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Brunswick County, NC

Severe Weather Statement issued for Brunswick by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 21:53:00 EDT Expires: 2022-04-05 22:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
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Brunswick County, NC
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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#Severe Weather#Tornado Watch#Extreme Weather
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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NWS
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Graham, Swain by NWS

Effective: 2022-04-08 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: A Winter Storm Warning for heavy snow means severe winter weather conditions are expected or occurring. Significant amounts of snow are forecast that will make travel dangerous. Only travel in an emergency. If you must travel, keep a flashlight, food, water, and a warm blanket in your vehicle in case of an emergency. A Winter Weather Advisory for snow means that periods of snow will cause primarily travel difficulties. Be prepared for snow covered roads and limited visibilities, and use caution while driving. Please report snow and ice accumulations by calling the National Weather Service toll free at...1...800...2 6 7...8 1 0 1. Leave a message with your observation and the specific location where it occurred. You can also post your report to National Weather Service Greenville Spartanburg Facebook or tweet your report using hashtag nwsgsp. Stay tuned to NOAA Weather Radio or your favorite source of weather information for the latest updates. Additional details can be found at www.weather.gov/gsp. The latest state road conditions can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Graham; Swain WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT SUNDAY ABOVE 3500 FEET WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 2 AM EDT SUNDAY BELOW 3500 FEET * WHAT...For the Winter Storm Warning, heavy snow expected. Total snow accumulations of 2 to 4 inches with locally higher amounts above 3500 feet, with 6 to 8 inches and locally higher amounts above 5000 feet and on northwest facing slopes. Winds gusting as high as 40 mph. For the Winter Weather Advisory, snow expected. Total snow accumulations of up to 2 inches. Winds gusting as high as 35 mph. * WHERE...Swain and Graham Counties. * WHEN...From 2 PM this afternoon to 2 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Travel could be very difficult. The hazardous conditions could impact the evening commute. * ADDITIONAL DETAILS...Isolated power outages are possible due to gusty winds.
GRAHAM COUNTY, NC
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
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Flood Warning issued for Arenac by NWS

Effective: 2022-04-08 12:20:00 EDT Expires: 2022-04-09 04:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this evening. Target Area: Arenac The Flood Warning is extended for the following rivers in Michigan Rifle River near Sterling affecting Arenac County. For the Rifle River...including Sterling...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Rifle River near Sterling. * WHEN...Until late tonight. * IMPACTS...At 6.0 feet, High water begins to impact canoe livery at River View Campground. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 AM EDT Friday the stage was 6.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 AM EDT Friday was 6.7 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late this evening and continue falling to 3.2 feet Friday morning. - Flood stage is 6.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 6.5 feet on 05/18/2000. - http://www.weather.gov/safety/flood Fld Observed Forecasts (2 pm EDT) Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Mon Rifle River Sterling 6.0 6.5 Fri 11 am ED 5.3 4.5 4.1
ARENAC COUNTY, MI
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Frost Advisory issued for Franklin, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-09 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Franklin; Stephens FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 2 AM TO 9 AM EDT SATURDAY * WHAT...Low temperatures in the mid 30s will result in frost formation. * WHERE...Portions of western North Carolina, upstate South Carolina and Northeast Georgia. * WHEN...From 2 AM to 9 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
FRANKLIN COUNTY, GA
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Freeze Watch issued for Dunklin by NWS

Effective: 2022-04-09 03:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Dunklin FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 possible. * WHERE...In Arkansas, Greene, Poinsett, Craighead and Clay Counties. In Missouri, Dunklin County. * WHEN...From late tonight through Saturday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DUNKLIN COUNTY, MO

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