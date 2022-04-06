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Archer County, TX

Wind Advisory issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 21:05:00 CDT Expires: 2022-04-06 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially...

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Severe Thunderstorm Watch issued for Archer, Baylor, Childress, Clay, Collingsworth, Cottle, Foard by NWS

Effective: 2022-03-21 14:00:00 CDT Expires: 2022-03-21 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Archer; Baylor; Childress; Clay; Collingsworth; Cottle; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger SEVERE THUNDERSTORM WATCH 53 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ARCHER BAYLOR CALLAHAN CHILDRESS CLAY COLLINGSWORTH COTTLE EASTLAND FOARD HARDEMAN HASKELL JACK KNOX MONTAGUE PALO PINTO SHACKELFORD STEPHENS THROCKMORTON WICHITA WILBARGER YOUNG
ARCHER COUNTY, TX
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-03-14 11:37:00 CDT Expires: 2022-03-14 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Cimarron WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds around 35 mph with higher gusts. * WHERE...In Oklahoma, Cimarron County. In Texas, Dallam and Hartley Counties. * WHEN...Until 6 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Patchy blowing dust may lead to reduced visibility.
CIMARRON COUNTY, OK
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Knox County, TX
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Wind Advisory issued for Jefferson, Orange by NWS

Effective: 2022-03-22 04:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jefferson; Orange WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...South winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...In Louisiana, Calcasieu and West Cameron Parishes. In Texas, Jefferson and Orange Counties. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
JEFFERSON COUNTY, TX
UPI News

Severe thunderstorms to keep rattling southern U.S.

After more than a dozen states were targeted by severe weather this past week, some of the same areas will be threatened by thunderstorms once again during the first week of April. A dip in the jet stream across the center of the country, starting late this weekend, is expected...
ENVIRONMENT
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#Wind Advisory#Wilbarger Wind Advisory
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Wind Advisory issued for Brown, Clay, Dickinson, Geary, Jackson, Marshall, Morris by NWS

Effective: 2022-03-18 03:51:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Brown; Clay; Dickinson; Geary; Jackson; Marshall; Morris; Nemaha; Pottawatomie; Riley; Wabaunsee; Washington WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Portions of central, east central, north central and northeast Kansas. * WHEN...Until noon CDT Friday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
BROWN COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Attala, Carroll, Choctaw, Clarke, Clay, Copiah, Covington by NWS

Effective: 2022-03-22 13:07:00 CDT Expires: 2022-03-22 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Attala; Carroll; Choctaw; Clarke; Clay; Copiah; Covington; Forrest; Franklin; Grenada; Hinds; Holmes; Jasper; Jefferson Davis; Jones; Kemper; Lamar; Lauderdale; Lawrence; Leake; Lincoln; Lowndes; Madison; Marion; Montgomery; Neshoba; Newton; Noxubee; Oktibbeha; Rankin; Scott; Simpson; Smith; Webster; Winston; Yazoo WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...In advance of thunderstorms today, south winds 20 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of central and eastern Mississippi. * WHEN...Through 9 PM CDT Today. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
ATTALA COUNTY, MS
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NWS
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Santa Clarita Valley by NWS

Effective: 2022-03-20 06:00:00 PDT Expires: 2022-03-21 06:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Clarita Valley WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM SUNDAY TO 6 AM PDT MONDAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Clarita Valley. * WHEN...From 6 AM Sunday to 6 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Lake Wind Advisory issued for Inland Berkeley by NWS

Effective: 2022-03-19 12:13:00 EDT Expires: 2022-03-19 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on Lake Moultrie should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Inland Berkeley LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR LAKE MOULTRIE * WHAT...Southwest winds 15 knots with gusts up to 25 knots and waves locally 1 to 2 feet expected. * WHERE...Lake Moultrie. * WHEN...Until 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on Lake Moultrie will create hazardous conditions for small craft.
BERKELEY COUNTY, SC
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Wind Advisory issued for Cloud, Ottawa, Republic by NWS

Effective: 2022-03-22 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cloud; Ottawa; Republic WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 25 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Republic, Cloud and Ottawa Counties. * WHEN...From 1 PM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLOUD COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Surry, Wilkes, Yadkin by NWS

Effective: 2022-03-13 01:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Surry; Wilkes; Yadkin WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM EST EARLY THIS MORNING Northwest winds will continue to weaken through the morning. A few gusts over 35 mph may still be possible along the ridges and near gaps in mountains.
SURRY COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Alleghany, Ashe, Watauga by NWS

Effective: 2022-03-13 01:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Alleghany; Ashe; Watauga WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM EST EARLY THIS MORNING Northwest winds are going to diminish through the morning. A few gusts over 40 mph will still be possible mainly in the higher ridges and near mountain gaps.
ALLEGHANY COUNTY, NC

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