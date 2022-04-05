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Barnwell County, SC

Severe Weather Statement issued for Barnwell by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 18:09:00 EDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is on the ground. To protect your life, TAKE COVER NOW! If you are outdoors,...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Mobile Homes#Tornado Warning#Eastern Barnwell
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Clarke, Monroe, Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-08 22:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 03:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Clarke; Monroe; Wilcox The Flood Warning is extended for the following rivers in Alabama Alabama River Near Claiborne Dam affecting Clarke, Wilcox and Monroe Counties. For the Alabama River...including Millers Ferry Dam, Claiborne Dam Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Alabama River Near Claiborne Dam. * WHEN...Until early Tuesday morning. * IMPACTS...At 40.0 feet, considerable flooding of agricultural land. At 42.0 feet, water begins to inundate the Eureka Landing community. At 43.0 feet, access to Eureka Landing community stops, with access cut off. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 PM CDT Friday the stage was 43.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 44.7 feet Saturday evening. It will then begin to fall, falling below flood stage early Tuesday morning. - Flood stage is 42.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLARKE COUNTY, AL
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NWS
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Flood Warning issued for Escambia by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Escambia The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Florida Escambia River Near Century affecting Escambia County. For the Escambia River...including Century...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON TO EARLY MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Escambia River Near Century. * WHEN...From Sunday afternoon to early Monday morning. * IMPACTS...At 17.0 feet, considerable flooding of lowlands. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:05 PM CDT Friday the stage was 16.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 17.0 feet early Sunday afternoon. It will then begin to fall, falling below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ESCAMBIA COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Morris, Passaic by NWS

Effective: 2022-04-08 22:45:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued Saturday morning by 1045 AM EDT. Target Area: Morris; Passaic The Flood Warning continues for the following rivers in New Jersey Pequannock River Below Macopin Dam affecting Morris and Passaic Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Pequannock River Below Macopin Dam. * WHEN...Until Sunday morning. * IMPACTS...At 5.5 feet, Road closures begin in both Butler and Bloomingdale due to flooding. At 6.5 feet, Both Main Streets in Butler and Bloomingdale flood. Several commercial properties are also flooded. The Hamburg Turnpike experiences significant flooding. Flooding expands to the east side of Bloomingdale. Sloan Park is flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:25 PM EDT Friday the stage was 5.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:25 PM EDT Friday was 5.9 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage early Sunday morning and continue falling to 4.9 feet Monday evening. - Flood stage is 5.5 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 5.7 feet on 04/17/2011. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (8 pm) Crest Location Stg Stg Day/Time Sat Sun Stg Time Date Pequannock River Macopin Dam 5.5 5.7 Fri 10 p 5.6 5.2 MSG unknown
MORRIS COUNTY, NJ
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Flood Warning issued for George, Greene, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-09 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Jackson The Flood Warning is extended for the following rivers in Mississippi Pascagoula At Merrill affecting Greene, Jackson and George Counties. For the Pascagoula River...including Merrill...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING TO EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Pascagoula At Merrill. * WHEN...From Saturday morning to early Tuesday morning. * IMPACTS...At 20.0 feet, water covers the main road at Plum Bluff in southern George County. At 22.0 feet, flood Stage. Water approaches homes in west Merrill. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Friday the stage was 21.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Saturday morning and will continue rising to a crest of 22.5 feet early Sunday morning. It will then begin a gradual fall to below flood stage early Tuesday morning. - Flood stage is 22.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Choctaw, Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-04-08 22:08:00 CDT Expires: 2022-04-11 14:20:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Choctaw; Clarke; Washington The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Tombigbee River Near Coffeeville Dam affecting Clarke, Washington and Choctaw Counties. For the Tombigbee River...including Coffeeville Dam, Leroy...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY MONDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Tombigbee River Near Coffeeville Dam. * WHEN...Until early Monday afternoon. * IMPACTS...At 29.0 feet, pastureland becomes flooded. Livestock should be moved to higher ground. Old Ferry Road near the river begins to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:00 PM CDT Friday the stage was 31.9 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 32.1 feet just after midnight tonight. It will then begin a slow fall, falling below flood stage Monday afternoon. - Flood stage is 29.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHOCTAW COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Fairfield, Litchfield by NWS

Effective: 2022-04-08 22:48:00 EDT Expires: 2022-04-09 07:31:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Fairfield; Litchfield FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Still River At Brookfield. * WHEN...Until Saturday morning. * IMPACTS...At 12.0 feet, Water floods lowlands along the Still River. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 PM EDT Friday the stage was 12.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:45 PM EDT Friday was 13.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Saturday morning and continue falling to 11.5 feet early Saturday afternoon. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Still River Brookfield Flood Stage: 12.0 Observed Stage at Fri 9:45 pm: 12.8 Forecast: Sat 2 am 12.4 Sat 8 am 11.8 Sat 2 pm 11.5
FAIRFIELD COUNTY, CT
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Flood Warning issued for Herkimer, Oneida by NWS

Effective: 2022-04-09 02:16:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Herkimer; Oneida FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...West Canada Creek At Hinckley. * WHEN...Until Sunday morning. * ADDITIONAL DETAILS - At 1:45 AM EDT Saturday the stage was 1227.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 1:45 AM EDT Saturday was 1227.6 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage after midnight Saturday night then continue falling to 1226.4 feet by Monday evening. - Flood stage is 1227.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood West Canada Creek Hinckley Flood Stage: 1227.0 Observed Stage at Sat 1 am: 1227.6 Forecast: Sat 2 am MSG Sat 8 am 1227.4 Sat 2 pm 1227.3 Sat 8 pm 1227.1 Sun 2 am 1227.0 Sun 8 am 1226.9 Sun 2 pm 1226.8 Sun 8 pm 1226.7 Mon 2 am 1226.6 Mon 8 am 1226.6 Mon 2 pm 1226.5 Mon 8 pm 1226.4
HERKIMER COUNTY, NY
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Flood Warning issued for Hunterdon, Mercer by NWS

Effective: 2022-04-08 23:56:00 EDT Expires: 2022-04-10 04:24:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued Saturday afternoon at 1200 PM EDT. Target Area: Hunterdon; Mercer The Flood Warning is extended for the following rivers in New Jersey...Pennsylvania Delaware River At Riegelsville affecting Mercer, Hunterdon, and Bucks Counties. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Delaware River At Riegelsville. * WHEN...From this evening to early Sunday morning. * IMPACTS...At 14.5 feet, The entrance to Bull Island State Park is closed. Unsafe to cross over to Treasure Island Scout Camp. At 15.0 feet, Treasure Island Scout Camp floods. At 18.0 feet, River Road floods in Pohatcong Township, north of the bridge. At 22.0 feet, Pohatcong Creek floods Creek Road due to high and backwater from the Delaware River. The Musconetcong River also floods Mount Joy Road due to high and backwater from the Delaware River. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:30 PM EDT Friday the stage was 22.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:30 PM EDT Friday was 22.1 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 23.9 feet Saturday morning. It will then fall below flood stage Saturday evening. - Flood stage is 22.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 23.8 feet on 10/16/1955. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (2 am) Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Stg Time Date Delaware River Riegelsville 22.0 22.1 Fri 11 p 20.2 18.1 23.9 8am 4/09
HUNTERDON COUNTY, NJ
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Flood Warning issued for Albany, Rensselaer, Saratoga by NWS

Effective: 2022-04-09 00:23:00 EDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Albany; Rensselaer; Saratoga FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE THIS EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Hudson River At Troy. * WHEN...Until late this evening. * IMPACTS...At 23.0 feet, Water reaches streets in Waterford Village and Matsons Shipyard on Van Schaick Island. Some basements flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:15 PM EDT Friday the stage was 23.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 11:15 PM EDT Friday was 23.4 feet. - Forecast...The river has crested and is expected to fall below flood stage late this afternoon and continue falling to 19.4 feet Monday evening. - Flood stage is 21.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Hudson River Troy Flood Stage: 21.5 Observed Stage at Fri 11:15 pm: 23.4 Forecast: Sat 2 am 23.2 Sat 8 am 22.4 Sat 2 pm 21.7 Sat 8 pm 21.3 Sun 2 am 21.0 Sun 8 am 20.8 Sun 2 pm 20.6 Sun 8 pm 20.4 Mon 2 am 20.1 Mon 8 am 19.8 Mon 2 pm 19.6 Mon 8 pm 19.4
ALBANY COUNTY, NY

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