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Escambia County, AL

Flood Warning issued for Escambia by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-08 16:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional...

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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Carroll, Jo Daviess, Stephenson by NWS

Effective: 2022-04-03 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-02 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Carroll; Jo Daviess; Stephenson Slick Travel Conditions Continue Snow continues to move eastward across portions of northeast Iowa and northwest Illinois this morning. Some of the snow was heavy and reducing visibility down to a half mile or less in areas. In addition, the heavy snowfall rates were producing snow covered roads north of Highway 30. The snow will diminish from west to east at Cedar Rapids and Manchester after 11 AM. Be prepared for slippery travel conditions and sharply reduced visibility if you`re planning to travel this morning. Slow down and be more cautious when approaching stops and while turning.
CARROLL COUNTY, IL
IN THIS ARTICLE
#Flood
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Wind Advisory issued for McCurtain by NWS

Effective: 2022-04-08 10:11:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: McCurtain WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds near 20 mph with gusts up to 35 mph expected. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southeast Oklahoma, south central and southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 10 AM this morning to 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
MCCURTAIN COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for McCurtain by NWS

Effective: 2022-04-08 10:13:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: McCurtain A Red Flag Warning is now in Effect for the Entire ArkLaTex RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY VALUES FOR ALL OF THE ARKLATEX * AFFECTED AREA...The Entire ArkLatex. * WIND...Wind Speed Values Will Approach 25 MPH at times. * HUMIDITY...Relative Humidity Values will fall into the upper teens to lower 20s today. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
MCCURTAIN COUNTY, OK
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Dense Fog Advisory issued for Juneau Borough and Northern Admiralty Island by NWS

Effective: 2022-04-08 06:02:00 AKDT Expires: 2022-04-08 09:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Juneau Borough and Northern Admiralty Island DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 AM AKDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Juneau Borough and Northern Admiralty Island. * WHEN...Until 9 AM AKDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Montgomery, Schenectady, Schoharie by NWS

Effective: 2022-04-08 10:28:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:43:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Montgomery; Schenectady; Schoharie FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schoharie Creek At Burtonsville. * WHEN...Until late tomorrow morning. * IMPACTS...At 7.0 feet, water reaches Priddle Camp Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 PM EDT Thursday the stage was 4.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early this morning to a crest of 7.2 feet this morning. It will then fall below flood stage late tonight. - Flood stage is 6.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/06/1979. - http://www.weather.gov/safety/flood Schoharie Creek Burtonsville Flood Stage: 6.0 Observed Stage at Thu 9 pm: 4.1 Forecast: Fri 2 pm 6.7 Fri 8 pm 6.6 Sat 2 am 6.2 Sat 8 am 5.5 Sat 2 pm 4.8 Sat 8 pm 4.3 Sun 2 am 4.1 Sun 8 am 3.8 Sun 2 pm 3.6 Sun 8 pm 3.4
MONTGOMERY COUNTY, NY
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Special Weather Statement issued for Chatham, Harnett, Johnston, Lee, Wake by NWS

Effective: 2022-04-09 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-08 11:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Chatham; Harnett; Johnston; Lee; Wake A strong thunderstorm will impact portions of Harnett, east central Lee, southwestern Wake, southwestern Johnston and southeastern Chatham Counties through 1130 AM EDT At 1023 AM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Lillington, moving northeast at 20 mph. HAZARD...Pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Lillington, Garner, Fuquay-Varina, Clayton, Angier, Benson, Erwin, Coats, Four Oaks and Broadway. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
CHATHAM COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Columbia, Hempstead, Howard, Lafayette, Little River, Miller by NWS

Effective: 2022-04-08 10:13:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Columbia; Hempstead; Howard; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Sevier; Union A Red Flag Warning is now in Effect for the Entire ArkLaTex RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY VALUES FOR ALL OF THE ARKLATEX * AFFECTED AREA...The Entire ArkLatex. * WIND...Wind Speed Values Will Approach 25 MPH at times. * HUMIDITY...Relative Humidity Values will fall into the upper teens to lower 20s today. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
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Red Flag Warning issued for Antelope, Boone, Butler, Colfax, Gage, Jefferson, Knox by NWS

Effective: 2022-04-08 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-08 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Antelope; Boone; Butler; Colfax; Gage; Jefferson; Knox; Lancaster; Madison; Pierce; Platte; Saline; Seward RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND SOUTHEAST NEBRASKA * Affected Area...In Nebraska, Knox, Antelope, Pierce, Boone, Madison, Platte, Colfax, Butler, Seward, Lancaster, Saline, Jefferson and Gage. * Winds...Northwest 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 18 percent. * Impacts...Any fires that ignite may spread rapidly and exhibit extreme fire behavior. Use extreme caution if engaging in any activities that could start a fire. Outdoor burning is not advisable.
ANTELOPE COUNTY, NE
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Red Flag Warning issued for Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant by NWS

Effective: 2022-04-08 10:13:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Bienville; Bossier; Caddo; Caldwell; Claiborne; De Soto; Grant; Jackson; La Salle; Lincoln; Natchitoches; Ouachita; Red River; Sabine; Union; Webster; Winn A Red Flag Warning is now in Effect for the Entire ArkLaTex RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY VALUES FOR ALL OF THE ARKLATEX * AFFECTED AREA...The Entire ArkLatex. * WIND...Wind Speed Values Will Approach 25 MPH at times. * HUMIDITY...Relative Humidity Values will fall into the upper teens to lower 20s today. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BIENVILLE PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Durham, Franklin, Granville, Vance, Warren by NWS

Effective: 2022-04-08 09:52:00 EDT Expires: 2022-04-08 10:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Durham; Franklin; Granville; Vance; Warren Strong thunderstorms will impact portions of southern Vance, southwestern Warren, northeastern Harnett, southern Granville, northeastern Lee, Wake, eastern Chatham, eastern Durham and Franklin Counties through 1030 AM EDT At 952 AM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Creedmoor to 7 miles northwest of Lillington. Movement was northeast at 40 mph. HAZARD...Half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Raleigh, Durham, Cary, Henderson, Creedmoor, Louisburg, Wake Forest, Garner, Fuquay-Varina and Butner. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...<30 MPH
DURHAM COUNTY, NC

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