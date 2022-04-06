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Carteret County, NC

Special Weather Statement issued for Coastal Onslow, Duplin, Greene, Inland Onslow, Jones, Lenoir by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 21:09:00 EDT Expires: 2022-04-05 22:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Coastal Onslow; Duplin; Greene; Inland...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Freeze Warning issued for Duplin, Greene, Lenoir, Martin, Pitt by NWS

Effective: 2022-03-28 03:00:00 EDT Expires: 2022-03-28 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Duplin; Greene; Lenoir; Martin; Pitt FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT MONDAY * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Martin, Pitt, Duplin, Lenoir and Greene Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Monday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DUPLIN COUNTY, NC
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Craven County, NC
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Freeze Watch issued for Clay, Craighead, Greene, Poinsett by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Clay; Craighead; Greene; Poinsett FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...In Arkansas, Greene, Poinsett, Craighead and Clay Counties. In Missouri, Dunklin County. * WHEN...From late tonight through Saturday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
CLAY COUNTY, AR
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Figure Eight Island#Thunderstorms#Wind Gust#Coastal Onslow#Inland Onslow#Northern Craven#Jones Greene#Piney Green
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Frost Advisory issued for Alexander, Cabarrus, Catawba, Cleveland, Davie by NWS

Effective: 2022-04-09 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Alexander; Cabarrus; Catawba; Cleveland; Davie; Eastern McDowell; Eastern Polk; Greater Burke; Greater Caldwell; Greater Rutherford; Iredell; Lincoln; Rowan FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SATURDAY * WHAT...Low temperatures in the mid 30s will result in frost formation. * WHERE...Portions of western North Carolina, upstate South Carolina and Northeast Georgia. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ALEXANDER COUNTY, NC
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Lake Wind Advisory issued for Inland Berkeley by NWS

Effective: 2022-04-08 13:09:00 EDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on Lake Moultrie should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Inland Berkeley LAKE WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR LAKE MOULTRIE * WHAT...West winds 15 to 20 knots with gusts up to 25 knots and waves 1 to 2 feet expected. * WHERE...Lake Moultrie. * WHEN...From noon today to 7 PM EDT this evening. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on Lake Moultrie will create hazardous conditions for small craft.
BERKELEY COUNTY, SC
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Freeze Watch issued for Dunklin by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Dunklin FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...In Arkansas, Greene, Poinsett, Craighead and Clay Counties. In Missouri, Dunklin County. * WHEN...From late tonight through Saturday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DUNKLIN COUNTY, MO
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Frost Advisory issued for Alamance, Chatham, Davidson, Forsyth, Guilford, Montgomery by NWS

Effective: 2022-04-09 04:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Alamance; Chatham; Davidson; Forsyth; Guilford; Montgomery; Moore; Orange; Person; Randolph; Stanly FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 4 AM TO 9 AM EDT SATURDAY * WHAT...Temperatures in the middle 30s will result in frost formation. * WHERE...Portions of the Northwest and Southern Piedmont. * WHEN...From 4 AM to 9 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ALAMANCE COUNTY, NC
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NWS
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Coastal Bay, Coastal Franklin, Coastal Gulf, South Walton by NWS

Effective: 2022-04-08 14:12:00 EDT Expires: 2022-04-08 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Wind Advisory means that sustained winds of 26 to 39 mph are expected for at least 2 hours, or gusts between 40 to 57 mph for any length of time are possible. Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Coastal Bay; Coastal Franklin; Coastal Gulf; South Walton WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT /10 PM CDT/ THIS EVENING * WHAT...West winds of 20 to 25 mph with frequent gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Along coastal Walton, Bay, Gulf, and Franklin County. * WHEN...Until 11 PM EDT/10 PM CDT tonight * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Afternoon observations along the affected coast are reporting wind gusts in excess of 30 mph, with the Franklin County EOC recently measuring a 40-mph gust.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Bibb, Houston, Jones, Monroe, Twiggs by NWS

Effective: 2022-04-08 12:35:00 EDT Expires: 2022-04-09 00:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Bibb; Houston; Jones; Monroe; Twiggs The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Macon affecting Jones, Houston, Bibb, Monroe and Twiggs Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Ocmulgee River near Macon. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 23 feet, Minor flooding continues to expand. Large portions of the Macon GreenWay Ocmulgee Heritage Trail floods north of the Martin Luther King Boulevard bridge. The flood waters will be up to 3 feet deep on portions of the trail. Large portions of agricultural lands east of Macon and well downstream will be under 1 to 5 feet of water. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM EDT Friday the stage was 24 feet. - Forecast...The river will fall below flood stage early Tuesday afternoon. - Flood stage is 18 feet.
BIBB COUNTY, GA
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Winter Weather Advisory issued for Graham, Swain by NWS

Effective: 2022-04-08 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for heavy snow means severe winter weather conditions are expected or occurring. Significant amounts of snow are forecast that will make travel dangerous. Only travel in an emergency. If you must travel, keep a flashlight, food, water, and a warm blanket in your vehicle in case of an emergency. A Winter Weather Advisory for snow means that periods of snow will cause primarily travel difficulties. Be prepared for snow covered roads and limited visibilities, and use caution while driving. Please report snow and ice accumulations by calling the National Weather Service toll free at...1...800...2 6 7...8 1 0 1. Leave a message with your observation and the specific location where it occurred. You can also post your report to National Weather Service Greenville Spartanburg Facebook or tweet your report using hashtag nwsgsp. Stay tuned to NOAA Weather Radio or your favorite source of weather information for the latest updates. Additional details can be found at www.weather.gov/gsp. The latest state road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Graham; Swain WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT SUNDAY ABOVE 3500 FEET WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT SUNDAY BELOW 3500 FEET * WHAT...For the Winter Storm Warning, heavy snow expected. Total snow accumulations of 2 to 4 inches with locally higher amounts above 3500 feet, with 6 to 8 inches and locally higher amounts above 5000 feet and on northwest facing slopes. Winds gusting as high as 40 mph. For the Winter Weather Advisory, snow expected. Total snow accumulations of up to 2 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Swain and Graham Counties. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 2 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated power outages are possible due to gusty winds.
GRAHAM COUNTY, NC
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Rip Current Statement issued for Baldwin Coastal, Mobile Coastal by NWS

Effective: 2022-04-08 13:17:00 CDT Expires: 2022-04-09 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Baldwin Coastal; Mobile Coastal HIGH RIP CURRENT RISK REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT * WHAT...Dangerous rip currents. * WHERE...In Alabama, Baldwin Coastal and Mobile Coastal Counties. In Florida, Santa Rosa Coastal, Okaloosa Coastal and Escambia Coastal Counties. * WHEN...Through late tonight. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
BALDWIN COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Taliaferro, Wilkes by NWS

Effective: 2022-04-08 12:25:00 EDT Expires: 2022-04-09 00:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Taliaferro; Wilkes The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Little River near Washington affecting Wilkes and Taliaferro Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Little River near Washington. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 23 feet, Minor flooding occurs in the woodlands and fields along the river upstream and downstream from the gage at Lundberg Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 12:00 PM EDT Friday the stage was 23.9 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 19 feet.
TALIAFERRO COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Appling, Atkinson, Bacon, Brantley, Clinch, Coastal Camden by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 18:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Appling; Atkinson; Bacon; Brantley; Clinch; Coastal Camden; Coastal Glynn; Coffee; Echols; Inland Camden; Inland Glynn; Jeff Davis; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Southern Ware; Wayne; Western Charlton WIND ADVISORY IN EFFECT FROM NOON TO 6 PM EDT SATURDAY * WHAT...West winds 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph expected. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...From noon to 6 PM EDT Saturday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
APPLING COUNTY, GA

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