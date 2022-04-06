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George County, MS

Flood Warning issued for George, Greene, Perry by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-07 21:40:00 CDT Expires: 2022-04-10 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles....

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Mclain, MS
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George County, MS
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Perry County, MS
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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#Flood#Extreme Weather#George Greene
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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NWS
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Flood Warning issued for Montgomery, Schenectady, Schoharie by NWS

Effective: 2022-04-08 10:28:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:43:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Montgomery; Schenectady; Schoharie FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Schoharie Creek At Burtonsville. * WHEN...Until late tomorrow morning. * IMPACTS...At 7.0 feet, water reaches Priddle Camp Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 PM EDT Thursday the stage was 4.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage early this morning to a crest of 7.2 feet this morning. It will then fall below flood stage late tonight. - Flood stage is 6.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 7.2 feet on 03/06/1979. - http://www.weather.gov/safety/flood Schoharie Creek Burtonsville Flood Stage: 6.0 Observed Stage at Thu 9 pm: 4.1 Forecast: Fri 2 pm 6.7 Fri 8 pm 6.6 Sat 2 am 6.2 Sat 8 am 5.5 Sat 2 pm 4.8 Sat 8 pm 4.3 Sun 2 am 4.1 Sun 8 am 3.8 Sun 2 pm 3.6 Sun 8 pm 3.4
MONTGOMERY COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Beauregard, Calcasieu by NWS

Effective: 2022-04-08 10:02:00 CDT Expires: 2022-04-09 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Beauregard; Calcasieu The Flood Warning is extended for the following rivers in Louisiana...Texas Sabine River Near Deweyville Additional information is available at www.weather.gov. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS MORNING THROUGH LATE TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Sabine River Near Deweyville. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 24.0 feet, Minor lowland flooding will occur. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM CDT Friday the stage was 24.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 AM CDT Friday was 24.3 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this afternoon and continue falling to 19.1 feet Wednesday morning. - Flood stage is 24.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (1 pm CDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Sabine River Deweyville 24.0 24.1 Fri 8 am CDT 23.3 21.9 20.7
BEAUREGARD PARISH, LA
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Flood Warning issued for Herkimer, Montgomery, Oneida by NWS

Effective: 2022-04-08 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-08 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Herkimer; Montgomery; Oneida FLOOD WARNING IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON TO THIS EVENING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Mohawk River At Little Falls. * WHEN...From this afternoon to this evening. * IMPACTS...At 15.0 feet, Minor flood stage. Water overflows onto Route 5S near Fort Herkimer and farm fields are flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:30 AM EDT Friday the stage was 14.2 feet. - Forecast...The river will rise to 15.0 feet this afternoon. It will then fall to 12.9 feet and begin rising again tomorrow morning. It will rise to 13.0 feet tomorrow evening. It will then fall again and remain below flood stage. - Flood stage is 15.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 15.0 feet on 04/22/1993. - http://www.weather.gov/safety/flood Mohawk River Little Falls Flood Stage: 15.0 Observed Stage at Fri 9 am: 14.2 Forecast: Fri 2 pm 15.0 Fri 8 pm 14.1 Sat 2 am 13.1 Sat 8 am 12.9 Sat 2 pm 13.0 Sat 8 pm 13.0 Sun 2 am 12.9 Sun 8 am 12.5 Sun 2 pm 12.1 Sun 8 pm 11.7 Mon 2 am 11.3
HERKIMER COUNTY, NY
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Red Flag Warning issued for Columbia, Hempstead, Howard, Lafayette, Little River, Miller by NWS

Effective: 2022-04-08 10:13:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Columbia; Hempstead; Howard; Lafayette; Little River; Miller; Nevada; Sevier; Union A Red Flag Warning is now in Effect for the Entire ArkLaTex RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY VALUES FOR ALL OF THE ARKLATEX * AFFECTED AREA...The Entire ArkLatex. * WIND...Wind Speed Values Will Approach 25 MPH at times. * HUMIDITY...Relative Humidity Values will fall into the upper teens to lower 20s today. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Red Flag Warning issued for McCurtain by NWS

Effective: 2022-04-08 10:13:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: McCurtain A Red Flag Warning is now in Effect for the Entire ArkLaTex RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY VALUES FOR ALL OF THE ARKLATEX * AFFECTED AREA...The Entire ArkLatex. * WIND...Wind Speed Values Will Approach 25 MPH at times. * HUMIDITY...Relative Humidity Values will fall into the upper teens to lower 20s today. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
MCCURTAIN COUNTY, OK
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Flood Warning issued for Chattahoochee, Muscogee by NWS

Effective: 2022-04-08 11:15:00 EDT Expires: 2022-04-09 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Chattahoochee; Muscogee The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Georgia Chattahoochee River at Columbus affecting Muscogee, Chattahoochee, Lee and Russell Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Chattahoochee River at Columbus. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 27 feet, Flood stage is reached. Minor flooding occurs along the river upstream and downstream from the gage on the 14th Street bridge. Portions of the River Walk in Columbus begin to flood and will be closed to the public. The water level continues to approach the foundation of the Phenix City Amphitheater in Alabama. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 AM CDT Friday /11:00 AM EDT Friday/ the stage was 27 feet. - Forecast...The river is expected to fall to 23.5 feet Wednesday morning. - Flood stage is 27 feet.
CHATTAHOOCHEE COUNTY, GA

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