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Butler County, KS

Wind Advisory issued for Butler, Chase, Cowley, Ellsworth, Harper, Harvey, Kingman by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-06 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-06 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Flood Advisory issued for Baldwin, Butler, Mobile by NWS

Effective: 2022-03-18 10:09:00 CDT Expires: 2022-03-18 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Baldwin; Butler; Mobile FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 1230 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Urban and small stream flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...Portions of south central and southwest Alabama, including the following counties, in south central Alabama, Butler, Conecuh, Escambia, Monroe and Wilcox. In southwest Alabama, Baldwin, Clarke and Mobile. * WHEN...Until 1230 PM CDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 916 AM CDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. This will cause urban and small stream flooding. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Some locations that will experience flooding include Saraland, Monroeville, Satsuma, Creola, Frisco City, Grove Hill, Stockton, McCullough, Peterman, Axis, Uriah, Whatley, Excel, Beatrice, Vredenburgh, Repton, Pine Apple, Poarch Creek Reservation, I65 And AL 225 and I65 And AL 158. - http://www.weather.gov/safety/flood
BALDWIN COUNTY, AL
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Wind Advisory issued for Antelope Valley by NWS

Effective: 2022-03-21 02:17:00 PDT Expires: 2022-03-21 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Antelope Valley WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 9 AM PDT THIS MORNING * WHAT...Northwest winds 20 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Antelope Valley. * WHEN...Until 9 AM PDT this morning. * IMPACTS...Gusty winds and reduced visibility from blowing dust will make driving difficult. Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Winter Storm Watch | 3 to 6 inches likely

(WSAZ) - The National Weather Service has issued a winter storm watch for the WSAZ viewing area commencing late Friday night into Saturday. This means the likelihood of significant impacts from snow accumulations. The snow will start as a mixed bag of rain, sleet and wet snow late Friday night...
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#Harper Harvey#Sumner Wind
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Wind Advisory issued for Bollinger, Butler, Cape Girardeau, Carter, Perry, Ripley by NWS

Effective: 2022-03-22 15:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bollinger; Butler; Cape Girardeau; Carter; Perry; Ripley; Scott; Stoddard; Wayne WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast wind gusts 40 to 55 MPH expected. * WHERE...Portions of southeast Missouri and southern Illinois. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...This appears to be strong and gusty non thunderstorm winds behind the main precipitation shield. Winds will likely become strongest when the rain ends.
BOLLINGER COUNTY, MO
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Winter Weather Advisory issued for Barton, Ellsworth, Lincoln, Russell by NWS

Effective: 2022-03-22 12:55:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Barton; Ellsworth; Lincoln; Russell WINTER WEATHER ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 PM CDT THIS AFTERNOON Snow has ended across the area and therefore the winter weather advisory will be allowed to expire at 1 pm.
BARTON COUNTY, KS
weather.gov

Wind Advisory issued for Moore, Sherman by NWS

Effective: 2022-03-14 11:37:00 CDT Expires: 2022-03-14 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Moore; Sherman WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds around 35 mph with higher gusts. * WHERE...In Oklahoma, Texas County. In Texas, Moore and Sherman Counties. * WHEN...Until 6 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Patchy blowing dust may lead to reduced visibility.
MOORE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-21 12:22:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS EVENING * WHAT...North winds 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...Higher elevations Yavapai County, especially in the Bradshaw Mountains. * WHEN...Until 11 PM MST this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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NWS
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-03-16 08:57:00 PDT Expires: 2022-03-16 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM PDT THIS MORNING Wind speeds have diminished and the wind advisory is being allowed to expire.
KERN COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Castro, Parmer, Swisher by NWS

Effective: 2022-03-22 06:06:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Castro; Parmer; Swisher WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 35 mph with gusts to 55 mph. * WHERE...Castro, Parmer and Swisher Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust will reduce visibilities locally less than a mile.
CASTRO COUNTY, TX
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Lake Wind Advisory issued for Inland Berkeley by NWS

Effective: 2022-03-19 12:13:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on Lake Moultrie should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Inland Berkeley LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR LAKE MOULTRIE * WHAT...Southwest winds 15 knots with gusts up to 25 knots and waves locally 1 to 2 feet expected. * WHERE...Lake Moultrie. * WHEN...Until 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on Lake Moultrie will create hazardous conditions for small craft.
BERKELEY COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Shoshone, Lava Beds by NWS

Effective: 2022-03-20 13:42:00 MDT Expires: 2022-03-20 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Shoshone, Lava Beds WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Shoshone, Richfield, and Carey. * WHEN...From 4 AM to 9 PM MDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could make driving difficult, especially for high profile vehicles. Unsecured objects may be blown around.
BLAINE COUNTY, ID
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Wind Advisory issued for Lafayette, Miller by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Lafayette; Miller WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY * WHAT...Southeast winds 15 to 20 mph with gusts from 30 to 40 mph. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 1 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
LAFAYETTE COUNTY, AR
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Wind Advisory issued for Alleghany, Ashe, Watauga by NWS

Effective: 2022-03-13 01:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Alleghany; Ashe; Watauga WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM EST EARLY THIS MORNING Northwest winds are going to diminish through the morning. A few gusts over 40 mph will still be possible mainly in the higher ridges and near mountain gaps.
ALLEGHANY COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Foard, Hardeman, Wilbarger by NWS

Effective: 2022-03-22 04:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Foard; Hardeman; Wilbarger WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Portions of northwest, southwest and western Oklahoma and northern Texas. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
FOARD COUNTY, TX

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