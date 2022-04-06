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Autauga County, AL

Flood Warning issued for Autauga, Dallas, Elmore, Lowndes, Montgomery by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 14:23:00 CDT Expires: 2022-04-08 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Autauga; Dallas; Elmore; Lowndes; Montgomery The National Weather...

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Tornado Watch issued for Autauga, Chilton, Dallas, Lowndes, Perry, Shelby, St. Clair by NWS

Effective: 2022-03-22 22:14:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Chilton; Dallas; Lowndes; Perry; Shelby; St. Clair TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA AUTAUGA CHILTON DALLAS LOWNDES PERRY SHELBY ST. CLAIR THIS INCLUDES THE CITIES OF ALABASTER, CLANTON, COLUMBIANA, FORT DEPOSIT, LOWNDESBORO, MARION, MOODY, PELHAM, PELL CITY, PRATTVILLE, SELMA, AND UNIONTOWN.
AUTAUGA COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Pemiscot by NWS

Effective: 2022-03-15 19:50:00 CDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at weather.gov/memphis. The next statement will be issued as conditions warrant. Target Area: Pemiscot The Flood Warning continues for the following rivers in Tennessee...Arkansas...Missouri Mississippi River at Caruthersville For the Lower Mississippi River...including Caruthersville, Osceola, Tunica Mhoon Landing...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FRIDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River at Caruthersville. * WHEN...Until Friday evening. * IMPACTS...At 33.0 feet, In Tennessee, Barr Road in Chickasaw National Wildlife Refuge is flooding, cutting off evacuations from the Wardlews Pocket Area. In Arkansas, docks useed by the steel plant at Hickman are mostly flooded. Numerous roads and fields inside the levee between Gayoso and Kennedy, Missouri are covered. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Tuesday the stage was 32.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 7:00 PM CDT Tuesday was 33.1 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Thursday evening and continue falling to 15.1 feet Tuesday, April 05. - Flood stage is 32.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
PEMISCOT COUNTY, MO
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Severe Thunderstorm Warning issued for Berrien, Brooks, Cook, Lanier, Lowndes by NWS

Effective: 2022-03-19 16:53:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. Target Area: Berrien; Brooks; Cook; Lanier; Lowndes The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Cook County in south central Georgia Central Berrien County in south central Georgia Lanier County in south central Georgia Northern Lowndes County in south central Georgia Central Brooks County in south central Georgia * Until 600 PM EDT. * At 453 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Sparks to 6 miles north of Quitman, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Nashville, Lakeland, Adel, Valdosta, Quitman, Hahira, Sparks, Ray City, I-75 At Exit 16, Moody Air Force Base, Remerton, Meigs, Morven, Cecil, Barretts, New Lois, Massee, Greggs, Hansell and Allenville. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BERRIEN COUNTY, GA
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Montgomery, AL
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KTAL

Storms increasing Tornado Watch in effect

Tornado Watch: Thunderstorms are increasing over the northwestern half of the ArkLaTex. The National Weather Service has issued a Tornado Watch for all of NE TX, most of NW LA, and the southern half of SW AR until 4 am. There is a strong storm north of Sulphur Springs that is moving towards Texarkana with an estimated ETA based on its current speed of 12:30 to 1 am.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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#Flood#Dallas#Alabama River#Extreme Weather#Elmore Lowndes#Autauga Counties
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Autauga, Barbour, Bullock, Chambers, Clay, Coosa, Elmore, Lee by NWS

Effective: 2022-03-23 01:57:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Autauga; Barbour; Bullock; Chambers; Clay; Coosa; Elmore; Lee; Lowndes; Macon; Montgomery; Pike; Randolph; Russell; Talladega; Tallapoosa TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA AUTAUGA BARBOUR BULLOCK CHAMBERS CLAY COOSA ELMORE LEE LOWNDES MACON MONTGOMERY PIKE RANDOLPH RUSSELL TALLADEGA TALLAPOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEXANDER CITY, ASHLAND, AUBURN, EUFAULA, FORT DEPOSIT, LANETT, LINEVILLE, LOWNDESBORO, MILLBROOK, MONTGOMERY, OPELIKA, PHENIX CITY, PRATTVILLE, ROANOKE, ROCKFORD, SYLACAUGA, TALLADEGA, TROY, TUSKEGEE, UNION SPRINGS, VALLEY, AND WETUMPKA.
AUTAUGA COUNTY, AL
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Flood Advisory issued for Autauga, Chilton by NWS

Effective: 2022-03-16 10:07:00 CDT Expires: 2022-03-16 13:15:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Please report observed flooding to local emergency services or law enforcement and request they pass this information to the National Weather Service when you can do so safely. Target Area: Autauga; Chilton FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 115 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Autauga and Chilton. * WHEN...Until 115 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. Some low-water crossings may become impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 1007 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. - Some locations that will experience flooding include Calera, Clanton, Jemison, Thorsby, Deatsville, Maplesville, Billingsley, Pooles Crossroads, Plecher, Gap Of The Mountain, Verbena, Chilton County Motor Sports Park, Vida Junction, Marbury, Mitchell Lake, Lay Lake Dam, Parnell, Lay Lake, Lomax and Isabella.
AUTAUGA COUNTY, AL
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Tornado Warning issued for Clay, Lowndes, Oktibbeha by NWS

Effective: 2022-03-22 15:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 15:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Clay; Lowndes; Oktibbeha The National Weather Service in Jackson has issued a * Tornado Warning for Northeastern Oktibbeha County in northeastern Mississippi Southeastern Clay County in northeastern Mississippi Northern Lowndes County in northeastern Mississippi * Until 345 PM CDT. * At 301 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Muldrow, or near West Point, moving northeast at 55 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near West Point around 305 PM CDT. Waverly around 310 PM CDT. Columbus AFB around 315 PM CDT. Kolola Springs around 320 PM CDT. Caledonia around 325 PM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLAY COUNTY, MS
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NWS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Autauga, Chilton, Coosa, Elmore, Tallapoosa by NWS

Effective: 2022-03-18 07:52:00 CDT Expires: 2022-03-18 08:45:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Autauga; Chilton; Coosa; Elmore; Tallapoosa The National Weather Service in Birmingham has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Autauga County in central Alabama Elmore County in east central Alabama Southeastern Chilton County in central Alabama Western Tallapoosa County in east central Alabama Coosa County in east central Alabama * Until 845 AM CDT. * At 752 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from near Lay Lake Dam to near White Hall, moving east at 60 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and penny size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Prattville, Alexander City, Millbrook, Wetumpka, Tallassee, Goodwater, Rockford, Kellyton, Equality, Stewartville, Weogufka, Elmore, Coosada, Deatsville, Eclectic, Autaugaville, Jacksons` Gap, Martin Dam, Dollar and Bradford. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
AUTAUGA COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Muhlenberg by NWS

Effective: 2022-03-14 09:50:00 EDT Expires: 2022-03-16 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Muhlenberg The Flood Warning continues for the following rivers in Kentucky Green River at Paradise. .Water levels along the Green River are forecast to rise again. Paradise is forecast to return to minor flooding Tuesday afternoon, with a lower crest. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS MORNING THROUGH WEDNESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Green River at Paradise. * WHEN...Until Wednesday morning. * IMPACTS...At 380.0 feet, Water rises over the skimmer wall at the TVA fossil plant. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Monday the stage was 379.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage tomorrow morning to a crest of 380.1 feet early tomorrow afternoon. It will then fall below flood stage early Wednesday morning. - Flood stage is 380.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
MUHLENBERG COUNTY, KY
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Flood Warning issued for Sheboygan by NWS

Effective: 2022-03-20 10:06:00 CDT Expires: 2022-03-21 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Sheboygan The Flood Warning continues for the following rivers in Wisconsin Sheboygan River At Sheboygan affecting Sheboygan County. .An ice jam will cause water to infiltrate the lowlands along the river. The Flood Warning is now in effect until tomorrow evening The Flood Warning continues for the Sheboygan River At Sheboygan. * Until tomorrow evening. * At 9:00 AM CDT Sunday the stage was 8.4 feet. * Flood stage is 8.0 feet. * Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * Forecast...The river is expected to rise to a crest of 8.5 feet this afternoon. It will then fall below flood stage tomorrow morning. * Impact...At 8.0 feet, Water nears a Road in Kiwanis Park in Sheboygan. There is localized flooding of River Park in Sheboygan Falls and Esslingen Park in Sheboygan. Water covers docks and piers in the Sheboygan area. River forecasts are available for some but not all river gaging locations. The 7 day river forecast takes into account past precipitation, soil moisture conditions, and predicted precipitation for the basin. Precipitation is for the next 24 hours in the future from April through September and for 48 hours in the future from October through March. (Stages in ft.) Bank- Latest Forecast stages - Flood full observed ...for 1 pm Location stage stage stage/time Mon Tue Wed Thu Sheboygan 8.0 6.0 8.42 9 am 3/20 7.9 7.4 7.2 7.1 - Highest 24 hour change - observed in river stage - stage in (ft.) up to Highest stage - the last latest observed forecast in - 7 days stage next 7 days Sheboygan 9.03 6 pm 3/19 2.96 8.50 1 pm 3/20
SHEBOYGAN COUNTY, WI
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Flood Warning issued for Concordia by NWS

Effective: 2022-03-14 19:20:00 CDT Expires: 2022-03-26 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 48 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued Tuesday morning at 1030 AM CDT. Target Area: Concordia The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SATURDAY, MARCH 26 * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...Until Saturday, March 26. * IMPACTS...At 48.0 feet, Carthage Point Road becomes impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Monday the stage was 49.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 49.5 feet Thursday evening. It will then slowly fall over the next several days, possibly falling below flood stage on March 26. - Flood stage is 48.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Mississippi River Natchez 48.0 49.2 Mon 7 pm CDT 49.3 49.4 49.5
CONCORDIA PARISH, LA
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Flood Warning issued for Effingham, Screven by NWS

Effective: 2022-04-08 10:51:00 EDT Expires: 2022-04-09 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Effingham; Screven FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 1015 AM EDT Friday, the stage was 13.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 13.2 feet this afternoon. It will then rise to 13.7 feet Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
EFFINGHAM COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Coshocton by NWS

Effective: 2022-03-14 21:16:00 EDT Expires: 2022-03-17 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at weather.gov/pbz. OHC031-151330- /O.EXT.KPBZ.FL.W.0019.000000T0000Z-220317T1800Z/ /CSHO1.1.ER.220309T0037Z.220311T0000Z.220317T1200Z.NO/ 916 PM EDT Mon Mar 14 2022 ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY THURSDAY AFTERNOON... * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Muskingum River at Coshocton. * WHEN...Until early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 13.0 feet, Water reaches low lying areas between Tuscarawas and Walhonding Rivers just upstream of the confluence of the two rivers. At 15.0 feet, Low areas are flooded and water reaches a few homes along Route 16 south of Coshocton and along County Route 1A north of Coshocton. At 16.0 feet, Flood waters begin to affect the Lake Park area along the Walhonding River and begins backwater flooding along Mill Creek north of Lake Park and along Route 83. Flood waters will begin to enter yards in low-lying areas along County Route 1A. * ADDITIONAL DETAILS... - At 9:00 PM EDT Monday the stage was 15.3 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:00 PM EDT Monday was 15.3 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 15.4 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage Thursday morning. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 16.9 feet on 02/13/2019. - http://www.weather.gov/safety/flood Target Area: Coshocton The Flood Warning continues for the following rivers in Ohio Muskingum River At Coshocton affecting Coshocton County.
COSHOCTON COUNTY, OH
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Flood Warning issued for Jefferson by NWS

Effective: 2022-03-20 22:00:00 CDT Expires: 2022-03-17 10:45:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Stay away or be swept away. River banks and culverts can become unstable and unsafe. Target Area: Jefferson FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 815 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Urban area and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following county, Jefferson. * WHEN...Until 815 PM CDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. Streams continue to rise due to excess runoff from earlier rainfall. Expect many areas of slow moving or standing water. * ADDITIONAL DETAILS - At 506 PM CDT, Local law enforcement reported heavy rain in the warned area due to thunderstorms. Flooding is already occurring. Between 3 and 4 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Birmingham, Hoover, Vestavia Hills, Homewood, Mountain Brook, Irondale, Tarrant, Five Points South, Samford University, U.A.B. Campus, Regions Field, Kingston, B.j.c.c., Cahaba Heights, The Summit, Legion Field, Birmingham Airport, Riverchase Galleria, Patton Creek and Birmingham Zoo.
JEFFERSON COUNTY, AL

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