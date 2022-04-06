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Gasconade County, MO

Severe Thunderstorm Warning issued for Gasconade, Montgomery, Osage, Warren by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 21:31:00 CDT Expires: 2022-04-05 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
TODAY.com

Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
ENVIRONMENT
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Osage County, MO
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Gasconade County, MO
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Gasconade, MO
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Montgomery County, MO
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#West Wind#Severe Thunderstorms#Thunderstorm#Extreme Weather
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Flood Warning issued for Hampton, Jasper by NWS

Effective: 2022-04-08 10:51:00 EDT Expires: 2022-04-09 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Hampton; Jasper FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 1015 AM EDT Friday, the stage was 13.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 13.2 feet this afternoon. It will then rise to 13.7 feet Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
HAMPTON COUNTY, SC
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NWS
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Flood Warning issued for Montgomery, Schenectady, Schoharie by NWS

Effective: 2022-04-08 10:28:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:43:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Montgomery; Schenectady; Schoharie FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schoharie Creek At Burtonsville. * WHEN...Until late tomorrow morning. * IMPACTS...At 7.0 feet, water reaches Priddle Camp Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 PM EDT Thursday the stage was 4.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early this morning to a crest of 7.2 feet this morning. It will then fall below flood stage late tonight. - Flood stage is 6.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/06/1979. - http://www.weather.gov/safety/flood Schoharie Creek Burtonsville Flood Stage: 6.0 Observed Stage at Thu 9 pm: 4.1 Forecast: Fri 2 pm 6.7 Fri 8 pm 6.6 Sat 2 am 6.2 Sat 8 am 5.5 Sat 2 pm 4.8 Sat 8 pm 4.3 Sun 2 am 4.1 Sun 8 am 3.8 Sun 2 pm 3.6 Sun 8 pm 3.4
MONTGOMERY COUNTY, NY
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Flood Warning issued for Effingham, Screven by NWS

Effective: 2022-04-08 10:51:00 EDT Expires: 2022-04-09 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Effingham; Screven FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Savannah River near Clyo. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 13.3 feet, one foot of water covers Tom Goethe Road just after the pavement ends. * ADDITIONAL DETAILS - At 1015 AM EDT Friday, the stage was 13.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 13.2 feet this afternoon. It will then rise to 13.7 feet Wednesday morning. Additional rises are possible thereafter. - Flood stage is 11.0 feet.
EFFINGHAM COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Ulster by NWS

Effective: 2022-04-08 09:35:00 EDT Expires: 2022-04-09 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Ulster FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Rondout Creek At Rosendale. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 21.0 feet, Moderate flood stage. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:30 AM EDT Friday the stage was 20.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:30 AM EDT Friday was 20.8 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late this evening and continue falling to 10.7 feet Monday morning. - Flood stage is 18.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 20.3 feet on 09/08/2011. - http://www.weather.gov/safety/flood Rondout Creek Rosendale Flood Stage: 18.0 Observed Stage at Fri 8 am: 20.5 Forecast: Fri 2 pm 19.7 Fri 8 pm 18.2 Sat 2 am 17.0 Sat 8 am 16.0 Sat 2 pm 15.0 Sat 8 pm 14.0 Sun 2 am 13.2 Sun 8 am 12.7 Sun 2 pm 12.2 Sun 8 pm 11.6 Mon 2 am 11.0
ULSTER COUNTY, NY
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Flood Warning issued for St. Tammany, Washington by NWS

Effective: 2022-04-08 08:50:00 CDT Expires: 2022-04-17 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Additional information is available at www.weather.gov/lix. Click on the Rivers and Lakes menu for forecasts and observations. The next statement will be issued when updates are needed. Target Area: St. Tammany; Washington The Flood Warning continues for the following rivers in Mississippi...Louisiana Pearl River Near Pearl River affecting Pearl River, Hancock and St. Tammany Counties. Pearl River Near Bogalusa affecting Pearl River, Hancock, Washington and St. Tammany Counties. For the Lower Pearl River...including Bogalusa, Pearl River...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY, APRIL 17 * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Pearl River Near Bogalusa. * WHEN...Until Sunday, April 17. * IMPACTS...At 20.0 feet, Woodlands and crop acreage along the river will be flooded. The Bogue Chitto Wildlife Management area will be inundated with water in recreational camps and over access roads. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 AM CDT Friday the stage was 20.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:00 AM CDT Friday was 20.6 feet. - Forecast...The river is cresting at a level of 20.6 feet today. The river is expected to fall below flood stage Sunday, April 17. - Flood stage is 18.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 20.6 feet on 01/12/2007. - http://www.weather.gov/safety/flood
SAINT TAMMANY PARISH, LA
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Flood Warning issued for Florence, Marion by NWS

Effective: 2022-04-08 20:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Flooding is occurring or is imminent. Most flood related deaths occur in automobiles. Do not attempt to cross water covered bridges, dips, or low water crossings. Never try to cross a flowing stream, even a small one, on foot. To escape rising water find another route over higher ground. Additional information is available at water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=ilm . The next statement will be issued by this evening. Target Area: Florence; Marion The Flood Warning continues for the following rivers in South Carolina Great Pee Dee River At Pee Dee affecting Marion and Florence Counties. Black Creek At Quinby affecting Florence and Darlington Counties. For the Great Pee Dee River...including Pee Dee...Minor flooding is forecast. For the Black Creek...including Quinby...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Great Pee Dee River At Pee Dee. * WHEN...From this evening to early Sunday afternoon. * IMPACTS...At 19.0 feet, Flood waters will affect swamplands adjacent to the river. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM EDT Friday the stage was 18.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this evening to a crest of 19.3 feet early tomorrow afternoon. It will then fall below flood stage early Sunday morning. - Flood stage is 19.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FLORENCE COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Middlesex, Somerset by NWS

Effective: 2022-04-08 10:33:00 EDT Expires: 2022-04-08 23:25:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued this evening at 1045 PM EDT. Target Area: Middlesex; Somerset The Flood Warning is extended for the following rivers in New Jersey Raritan River At Manville affecting Somerset and Middlesex Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE THIS EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Raritan River At Manville. * WHEN...Until late this evening. * IMPACTS...At 11.0 feet, At this level, inundation begins in Dukes Park in Manville. At 12.0 feet, Cautionary/Action stage is reached. Roads and trails flood within Dukes Park. At 13.0 feet, Southside Avenue in Somerville floods. At 15.0 feet, Dukes Parkway begins to flood in Hillsborough. At 16.0 feet, Lincoln Avenue in the Lost Valley section of Manville floods. At 17.0 feet, Street and roadway flooding increases across the Manville area. The Van Veghten Bridge and Main Street in Manville are flooded as well as 5th Street in Somerville. The amount of flooding can vary from event to event and can be affected by the amount of water in the Millstone. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 AM EDT Friday the stage was 15.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:15 AM EDT Friday was 15.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 16.0 feet this afternoon. It will then fall below flood stage late this afternoon. - Flood stage is 14.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 16.2 feet on 09/21/1989. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (8 am) Crest Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Stg Time Date Raritan River Manville 14.0 15.8 Fri 9 am 9.1 6.7 16.0 2pm 4/08
MIDDLESEX COUNTY, NJ

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