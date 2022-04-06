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Gasconade County, MO

Severe Thunderstorm Warning issued for Gasconade, Montgomery, Osage, Warren by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 21:14:00 CDT Expires: 2022-04-05 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Gasconade; Montgomery; Osage; Warren The National Weather Service in St Louis...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
TODAY.com

Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
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Osage County, MO
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Mineola, MO
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Gasconade County, MO
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Gasconade, MO
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Hermann, MO
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Warren County, MO
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Montgomery County, MO
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Severe Thunderstorms#St Louis#South Wind#Extreme Weather#Taos#Interstate 70
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Frost Advisory issued for Alamance, Chatham, Davidson, Forsyth, Guilford, Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-09 04:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Alamance; Chatham; Davidson; Forsyth; Guilford; Montgomery; Moore; Orange; Person; Randolph; Stanly FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM TO 9 AM EDT SATURDAY * WHAT...Temperatures in the middle 30s will result in frost formation. * WHERE...Portions of the Northwest and Southern Piedmont. * WHEN...From 4 AM to 9 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ALAMANCE COUNTY, NC
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Freeze Watch issued for Clay, Craighead, Greene, Poinsett by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Clay; Craighead; Greene; Poinsett FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...In Arkansas, Greene, Poinsett, Craighead and Clay Counties. In Missouri, Dunklin County. * WHEN...From late tonight through Saturday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CLAY COUNTY, AR
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NWS
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Freeze Warning issued for Adair, Cherokee, Craig, Creek, Delaware, Mayes, McIntosh by NWS

Effective: 2022-04-09 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Precautions should also be taken to protect small plants and tender vegetation. Target Area: Adair; Cherokee; Craig; Creek; Delaware; Mayes; McIntosh; Muskogee; Nowata; Okfuskee; Okmulgee; Osage; Ottawa; Pawnee; Rogers; Sequoyah; Tulsa; Wagoner; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the upper 20s to lower 30s expected. * WHERE...Portions of east central, northeast and southeast Oklahoma and northwest and west central Arkansas. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...These conditions will kill plants and other tender vegetation that are left outdoors or unprotected. * ADDITIONAL DETAILS...Portions of the Tulsa metro may remain just above freezing, especially compared to the cooler outlying rural areas..
ADAIR COUNTY, OK
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Freeze Warning issued for Benton, Carroll, Crawford, Franklin, Madison, Sebastian by NWS

Effective: 2022-04-09 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Precautions should also be taken to protect small plants and tender vegetation. Target Area: Benton; Carroll; Crawford; Franklin; Madison; Sebastian; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures in the upper 20s to lower 30s expected. * WHERE...Portions of east central, northeast and southeast Oklahoma and northwest and west central Arkansas. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...These conditions will kill plants and other tender vegetation that are left outdoors or unprotected. * ADDITIONAL DETAILS...Portions of the Tulsa metro may remain just above freezing, especially compared to the cooler outlying rural areas..
BENTON COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Freeze Warning issued for Alfalfa, Garfield, Grant, Harper, Kay, Kingfisher, Lincoln by NWS

Effective: 2022-04-09 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Target Area: Alfalfa; Garfield; Grant; Harper; Kay; Kingfisher; Lincoln; Logan; Major; Noble; Payne; Woods; Woodward FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Portions of central, northern and northwest Oklahoma. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Freeze conditions could kill sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ALFALFA COUNTY, OK
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Winter Storm Warning issued for Graham, Swain by NWS

Effective: 2022-04-08 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for heavy snow means severe winter weather conditions are expected or occurring. Significant amounts of snow are forecast that will make travel dangerous. Only travel in an emergency. If you must travel, keep a flashlight, food, water, and a warm blanket in your vehicle in case of an emergency. A Winter Weather Advisory for snow means that periods of snow will cause primarily travel difficulties. Be prepared for snow covered roads and limited visibilities, and use caution while driving. Please report snow and ice accumulations by calling the National Weather Service toll free at...1...800...2 6 7...8 1 0 1. Leave a message with your observation and the specific location where it occurred. You can also post your report to National Weather Service Greenville Spartanburg Facebook or tweet your report using hashtag nwsgsp. Stay tuned to NOAA Weather Radio or your favorite source of weather information for the latest updates. Additional details can be found at www.weather.gov/gsp. The latest state road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Graham; Swain WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT SUNDAY ABOVE 3500 FEET WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT SUNDAY BELOW 3500 FEET * WHAT...For the Winter Storm Warning, heavy snow expected. Total snow accumulations of 2 to 4 inches with locally higher amounts above 3500 feet, with 6 to 8 inches and locally higher amounts above 5000 feet and on northwest facing slopes. Winds gusting as high as 40 mph. For the Winter Weather Advisory, snow expected. Total snow accumulations of up to 2 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Swain and Graham Counties. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 2 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated power outages are possible due to gusty winds.
GRAHAM COUNTY, NC
weather.gov

Freeze Warning issued for Adair, Andrew, Atchison, Bates, Buchanan, Caldwell, Carroll by NWS

Effective: 2022-04-09 01:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Adair; Andrew; Atchison; Bates; Buchanan; Caldwell; Carroll; Cass; Chariton; Clay; Clinton; Cooper; Daviess; De Kalb; Gentry; Grundy; Harrison; Henry; Holt; Howard; Jackson; Johnson; Lafayette; Linn; Livingston; Macon; Mercer; Nodaway; Pettis; Platte; Putnam; Randolph; Ray; Saline; Schuyler; Sullivan; Worth FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 8 AM CDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 27 expected. * WHERE...Portions of east central and northeast Kansas and central, north central, northeast, northwest and west central Missouri. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ADAIR COUNTY, MO
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Freeze Warning issued for Habersham, Rabun by NWS

Effective: 2022-04-09 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Habersham; Rabun FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SATURDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Rabun and Habersham Counties. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
HABERSHAM COUNTY, GA
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Freeze Watch issued for Dunklin by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Dunklin FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...In Arkansas, Greene, Poinsett, Craighead and Clay Counties. In Missouri, Dunklin County. * WHEN...From late tonight through Saturday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DUNKLIN COUNTY, MO

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