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Chambers County, AL

Flood Warning issued for Chambers, Randolph, Tallapoosa by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 21:33:00 CDT Expires: 2022-04-06 22:52:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Chambers; Randolph; Tallapoosa The National Weather Service in Birmingham AL has issued a...

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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Chambers County, AL
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Randolph County, AL
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Wadley, AL
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Tallapoosa County, AL
WSAZ

Winter Storm Watch | 3 to 6 inches likely

(WSAZ) - The National Weather Service has issued a winter storm watch for the WSAZ viewing area commencing late Friday night into Saturday. This means the likelihood of significant impacts from snow accumulations. The snow will start as a mixed bag of rain, sleet and wet snow late Friday night...
ENVIRONMENT
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Flood#Tallapoosa River#River Basin#Extreme Weather#Chambers
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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NWS
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Effingham, Screven by NWS

Effective: 2022-04-08 10:51:00 EDT Expires: 2022-04-09 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Effingham; Screven FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 1015 AM EDT Friday, the stage was 13.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 13.2 feet this afternoon. It will then rise to 13.7 feet Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
EFFINGHAM COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Johnston by NWS

Effective: 2022-03-18 20:52:00 EDT Expires: 2022-03-19 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov/rah/rivers. The next statement will be issued Saturday morning by 900 AM EDT. Target Area: Johnston The Flood Warning continues for the following rivers in North Carolina Neuse River At Smithfield affecting Johnston County. For the Neuse River...including Clayton, Smithfield, Goldsboro Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Neuse River At Smithfield. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 15.0 feet, Minor flooding begins. Flooding begins along the Neuse Riverwalk. Water nears the base of the holding tank at the water treatment plant. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 PM EDT Friday the stage was 15.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 PM EDT Friday was 16.3 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage just after midnight tonight and continue falling to 13.0 feet Wednesday evening. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.0 feet on 10/13/2018. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (8 pm EDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Tue Neuse River Smithfield 15.0 15.7 Fri 8 pm EDT 13.1 13.3 13.7 13.7
JOHNSTON COUNTY, NC
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Blizzard Warning issued for Central Beaufort Sea Coast by NWS

Effective: 2022-03-25 16:31:00 AKDT Expires: 2022-03-27 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Central Beaufort Sea Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT SATURDAY NIGHT * WHAT...Blizzard conditions expected. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Central Beaufort Sea Coast. * WHEN...Until midnight Saturday night. * ADDITIONAL DETAILS...Winds increasing with blizzard conditions developing this evening and continuing into Saturday. Winds gusting to 40 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Hampton, Jasper by NWS

Effective: 2022-04-08 10:51:00 EDT Expires: 2022-04-09 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Hampton; Jasper FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 1015 AM EDT Friday, the stage was 13.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 13.2 feet this afternoon. It will then rise to 13.7 feet Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
HAMPTON COUNTY, SC
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Tornado Warning issued for Davidson, Guilford, Randolph by NWS

Effective: 2022-03-23 16:29:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Davidson; Guilford; Randolph The National Weather Service in Raleigh has issued a * Tornado Warning for East central Davidson County in central North Carolina Northern Randolph County in central North Carolina Southern Guilford County in central North Carolina * Until 515 PM EDT. * At 429 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles southeast of Thomasville, or 10 miles west of Randleman, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Randleman around 445 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Climax, Jamestown, Trinity, Forest Oaks and Pleasant Garden. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...0.00 IN
DAVIDSON COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Concordia by NWS

Effective: 2022-03-14 19:20:00 CDT Expires: 2022-03-26 22:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Forecast includes rainfall on the ground and 48 hours of additional rainfall. Additional information is available at www.water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=JAN The next statement will be issued Tuesday morning at 1030 AM CDT. Target Area: Concordia The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Mississippi River At Natchez affecting Wilkinson, Concordia and Adams Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SATURDAY, MARCH 26 * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Mississippi River At Natchez. * WHEN...Until Saturday, March 26. * IMPACTS...At 48.0 feet, Carthage Point Road becomes impassable. * ADDITIONAL DETAILS - At 7:00 PM CDT Monday the stage was 49.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 49.5 feet Thursday evening. It will then slowly fall over the next several days, possibly falling below flood stage on March 26. - Flood stage is 48.0 feet. Fld Observed Forecasts (7 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Tue Wed Thu Mississippi River Natchez 48.0 49.2 Mon 7 pm CDT 49.3 49.4 49.5
CONCORDIA PARISH, LA
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Flood Warning issued for Elmore, Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-08 09:14:00 CDT Expires: 2022-04-11 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Elmore; Montgomery The Flood Warning is extended for the following rivers in Alabama Tallapoosa River At The Tallapoosa Water Plant affecting Elmore and Montgomery Counties. .Flooding continues on the Tallapoosa River Basin and a flood warning remains in effect. Another statement will be issued by late tonight, or sooner if conditions warrant. ...FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE MONDAY EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Tallapoosa River At The Tallapoosa Water Plant. * WHEN...Until late Monday evening. * IMPACTS...At 25.0 feet, Lower Wetumpka Road starts to flood. Extensive flooding of low lands occurs and livestock and farm equipment should be moved to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:15 AM CDT Friday the stage was 27.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:15 AM CDT Friday was 27.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 27.8 feet this afternoon. It will then fall below flood stage late Monday morning. - Flood stage is 25.0 feet.
ELMORE COUNTY, AL

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