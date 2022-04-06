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Alfalfa County, OK

Wind Advisory issued for Alfalfa, Beckham, Blaine, Bryan, Caddo, Canadian, Carter by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 21:05:00 CDT Expires: 2022-04-06 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle....

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Wind Advisory issued for Bollinger, Butler, Cape Girardeau, Carter, Perry, Ripley by NWS

Effective: 2022-03-22 15:40:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bollinger; Butler; Cape Girardeau; Carter; Perry; Ripley; Scott; Stoddard; Wayne WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Southeast wind gusts 40 to 55 MPH expected. * WHERE...Portions of southeast Missouri and southern Illinois. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...This appears to be strong and gusty non thunderstorm winds behind the main precipitation shield. Winds will likely become strongest when the rain ends.
BOLLINGER COUNTY, MO
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Brown, Spink by NWS

Effective: 2022-03-21 14:03:00 MDT Expires: 2022-03-21 18:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Brown; Spink WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Brown and Spink Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Cloud, Ottawa, Republic by NWS

Effective: 2022-03-22 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cloud; Ottawa; Republic WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 25 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Republic, Cloud and Ottawa Counties. * WHEN...From 1 PM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLOUD COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Castro, Parmer, Swisher by NWS

Effective: 2022-03-22 06:06:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Castro; Parmer; Swisher WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds 30 to 35 mph with gusts to 55 mph. * WHERE...Castro, Parmer and Swisher Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust will reduce visibilities locally less than a mile.
CASTRO COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Mojave Desert Slopes by NWS

Effective: 2022-03-16 08:57:00 PDT Expires: 2022-03-16 09:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Mojave Desert Slopes WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 9 AM PDT THIS MORNING Wind speeds have diminished and the wind advisory is being allowed to expire.
KERN COUNTY, CA
IN THIS ARTICLE
#Wind Advisory#Alfalfa Beckham#Comanche#Cotton#Woods#Woodward Wind
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Wind Advisory issued for Yavapai County Mountains by NWS

Effective: 2022-03-21 12:22:00 PDT Expires: 2022-03-21 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Yavapai County Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM MST THIS EVENING * WHAT...North winds 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...Higher elevations Yavapai County, especially in the Bradshaw Mountains. * WHEN...Until 11 PM MST this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
YAVAPAI COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Alleghany, Ashe, Watauga by NWS

Effective: 2022-03-13 01:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Alleghany; Ashe; Watauga WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM EST EARLY THIS MORNING Northwest winds are going to diminish through the morning. A few gusts over 40 mph will still be possible mainly in the higher ridges and near mountain gaps.
ALLEGHANY COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Santa Clarita Valley by NWS

Effective: 2022-03-13 21:06:00 PDT Expires: 2022-03-14 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Santa Clarita Valley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT MONDAY * WHAT...Northwest to north winds 15 to 30 mph with gusts up to 45 mph, except isolated gusts to 55 mph in the hills. * WHERE...Santa Clarita Valley. * WHEN...Until 3 AM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds will make driving difficult. Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Major roadways impacted by the strong winds include Interstate and Highway 14. * ADDITIONAL DETAILS
LOS ANGELES COUNTY, CA
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Wind Advisory issued for Dallam, Hartley by NWS

Effective: 2022-03-14 11:37:00 CDT Expires: 2022-03-14 18:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Dallam; Hartley WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING * WHAT...North winds around 35 mph with higher gusts. * WHERE...In Oklahoma, Cimarron County. In Texas, Dallam and Hartley Counties. * WHEN...Until 6 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. Patchy blowing dust may lead to reduced visibility.
DALLAM COUNTY, TX
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Clay, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Clay; Washington WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 1 AM TO 7 PM CDT TUESDAY * WHAT...North winds 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Washington and Clay Counties. * WHEN...From 1 AM to 7 PM CDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLAY COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Surry, Wilkes, Yadkin by NWS

Effective: 2022-03-13 01:56:00 EDT Expires: 2022-03-13 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Surry; Wilkes; Yadkin WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM EST EARLY THIS MORNING Northwest winds will continue to weaken through the morning. A few gusts over 35 mph may still be possible along the ridges and near gaps in mountains.
SURRY COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Jefferson, Orange by NWS

Effective: 2022-03-22 04:01:00 CDT Expires: 2022-03-22 13:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Jefferson; Orange WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...South winds 15 to 20 mph with gusts up to 35 mph. * WHERE...In Louisiana, Calcasieu and West Cameron Parishes. In Texas, Jefferson and Orange Counties. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
JEFFERSON COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Northern Carroll by NWS

Effective: 2022-03-13 02:28:00 EDT Expires: 2022-03-13 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Northern Carroll WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 AM EDT EARLY THIS MORNING * WHAT...Northwest winds 20 to 25 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...Northern Carroll County. * WHEN...Until 5 AM EDT early this morning. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CARROLL COUNTY, NH
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Wind Advisory issued for Accomack, Northampton by NWS

Effective: 2022-03-13 01:46:00 EDT Expires: 2022-03-13 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Accomack; Northampton WIND ADVISORY WILL EXPIRE AT 1 AM EST EARLY THIS MORNING Wind speeds continue to diminish over the lower eastern shore early this morning, and have dropped below Advisory thresholds. Therefore, the Wind Advisory will be allowed to expire at 1 am EST.
ACCOMACK COUNTY, VA
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Wind Advisory issued for Lafayette, Miller by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters on area lakes should use extra caution since strong winds and rough waves can overturn small craft. Target Area: Lafayette; Miller WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT TUESDAY * WHAT...Southeast winds 15 to 20 mph with gusts from 30 to 40 mph. * WHERE...Portions of north central and northwest Louisiana, southwest Arkansas and east and northeast Texas. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 1 AM CDT Tuesday. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
LAFAYETTE COUNTY, AR

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