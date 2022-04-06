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Brookings County, SD

Wind Advisory issued for Brookings, Clay, Lake, Lincoln, McCook, Minnehaha, Moody by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-07 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Wind Advisory issued for Brown, Clay, Dickinson, Geary, Jackson, Marshall, Morris by NWS

Effective: 2022-03-18 03:51:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Brown; Clay; Dickinson; Geary; Jackson; Marshall; Morris; Nemaha; Pottawatomie; Riley; Wabaunsee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Portions of central, east central, north central and northeast Kansas. * WHEN...Until noon CDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BROWN COUNTY, KS
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Copiah, Covington by NWS

Effective: 2022-03-22 13:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...In advance of thunderstorms today, south winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of central and eastern Mississippi. * WHEN...Through 9 PM CDT Today. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ATTALA COUNTY, MS
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Snowstorm continues pounding Pacific Northwest

A storm continues to spin over the Pacific Northwest, dumping heavy snow in the mountains and drenching rain in the valleys. Several inches of snow piled up Monday in the highest elevations of the Washington Cascades, with another 12 to 24 inches possible through Tuesday night. The National Weather Service is continuing its winter weather advisory for these areas, including Lyman, Stevens Pass, Skykomish, Snoqualmie Pass, Paradise and Longmire. The biggest snow totals will occur above 4,000 feet in elevation, but snow levels will drop to about 3,000 feet Tuesday night.
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Winter Storm Watch | 3 to 6 inches likely

(WSAZ) - The National Weather Service has issued a winter storm watch for the WSAZ viewing area commencing late Friday night into Saturday. This means the likelihood of significant impacts from snow accumulations. The snow will start as a mixed bag of rain, sleet and wet snow late Friday night...
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#Wind Advisory#Clay Lake#Turner#Yankton Wind Advisory
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Wind Advisory issued for Barton, Ellsworth, Lincoln, Rice, Russell, Saline by NWS

Effective: 2022-03-17 13:46:00 CDT Expires: 2022-03-17 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Barton; Ellsworth; Lincoln; Rice; Russell; Saline WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Russell, Lincoln, Barton, Ellsworth, Saline and Rice Counties. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Strong and gusty winds will continue all night, but for simplicity, the wind advisory will be replaced with winter weather headlines at 9 PM.
BARTON COUNTY, KS
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Farmers’ Almanac: Late April Storm Could Spawn a Few Tornadoes

Some April storms might give rise to tornadic activity over the Rockies and Plains, according to the Farmers' Almanac. "A major storm is anticipated for the final week of April," the Farmers' Almanac said. "It will be a veritable 'meteorological swizzle stick,' stirring up everything from snow, wind, rain, and...
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Corson by NWS

Effective: 2022-03-24 14:00:00 MDT Expires: 2022-03-25 02:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Corson WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 PM THIS AFTERNOON TO 2 AM MDT FRIDAY * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Corson County. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 2 AM MDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
CORSON COUNTY, SD
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Wind Advisory issued for Clay, Dickinson, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 03:59:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Dickinson; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Washington and Clay Counties. * WHEN...From 1 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLAY COUNTY, KS
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Special Weather Statement issued for Carroll, Jo Daviess, Stephenson by NWS

Effective: 2022-04-03 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-02 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Carroll; Jo Daviess; Stephenson Slick Travel Conditions Continue Snow continues to move eastward across portions of northeast Iowa and northwest Illinois this morning. Some of the snow was heavy and reducing visibility down to a half mile or less in areas. In addition, the heavy snowfall rates were producing snow covered roads north of Highway 30. The snow will diminish from west to east at Cedar Rapids and Manchester after 11 AM. Be prepared for slippery travel conditions and sharply reduced visibility if you`re planning to travel this morning. Slow down and be more cautious when approaching stops and while turning.
CARROLL COUNTY, IL
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Buena Vista, Cherokee, Clay, Dickinson, Ida, Lyon, O'Brien by NWS

Effective: 2022-03-25 11:06:00 CDT Expires: 2022-03-25 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Buena Vista; Cherokee; Clay; Dickinson; Ida; Lyon; O'Brien; Osceola; Plymouth; Sioux; Woodbury WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Portions of central, east central, south central and southeast South Dakota, northeast Nebraska, northwest and west central Iowa and southwest Minnesota. This includes the Tribal Lands of the Yankton Sioux Tribal Nation and the Flandreau Santee Sioux Tribal Nation. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Elevated to critical fire weather conditions are expected in areas with adequately dry vegetation and fuels.
BUENA VISTA COUNTY, IA
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Wind Advisory issued for Central and Eastern Lake County by NWS

Effective: 2022-03-15 01:55:00 PDT Expires: 2022-03-15 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central and Eastern Lake County; Northern and Eastern Klamath County and Western Lake County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Higher terrain areas of Lake County including the Winter Rim and Highway 31 between Summer Lake and Paisley. Additionally, the higher peaks of the Warner Mountains in both Lake and Modoc Counties. * WHEN...Until 11 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * View the hazard area in detail at https://www.wrh.noaa.gov/map/?wfo=mfr
KLAMATH COUNTY, OR

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