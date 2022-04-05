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Burke County, GA

Tornado Watch issued for Burke, Columbia, Lincoln, McDuffie, Richmond by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 15:15:00 EDT Expires: 2022-04-05 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely...

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Tornado Watch issued for Escambia, Okaloosa, Santa Rosa by NWS

Effective: 2022-03-23 02:20:00 EDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Escambia; Okaloosa; Santa Rosa TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER CONECUH COVINGTON CRENSHAW ESCAMBIA MONROE WILCOX IN SOUTHWEST ALABAMA BALDWIN IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHWEST FLORIDA ESCAMBIA OKALOOSA SANTA ROSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, ATMORE, BAY MINETTE, BELLVIEW, BRANTLEY, BRENT, BREWTON, CAMDEN, CRESTVIEW, DAPHNE, DESTIN, EGLIN AFB, ENSLEY, EVERGREEN, FERRY PASS, FLOMATON, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, GULF BREEZE, GULF SHORES, HOMEWOOD, LUVERNE, MILTON, MONROEVILLE, MYRTLE GROVE, NICEVILLE, OPP, PACE, PENSACOLA, PINE HILL, SEMINOLE, AND WRIGHT.
ESCAMBIA COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Flood Watch issued for Columbia, Lafayette, Union by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Columbia; Lafayette; Union FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will increase Monday night and will not entirely exit all areas until Tuesday afternoon with widespread 2 to 4 inches and isolated amounts in excess of 6 inches. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Bienville, Bossier, Claiborne, De Soto, Lincoln, Red River by NWS

Effective: 2022-03-22 03:41:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bienville; Bossier; Claiborne; De Soto; Lincoln; Red River; Sabine; Union; Webster TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 9 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA NACOGDOCHES SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HOMER, LOGANSPORT, LUFKIN, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
BIENVILLE PARISH, LA
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Screven, GA
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Tornado Watch issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-18 10:47:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, ST. MARTIN, AND WAVELAND.
HANCOCK COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 17:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN GLYNN WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, ORTEGA, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. SIMONS, THALMANN, WAYNESVILLE, AND YULEE.
DUVAL COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Choctaw, Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 16:32:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Clarke; Washington TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CHOCTAW CLARKE WASHINGTON THIS INCLUDES THE CITIES OF BUTLER, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LISMAN, MILLRY, SILAS, AND THOMASVILLE.
CHOCTAW COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Hale, Marengo, Tuscaloosa by NWS

Effective: 2022-03-22 20:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hale; Marengo; Tuscaloosa TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA HALE MARENGO TUSCALOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF DEMOPOLIS, GREENSBORO, LINDEN, MOUNDVILLE, AND TUSCALOOSA.
HALE COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather#Burke Columbia#Columbia Echols#Tattnall Ware
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Tornado Watch issued for Butler, Covington, Crenshaw by NWS

Effective: 2022-03-23 02:57:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butler; Covington; Crenshaw TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER COVINGTON CRENSHAW IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST FLORIDA OKALOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, BRANTLEY, CRESTVIEW, DESTIN, EGLIN AFB, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, LUVERNE, NICEVILLE, OPP, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BUTLER COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
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Flood Watch issued for Bossier, Caddo, Claiborne, Lincoln, Webster by NWS

Effective: 2022-03-24 13:51:00 CDT Expires: 2022-03-22 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Bossier; Caddo; Claiborne; Lincoln; Webster FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS AFTERNOON * WHAT...Widespread rainfall amounts of one to three inches has fallen across portions of the Four State Region through early this morning. Look for additional rainfall amounts of 2 to 4 inches with isolated higher amounts possible, especially across portions of Northern Louisiana and Deep East Texas. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...Through this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas.
BOSSIER PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Coffee, Dale, Geneva, Henry, Houston by NWS

Effective: 2022-03-22 22:40:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Coffee; Dale; Geneva; Henry; Houston TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS AL . ALABAMA COUNTIES INCLUDED ARE AUTAUGA BALDWIN BARBOUR BULLOCK BUTLER CHAMBERS CHILTON CLARKE CLAY COFFEE CONECUH COOSA COVINGTON CRENSHAW DALE DALLAS ELMORE ESCAMBIA GENEVA HENRY HOUSTON LEE LOWNDES MACON MOBILE MONROE MONTGOMERY PERRY PIKE RANDOLPH RUSSELL TALLADEGA TALLAPOOSA WASHINGTON WILCOX
COFFEE COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Plaquemines, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 20:54:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Plaquemines; St. Bernard TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 2 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA PLAQUEMINES ST. BERNARD IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, BELLE CHASSE, BURAS, CHALMETTE, CROSSROADS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, POINTE A LA HACHE, PORT SULPHUR, ST. MARTIN, VIOLET, AND WAVELAND.
PLAQUEMINES PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Chambers, Galveston by NWS

Effective: 2022-03-22 07:38:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Chambers; Galveston Tornado Watch 58, previously in effect until 8 AM CDT this morning, is now in effect until 10 AM CDT this morning for the following areas In southeast Texas this watch includes 2 counties Chambers Galveston This includes the cities of Anahuac, Dickinson, Friendswood, Galveston, League City, Mont Belvieu, Old River-Winfree, Stowell, Texas City, and Winnie.
CHAMBERS COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Alcorn, Itawamba, Monroe, Prentiss, Tishomingo by NWS

Effective: 2022-03-22 15:53:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Alcorn; Itawamba; Monroe; Prentiss; Tishomingo TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES IN NORTH MISSISSIPPI ALCORN ITAWAMBA MONROE PRENTISS TISHOMINGO THIS INCLUDES THE CITIES OF ABERDEEN, AMORY, BOONEVILLE, CORINTH, FULTON, AND IUKA.
ALCORN COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Ashland, Athens, Belmont, Carroll, Columbiana, Coshocton by NWS

Effective: 2022-03-23 14:35:00 EDT Expires: 2022-03-23 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Ashland; Athens; Belmont; Carroll; Columbiana; Coshocton; Gallia; Guernsey; Harrison; Holmes; Jackson; Jefferson; Lawrence; Mahoning; Meigs; Monroe; Morgan; Muskingum; Noble; Perry; Stark; Tuscarawas; Vinton; Washington; Wayne TORNADO WATCH 67 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS OH . OHIO COUNTIES INCLUDED ARE ASHLAND ATHENS BELMONT CARROLL COLUMBIANA COSHOCTON GALLIA GUERNSEY HARRISON HOLMES JACKSON JEFFERSON LAWRENCE MAHONING MEIGS MONROE MORGAN MUSKINGUM NOBLE PERRY STARK TUSCARAWAS VINTON WASHINGTON WAYNE
ASHLAND COUNTY, OH
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Charlton, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 16:56:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Charlton; Glynn; Pierce; Wayne TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA BAKER DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN CHARLTON GLYNN PIERCE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, BLACKSHEAR, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, FOLKSTON, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HOMELAND, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, MACCLENNY, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, OLUSTEE, ORTEGA, RACE POND, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. GEORGE, ST. SIMONS, STEPHEN FOSTER STATE PARK, THALMANN, WAYNESVILLE, WINOKUR, AND YULEE.
BRANTLEY COUNTY, GA

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