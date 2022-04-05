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Beaufort County, SC

Tornado Warning issued for Beaufort, Jasper by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 18:24:00 EDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are...

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Frost Advisory issued for Beaufort, Charleston, Coastal Colleton, Coastal Jasper by NWS

Effective: 2022-03-14 03:23:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Beaufort; Charleston; Coastal Colleton; Coastal Jasper FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures will fall into the mid 30s resulting in frost formation. * WHERE...In South Carolina, Beaufort, Coastal Colleton, Coastal Jasper and Charleston Counties. In Georgia, Inland McIntosh County. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BEAUFORT COUNTY, SC
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Beaufort County, SC
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Charleston, SC
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Ridgeland, SC
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Jasper County, SC
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Port Royal, SC
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South Carolina State
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Beaufort, SC
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#Mobile Homes#Extreme Weather#Jasper A Tornado Warning#Shell Point
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Flood Warning issued for Rockland by NWS

Effective: 2022-04-09 00:23:00 EDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Rockland FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 5 AM EDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 5 AM EDT early this morning for portions of northeast New Jersey and southeast New York, including the following counties, in northeast New Jersey, Bergen and Hudson. In southeast New York, Rockland. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
ROCKLAND COUNTY, NY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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NWS
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Flood Warning issued for Bleckley, Pulaski by NWS

Effective: 2022-04-09 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Bleckley; Pulaski The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville affecting Pulaski and Bleckley Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Ocmulgee River near Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville. * WHEN...From this afternoon until further notice. * IMPACTS...At 25 feet, Minor flooding occurs...with some roads closed with access to residences. RiverView Road closes to residents. * ADDITIONAL DETAILS - At 3:45 AM EDT Saturday the stage was 19.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this afternoon and continue rising to a crest of 25 feet early Monday afternoon. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BLECKLEY COUNTY, GA
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Litchfield by NWS

Effective: 2022-04-09 05:14:00 EDT Expires: 2022-04-10 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Litchfield FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Housatonic River At Gaylordsville. * WHEN...Until early Sunday afternoon. * IMPACTS...At 8.0 feet, Flood stage. Water reaches New Milford Foundry and Youngfield Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:00 AM EDT Saturday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to remain around flood stage through tonight then it`s expected to fall below flood stage Sunday afternoon. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Housatonic River Gaylordsville Flood Stage: 8.0 Observed Stage at Sat 4 am: 7.8 Forecast: Sat 8 am 7.9 Sat 2 pm 7.9 Sat 8 pm 8.0 Sun 2 am 8.0 Sun 8 am 8.0 Sun 2 pm 7.9 Sun 8 pm 7.7 Mon 2 am 7.5 Mon 8 am 7.3 Mon 2 pm 7.1 Mon 8 pm 6.9 Tue 2 am 6.7
LITCHFIELD COUNTY, CT
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Freeze Warning issued for Davidson, Stanly by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Davidson; Stanly FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures between 30 and 32 degrees will result Sunday morning. * WHERE...Davidson and Stanly Counties. * WHEN...For the Freeze Warning, from 3 AM to 9 AM EDT Sunday. For the Frost Advisory, until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing Sunday morning.
DAVIDSON COUNTY, NC
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Flood Warning issued for Washington, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-04-09 04:47:00 EDT Expires: 2022-04-09 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Washington; Wilkinson The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Oconee River near Oconee affecting Wilkinson and Washington Counties. For the Oconee River Basin...including Penfield, Milledgeville, Oconee, Oconee, McIntyre, Big Sandy Creek at US 441 near Irwinton, Oconee, Dublin, Mount Vernon...Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. This approaches the flood of record. * WHERE...Oconee River near Oconee. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 19 feet, Minor flooding continues to expand into the woodlands and wetlands along the river upstream and downstream from a gage located by a dirt boat ramp on the west side of Avant Mine off Adams Road in Washington County. The water level will begin to surround the elevated USGS gage house. * ADDITIONAL DETAILS - At 3:45 AM EDT Saturday the stage was 19.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 3:45 AM EDT Saturday was 19.7 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 18 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
WASHINGTON COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Essex, Morris, Passaic by NWS

Effective: 2022-04-09 04:26:00 EDT Expires: 2022-04-09 16:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued this afternoon at 430 PM EDT. Target Area: Essex; Morris; Passaic The Flood Warning continues for the following rivers in New Jersey Passaic River At Pine Brook affecting Morris, Essex, and Passaic Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Passaic River At Pine Brook. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 19.0 feet, Street flooding begins in Fairfield including Camp Lane Road. Two Bridges Road is closed going into Lincoln Park and Wayne. At 19.5 feet, Horseneck Road in Fairfield is subject to flooding and closures. At 20.0 feet, Eagle Rock Avenue in Roseland is subject to flooding. Camp Lane Road, River Edge Drive and Broadway Lane in Fairfield are flooded. Stewart Place is closed. At 20.5 feet, Bloomfield Avenue in West Caldwell floods. Matt Drive, Brook Street and Oak Road in Fairfield are flooded and subject to closures. At 21.0 feet, Widespread flooding in Fairfield, including Bloomfield Avenue. Residences between Route 80 and Route 46 flood. Route 46 East in Wayne is shut down. Commercial properties on Bloomfield Avenue in West Caldwell are flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 AM EDT Saturday the stage was 19.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:15 AM EDT Saturday was 19.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 20.5 feet just after midnight Saturday night. - Flood stage is 19.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 20.5 feet on 05/18/1989. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (2 am) Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Stg Time Date Passaic River Pine Brook 19.0 19.8 Sat 4 am 20.5 20.2 20.5 2am 4/10
ESSEX COUNTY, NJ
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Freeze Warning issued for Baxter, Cleburne, Conway, Fulton, Independence, Izard, Marion by NWS

Effective: 2022-04-09 03:44:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Baxter; Cleburne; Conway; Fulton; Independence; Izard; Marion; Sharp; Stone FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT: Near or sub-freezing temperatures expected. * WHERE: Portions of central, northern, and western Arkansas. * WHEN: Until 8 AM CDT this morning. * IMPACTS: Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BAXTER COUNTY, AR

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