08 15:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Boone; Bracken; Campbell; Carroll; Gallatin; Grant; Kenton; Lewis; Mason; Owen; Pendleton; Robertson SMALL HAIL OR GRAUPEL POSSIBLE TODAY Showers will move through the area today. Small hail or graupel will be possible with the heavier showers.
BOONE COUNTY, KY
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Wind Advisory issued for Angelina, Bowie, Camp, Cass, Cherokee, Franklin, Gregg by NWS

Effective: 2022-04-08 10:11:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Angelina; Bowie; Camp; Cass; Cherokee; Franklin; Gregg; Harrison; Marion; Morris; Nacogdoches; Panola; Red River; Rusk; Sabine; San Augustine; Shelby; Smith; Titus; Upshur; Wood WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds near 20 mph with gusts up to 35 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southeast Oklahoma, south central and southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
ANGELINA COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Columbia, Hempstead, Howard, Lafayette, Little River, Miller by NWS

Effective: 2022-04-08 10:11:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Columbia; Hempstead; Howard; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Sevier; Union WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds near 20 mph with gusts up to 35 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southeast Oklahoma, south central and southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Bryan, Caddo, Canadian, Carter by NWS

Effective: 2022-04-05 22:00:00 CDT Expires: 2022-04-06 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Alfalfa; Beckham; Blaine; Bryan; Caddo; Canadian; Carter; Cleveland; Comanche; Cotton; Custer; Dewey; Ellis; Garfield; Garvin; Grady; Grant; Greer; Harmon; Harper; Jackson; Jefferson; Johnston; Kay; Kingfisher; Kiowa; Logan; Love; Major; Marshall; McClain; Murray; Oklahoma; Roger Mills; Stephens; Tillman; Washita; Woods; Woodward WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 7 AM CDT WEDNESDAY * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Portions of central, northern, northwest, southeast, southern, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...From 10 PM this evening to 7 AM CDT Wednesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ALFALFA COUNTY, OK
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Special Weather Statement issued for Durham, Franklin, Granville, Vance, Warren by NWS

Effective: 2022-04-08 09:52:00 EDT Expires: 2022-04-08 10:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Durham; Franklin; Granville; Vance; Warren Strong thunderstorms will impact portions of southern Vance, southwestern Warren, northeastern Harnett, southern Granville, northeastern Lee, Wake, eastern Chatham, eastern Durham and Franklin Counties through 1030 AM EDT At 952 AM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Creedmoor to 7 miles northwest of Lillington. Movement was northeast at 40 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Raleigh, Durham, Cary, Henderson, Creedmoor, Louisburg, Wake Forest, Garner, Fuquay-Varina and Butner. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
DURHAM COUNTY, NC

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