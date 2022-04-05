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Appling County, GA

Special Weather Statement issued for Appling, Bacon, Coffee, Northern Ware, Pierce, Wayne by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 15:15:00 EDT Expires: 2022-04-05 18:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Brantley, Camden, Charlton, Clinch, Glynn, Pierce, Ware, Wayne by NWS

Effective: 2022-03-23 15:10:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Camden; Charlton; Clinch; Glynn; Pierce; Ware; Wayne TORNADO WATCH 68 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BRANTLEY CAMDEN CHARLTON CLINCH GLYNN PIERCE WARE WAYNE
BRANTLEY COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Wind Gust#Tornado Watch#Landspout
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Special Weather Statement issued for Baldwin, Bibb, Bleckley, Butts, Chattahoochee, Clayton, Coweta by NWS

Effective: 2022-04-09 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Baldwin; Bibb; Bleckley; Butts; Chattahoochee; Clayton; Coweta; Crawford; Crisp; Dodge; Dooly; Emanuel; Fayette; Glascock; Greene; Hancock; Harris; Heard; Henry; Houston; Jasper; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Macon; Marion; Meriwether; Monroe; Montgomery; Morgan; Muscogee; Newton; Oconee; Oglethorpe; Peach; Pike; Pulaski; Putnam; Rockdale; Schley; Spalding; Stewart; Sumter; Talbot; Taliaferro; Taylor; Telfair; Toombs; Treutlen; Troup; Twiggs; Upson; Walton; Warren; Washington; Webster; Wheeler; Wilcox; Wilkes; Wilkinson HIGH FIRE DANGER CONDITIONS THIS AFTERNOON INTO THE EVENING FOR PARTS OF CENTRAL AND SOUTHERN GEORGIA DUE TO STRONG WINDS Sustained winds of 10 to 15 MPH can be expected along with gusts of 25 to 30 MPH for parts of central Georgia. Today`s minimum Relative Humidities will likely stay above OR around 25 percent. With dry fuels, high fire danger conditions can be expected. Please refer to your local burn permitting authorities whether you may burn outdoors. If you do burn outside, use extreme caution.
BALDWIN COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Freeze Warning issued for Dawson, Fannin, Gilmer, Lumpkin, Pickens, Towns, Union, White by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Dawson; Fannin; Gilmer; Lumpkin; Pickens; Towns; Union; White FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING FOR NE GEORGIA FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY FOR NE GEORGIA * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Pickens, White, Lumpkin, Dawson, Fannin, Gilmer, Union and Towns Counties. * WHEN...From 2 AM to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAWSON COUNTY, GA
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Frost Advisory issued for Choctaw by NWS

Effective: 2022-04-09 03:18:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Cover outdoor plants or bring them indoors. Target Area: Choctaw FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 34 will result in frost formation. * WHERE...Choctaw County. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Sensitive outdoor plants may be damaged if left unprotected from the cold.
CHOCTAW COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Beach Hazards Statement issued for Coastal Brunswick by NWS

Effective: 2022-04-09 06:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution should be used when in or near the water. Check with lifeguards before entering the ocean for possible hazards you may be swept into. Target Area: Coastal Brunswick BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Strong west to east longshore current expected. * WHERE...Coastal Brunswick County. * WHEN...From 6 AM EDT Saturday through Saturday evening. * IMPACTS...Longshore currents can sweep swimmers and surfers into rip currents, piers, jetties, and other hazardous areas. It may sweep swimmers off their feet, making it difficult to return to shore.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Rockland by NWS

Effective: 2022-04-09 00:23:00 EDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Rockland FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 5 AM EDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 5 AM EDT early this morning for portions of northeast New Jersey and southeast New York, including the following counties, in northeast New Jersey, Bergen and Hudson. In southeast New York, Rockland. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
ROCKLAND COUNTY, NY
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Freeze Warning issued for Benton, Carroll, Crawford, Franklin, Madison, Sebastian by NWS

Effective: 2022-04-09 03:18:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Precautions should also be taken to protect small plants and tender vegetation. Target Area: Benton; Carroll; Crawford; Franklin; Madison; Sebastian; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Portions of east central, northeast and southeast Oklahoma and northwest and west central Arkansas. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...These conditions could damage plants and other tender vegetation that are left outdoors or unprotected.
BENTON COUNTY, AR
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Frost Advisory issued for Jackson, Lawrence, Randolph by NWS

Effective: 2022-04-09 03:44:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jackson; Lawrence; Randolph FROST ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FREEZE WARNING IS CANCELLED * WHAT: Temperatures in the mid 30s will result in frost formation. * WHERE...Randolph, Lawrence and Jackson Counties. * WHEN...Until 8 AM CDT this morning. * IMPACTS: Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JACKSON COUNTY, AR
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Fire Weather Watch issued for Cheyenne, Decatur, Norton, Rawlins by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cheyenne; Decatur; Norton; Rawlins FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 001...002...003...004...079...080...081 AND 252 The National Weather Service in Goodland has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 252 Yuma. In Kansas...Fire Weather Zone 001 Cheyenne...Fire Weather Zone 002 Rawlins...Fire Weather Zone 003 Decatur and Fire Weather Zone 004 Norton. In Nebraska...Fire Weather Zone 079 Dundy Fire Weather Zone 080 Hitchcock and Fire Weather Zone 081 Red Willow. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 13 to 15 percent. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, KS
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Dooly, Macon, Sumter by NWS

Effective: 2022-04-09 09:30:00 EDT Expires: 2022-04-11 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Dooly; Macon; Sumter The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Flint River near Montezuma affecting Sumter, Dooly and Macon Counties. For the Flint River Basin...including Americus, Lovejoy, Lake Horton, Lake Kedron Tailrace, Lake Peachtree Tailrace, Woolsey, Sharpsburg, Peachtree City, Below Lake McIntosh, Senoia, Griffin, Orchard Hill, Flint River near Griffin, Thomaston, Molena, Carsonville Hwy. 19, Montezuma, Turkey Creek at Byromville...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS MORNING TO MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Flint River near Montezuma. * WHEN...From this morning to Monday morning. * IMPACTS...At 23 feet, Minor flooding continues in the woodlands and extensive flood plain along the river upstream and downstream from the gage on Georgia Highway 26. The access road to Georges Boat Landing will be flooded at least 3 feet deep. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 AM EDT Saturday the stage was 19.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late this morning to a crest of 21.8 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DOOLY COUNTY, GA

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