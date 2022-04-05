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Evans County, GA

Severe Weather Statement issued for Evans, Tattnall by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 18:12:00 EDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A tornado watch remains in effect for the warned area. Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. Although a tornado is not immediately...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Frost Advisory issued for Choctaw by NWS

Effective: 2022-04-09 03:18:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Cover outdoor plants or bring them indoors. Target Area: Choctaw FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 34 will result in frost formation. * WHERE...Choctaw County. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Sensitive outdoor plants may be damaged if left unprotected from the cold.
CHOCTAW COUNTY, OK
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Tornado#Severe Thunderstorms#Extreme Weather#Tattnall
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Special Weather Statement issued for Casper Mountain, Natrona County Lower Elevations by NWS

Effective: 2022-04-09 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 14:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Casper Mountain; Natrona County Lower Elevations Snow and Cold Returning This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton * WHAT...Period of snow late tonight and Sunday. Total snow accumulations are expected to range between 1 and 3 inches. * WHERE...Natrona County including Casper Mountain. * WHEN...Tonight and Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to watch for rapid changes in visibility as well as slick and snow covered roads.
NATRONA COUNTY, WY
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Special Weather Statement issued for Baldwin, Bibb, Bleckley, Butts, Chattahoochee, Clayton, Coweta by NWS

Effective: 2022-04-09 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Baldwin; Bibb; Bleckley; Butts; Chattahoochee; Clayton; Coweta; Crawford; Crisp; Dodge; Dooly; Emanuel; Fayette; Glascock; Greene; Hancock; Harris; Heard; Henry; Houston; Jasper; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Macon; Marion; Meriwether; Monroe; Montgomery; Morgan; Muscogee; Newton; Oconee; Oglethorpe; Peach; Pike; Pulaski; Putnam; Rockdale; Schley; Spalding; Stewart; Sumter; Talbot; Taliaferro; Taylor; Telfair; Toombs; Treutlen; Troup; Twiggs; Upson; Walton; Warren; Washington; Webster; Wheeler; Wilcox; Wilkes; Wilkinson HIGH FIRE DANGER CONDITIONS THIS AFTERNOON INTO THE EVENING FOR PARTS OF CENTRAL AND SOUTHERN GEORGIA DUE TO STRONG WINDS Sustained winds of 10 to 15 MPH can be expected along with gusts of 25 to 30 MPH for parts of central Georgia. Today`s minimum Relative Humidities will likely stay above OR around 25 percent. With dry fuels, high fire danger conditions can be expected. Please refer to your local burn permitting authorities whether you may burn outdoors. If you do burn outside, use extreme caution.
BALDWIN COUNTY, GA
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Delaware by NWS

Effective: 2022-04-09 05:19:00 EDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Delaware The Flood Warning continues for the following rivers in New York West Branch Delaware At Walton affecting Delaware County. For the West Branch Delaware River...including Walton, Hale Eddy Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL THIS EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...West Branch Delaware At Walton. * WHEN...Until this evening. * IMPACTS...At 10.0 feet, Fairgrounds begin to flood at 10 feet. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:01 AM EDT Saturday the stage was 9.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:01 AM EDT Saturday was 13.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this afternoon. - Flood stage is 9.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DELAWARE COUNTY, NY
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Flood Warning issued for Bleckley, Pulaski by NWS

Effective: 2022-04-09 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Bleckley; Pulaski The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville affecting Pulaski and Bleckley Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Ocmulgee River near Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville. * WHEN...From this afternoon until further notice. * IMPACTS...At 25 feet, Minor flooding occurs...with some roads closed with access to residences. RiverView Road closes to residents. * ADDITIONAL DETAILS - At 3:45 AM EDT Saturday the stage was 19.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this afternoon and continue rising to a crest of 25 feet early Monday afternoon. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BLECKLEY COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Dawson, Fannin, Gilmer, Lumpkin, Pickens, Towns, Union, White by NWS

Effective: 2022-04-09 05:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Dawson; Fannin; Gilmer; Lumpkin; Pickens; Towns; Union; White FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING FOR NE GEORGIA FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY FOR NE GEORGIA * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Pickens, White, Lumpkin, Dawson, Fannin, Gilmer, Union and Towns Counties. * WHEN...From 2 AM to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAWSON COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Dooly, Macon, Sumter by NWS

Effective: 2022-04-09 09:30:00 EDT Expires: 2022-04-11 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Dooly; Macon; Sumter The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Flint River near Montezuma affecting Sumter, Dooly and Macon Counties. For the Flint River Basin...including Americus, Lovejoy, Lake Horton, Lake Kedron Tailrace, Lake Peachtree Tailrace, Woolsey, Sharpsburg, Peachtree City, Below Lake McIntosh, Senoia, Griffin, Orchard Hill, Flint River near Griffin, Thomaston, Molena, Carsonville Hwy. 19, Montezuma, Turkey Creek at Byromville...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS MORNING TO MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Flint River near Montezuma. * WHEN...From this morning to Monday morning. * IMPACTS...At 23 feet, Minor flooding continues in the woodlands and extensive flood plain along the river upstream and downstream from the gage on Georgia Highway 26. The access road to Georges Boat Landing will be flooded at least 3 feet deep. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 AM EDT Saturday the stage was 19.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late this morning to a crest of 21.8 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DOOLY COUNTY, GA
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Fire Weather Watch issued for Yuma by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Yuma FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004...079...080...081 AND 252 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur and Fire Weather Zone 004 Norton. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 13 to 15 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
YUMA COUNTY, CO
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Flood Warning issued for Johnson, Washington, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-04-09 04:40:00 EDT Expires: 2022-04-09 16:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Johnson; Washington; Wilkinson The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Oconee River near Oconee affecting Wilkinson, Washington and Johnson Counties. For the Oconee River Basin...including Penfield, Milledgeville, Oconee, Oconee, McIntyre, Big Sandy Creek at US 441 near Irwinton, Oconee, Dublin, Mount Vernon...Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Moderate flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Oconee River near Oconee. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 25 feet, Major flooding occurs. Most of Old Balls Ferry Road north of Georgia Highway 57 will be under one to three feet of water. The water level reaches the bottom of the USGS gaging equipment near the boat ramp. Widespread flooding up to several feet deep of the woodlands near the river occurs. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 AM EDT Saturday the stage was 24.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:15 AM EDT Saturday was 24.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 24.7 feet this afternoon. - Flood stage is 17 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
JOHNSON COUNTY, GA
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Red Flag Warning issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-04-09 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. A Fire Weather Watch means that the potential for critical fire weather conditions exists. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cimarron RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 11 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR WESTERN SECTIONS OF THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE SOUTHWEST HALF OF THE COMBINED TEXAS AND OKLAHOMA PANHANDLES The National Weather Service in Amarillo has issued a Fire Weather Watch for strong winds and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron. In Texas...Dallam Sherman...Hartley...Moore...Hutchinson...Oldham...Potter Carson...Gray...Deaf Smith...Randall...Armstrong...Donley Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...Southwest 20 to 25 mph with gusts to 35 mph today. Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph tomorrow. * Relative Humidity...As low as 5 to 7 percent. * Red Flag Threat Index...4 to 6 today. 5 to 7 tomorrow with some isolated 8s. * Timing...From 10 AM to 11 PM CDT today. From 12 PM to 8 PM tomorrow.
CIMARRON COUNTY, OK

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