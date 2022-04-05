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Darlington County, SC

Severe Weather Statement issued for Darlington, Dillon, Florence, Marion, Marlboro by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 18:15:00 EDT Expires: 2022-04-05 18:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until midnight EDT for northeastern South Carolina. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can...

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Special Weather Statement issued for Baldwin, Bibb, Bleckley, Butts, Chattahoochee, Clayton, Coweta by NWS

Effective: 2022-04-09 05:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Baldwin; Bibb; Bleckley; Butts; Chattahoochee; Clayton; Coweta; Crawford; Crisp; Dodge; Dooly; Emanuel; Fayette; Glascock; Greene; Hancock; Harris; Heard; Henry; Houston; Jasper; Jefferson; Johnson; Jones; Lamar; Laurens; Macon; Marion; Meriwether; Monroe; Montgomery; Morgan; Muscogee; Newton; Oconee; Oglethorpe; Peach; Pike; Pulaski; Putnam; Rockdale; Schley; Spalding; Stewart; Sumter; Talbot; Taliaferro; Taylor; Telfair; Toombs; Treutlen; Troup; Twiggs; Upson; Walton; Warren; Washington; Webster; Wheeler; Wilcox; Wilkes; Wilkinson HIGH FIRE DANGER CONDITIONS THIS AFTERNOON INTO THE EVENING FOR PARTS OF CENTRAL AND SOUTHERN GEORGIA DUE TO STRONG WINDS Sustained winds of 10 to 15 MPH can be expected along with gusts of 25 to 30 MPH for parts of central Georgia. Today`s minimum Relative Humidities will likely stay above OR around 25 percent. With dry fuels, high fire danger conditions can be expected. Please refer to your local burn permitting authorities whether you may burn outdoors. If you do burn outside, use extreme caution.
BALDWIN COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Hudson by NWS

Effective: 2022-04-08 22:12:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Hudson FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 5 AM EDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 5 AM EDT early this morning for portions of northeast New Jersey and southeast New York, including the following counties, in northeast New Jersey, Bergen and Hudson. In southeast New York, Rockland. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
HUDSON COUNTY, NJ
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#South Wind#Severe Thunderstorms#Extreme Weather#18 15 00#Marlboro A#Darlington Raceway
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Beach Hazards Statement issued for Coastal Brunswick by NWS

Effective: 2022-04-09 06:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution should be used when in or near the water. Check with lifeguards before entering the ocean for possible hazards you may be swept into. Target Area: Coastal Brunswick BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Strong west to east longshore current expected. * WHERE...Coastal Brunswick County. * WHEN...From 6 AM EDT Saturday through Saturday evening. * IMPACTS...Longshore currents can sweep swimmers and surfers into rip currents, piers, jetties, and other hazardous areas. It may sweep swimmers off their feet, making it difficult to return to shore.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Casper Mountain, Natrona County Lower Elevations by NWS

Effective: 2022-04-09 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 14:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Casper Mountain; Natrona County Lower Elevations Snow and Cold Returning This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton * WHAT...Period of snow late tonight and Sunday. Total snow accumulations are expected to range between 1 and 3 inches. * WHERE...Natrona County including Casper Mountain. * WHEN...Tonight and Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to watch for rapid changes in visibility as well as slick and snow covered roads.
NATRONA COUNTY, WY
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Flood Warning issued for Dooly, Macon, Sumter by NWS

Effective: 2022-04-09 09:30:00 EDT Expires: 2022-04-11 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Dooly; Macon; Sumter The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Flint River near Montezuma affecting Sumter, Dooly and Macon Counties. For the Flint River Basin...including Americus, Lovejoy, Lake Horton, Lake Kedron Tailrace, Lake Peachtree Tailrace, Woolsey, Sharpsburg, Peachtree City, Below Lake McIntosh, Senoia, Griffin, Orchard Hill, Flint River near Griffin, Thomaston, Molena, Carsonville Hwy. 19, Montezuma, Turkey Creek at Byromville...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS MORNING TO MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Flint River near Montezuma. * WHEN...From this morning to Monday morning. * IMPACTS...At 23 feet, Minor flooding continues in the woodlands and extensive flood plain along the river upstream and downstream from the gage on Georgia Highway 26. The access road to Georges Boat Landing will be flooded at least 3 feet deep. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 AM EDT Saturday the stage was 19.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late this morning to a crest of 21.8 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DOOLY COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
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NWS
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Flood Warning issued for Washington, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-04-09 04:47:00 EDT Expires: 2022-04-09 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Washington; Wilkinson The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Oconee River near Oconee affecting Wilkinson and Washington Counties. For the Oconee River Basin...including Penfield, Milledgeville, Oconee, Oconee, McIntyre, Big Sandy Creek at US 441 near Irwinton, Oconee, Dublin, Mount Vernon...Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. This approaches the flood of record. * WHERE...Oconee River near Oconee. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 19 feet, Minor flooding continues to expand into the woodlands and wetlands along the river upstream and downstream from a gage located by a dirt boat ramp on the west side of Avant Mine off Adams Road in Washington County. The water level will begin to surround the elevated USGS gage house. * ADDITIONAL DETAILS - At 3:45 AM EDT Saturday the stage was 19.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 3:45 AM EDT Saturday was 19.7 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 18 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
WASHINGTON COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Essex, Morris, Passaic by NWS

Effective: 2022-04-09 04:26:00 EDT Expires: 2022-04-09 16:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued this afternoon at 430 PM EDT. Target Area: Essex; Morris; Passaic The Flood Warning continues for the following rivers in New Jersey Passaic River At Pine Brook affecting Morris, Essex, and Passaic Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Passaic River At Pine Brook. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 19.0 feet, Street flooding begins in Fairfield including Camp Lane Road. Two Bridges Road is closed going into Lincoln Park and Wayne. At 19.5 feet, Horseneck Road in Fairfield is subject to flooding and closures. At 20.0 feet, Eagle Rock Avenue in Roseland is subject to flooding. Camp Lane Road, River Edge Drive and Broadway Lane in Fairfield are flooded. Stewart Place is closed. At 20.5 feet, Bloomfield Avenue in West Caldwell floods. Matt Drive, Brook Street and Oak Road in Fairfield are flooded and subject to closures. At 21.0 feet, Widespread flooding in Fairfield, including Bloomfield Avenue. Residences between Route 80 and Route 46 flood. Route 46 East in Wayne is shut down. Commercial properties on Bloomfield Avenue in West Caldwell are flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 AM EDT Saturday the stage was 19.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:15 AM EDT Saturday was 19.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 20.5 feet just after midnight Saturday night. - Flood stage is 19.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 20.5 feet on 05/18/1989. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (2 am) Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Stg Time Date Passaic River Pine Brook 19.0 19.8 Sat 4 am 20.5 20.2 20.5 2am 4/10
ESSEX COUNTY, NJ
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Freeze Warning issued for Adams, Bond, Brown, Calhoun, Clinton, Fayette, Greene, Jersey by NWS

Effective: 2022-04-09 03:41:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Adams; Bond; Brown; Calhoun; Clinton; Fayette; Greene; Jersey; Macoupin; Madison; Marion; Monroe; Montgomery; Pike; Randolph; St. Clair; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures from 28 to 32 degrees. * WHERE...Portions of south central, southwest, and west central Illinois. Portions of central, east central, northeast, and southeast Missouri. * WHEN...Until 8 AM CDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
ADAMS COUNTY, IL
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Frost Advisory issued for Jackson, Lawrence, Randolph by NWS

Effective: 2022-04-09 03:44:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jackson; Lawrence; Randolph FROST ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FREEZE WARNING IS CANCELLED * WHAT: Temperatures in the mid 30s will result in frost formation. * WHERE...Randolph, Lawrence and Jackson Counties. * WHEN...Until 8 AM CDT this morning. * IMPACTS: Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JACKSON COUNTY, AR
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Freeze Warning issued for Baxter, Boone County Except Southwest by NWS

Effective: 2022-04-09 03:44:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Baxter; Boone County Except Southwest; Boone County Higher Elevations; Central and Southern Scott County; Cleburne; Conway; Eastern, Central, and Southern Searcy County Higher Elevations; Faulkner; Fulton; Independence; Izard; Johnson County Higher Elevations; Marion; Newton County Higher Elevations; Newton County Lower Elevations; Northern Montgomery County Higher Elevations; Northern Polk County Higher Elevations; Northern Scott County; Northwest Searcy County Higher Elevations; Northwest Yell County; Perry; Pope County Higher Elevations; Searcy County Lower Elevations; Sharp; Southeast Van Buren County; Southern Johnson County; Southern Pope County; Southern and Eastern Logan County; Stone; Van Buren County Higher Elevations; Western and Northern Logan County; White; Yell Excluding Northwest FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT: Near or sub-freezing temperatures expected. * WHERE: Portions of central, northern, and western Arkansas. * WHEN: Until 8 AM CDT this morning. * IMPACTS: Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BAXTER COUNTY, AR
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Frost Advisory issued for Anson, Durham, Franklin, Granville, Lee, Richmond, Scotland by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Anson; Durham; Franklin; Granville; Lee; Richmond; Scotland; Vance; Wake; Warren FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures in the lower to middle 30s will result in frost formation. * WHERE...Granville, Vance, Warren, Durham, Franklin, Wake, Lee, Anson, Richmond and Scotland Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ANSON COUNTY, NC
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Freeze Warning issued for Benton, Carroll, Crawford, Franklin, Madison, Sebastian by NWS

Effective: 2022-04-09 03:18:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Precautions should also be taken to protect small plants and tender vegetation. Target Area: Benton; Carroll; Crawford; Franklin; Madison; Sebastian; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Portions of east central, northeast and southeast Oklahoma and northwest and west central Arkansas. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...These conditions could damage plants and other tender vegetation that are left outdoors or unprotected.
BENTON COUNTY, AR

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