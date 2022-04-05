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Bamberg County, SC

Severe Weather Statement issued for Bamberg by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 18:12:00 EDT Expires: 2022-04-05 21:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is on the ground. To protect your life, TAKE COVER NOW! If you are outdoors,...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Mobile Homes#Tornado Warning#Eastern Barnwell
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Special Weather Statement issued for Boone, Carroll, Clay, Clinton, Delaware, Fountain, Hamilton by NWS

Effective: 2022-04-08 22:10:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Boone; Carroll; Clay; Clinton; Delaware; Fountain; Hamilton; Hancock; Hendricks; Henry; Howard; Johnson; Madison; Marion; Montgomery; Morgan; Owen; Parke; Putnam; Randolph; Rush; Shelby; Tippecanoe; Tipton; Vermillion; Vigo; Warren WIDESPREAD FROST SATURDAY NIGHT AND EARLY SUNDAY Clear skies, light winds and Canadian high pressure will result in overnight temperatures near or below freezing Saturday night along with widespread frost. Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing. Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing.
BOONE COUNTY, IN
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Clarke, Monroe, Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-08 22:16:00 CDT Expires: 2022-04-12 03:24:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Clarke; Monroe; Wilcox The Flood Warning is extended for the following rivers in Alabama Alabama River Near Claiborne Dam affecting Clarke, Wilcox and Monroe Counties. For the Alabama River...including Millers Ferry Dam, Claiborne Dam Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Alabama River Near Claiborne Dam. * WHEN...Until early Tuesday morning. * IMPACTS...At 40.0 feet, considerable flooding of agricultural land. At 42.0 feet, water begins to inundate the Eureka Landing community. At 43.0 feet, access to Eureka Landing community stops, with access cut off. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:00 PM CDT Friday the stage was 43.5 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 44.7 feet Saturday evening. It will then begin to fall, falling below flood stage early Tuesday morning. - Flood stage is 42.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLARKE COUNTY, AL
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NWS
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Flood Warning issued for Escambia by NWS

Effective: 2022-04-10 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: Escambia The Flood Warning continues for the following rivers in Alabama Florida Escambia River Near Century affecting Escambia County. For the Escambia River...including Century...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON TO EARLY MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Escambia River Near Century. * WHEN...From Sunday afternoon to early Monday morning. * IMPACTS...At 17.0 feet, considerable flooding of lowlands. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:05 PM CDT Friday the stage was 16.6 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 17.0 feet early Sunday afternoon. It will then begin to fall, falling below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 17.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ESCAMBIA COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Flood Warning issued for Taliaferro, Wilkes by NWS

Effective: 2022-04-08 22:37:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Taliaferro; Wilkes The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Little River near Washington affecting Wilkes and Taliaferro Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. * WHERE...Little River near Washington. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 21 feet, Minor flooding continues in the woodlands and fields along the river upstream and downstream from the gage at Lundberg Road. * ADDITIONAL DETAILS - At 10:00 PM EDT Friday the stage was 20.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 10:00 PM EDT Friday was 27 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 19 feet.
TALIAFERRO COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Herkimer, Oneida by NWS

Effective: 2022-04-09 02:16:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Herkimer; Oneida FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL SUNDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...West Canada Creek At Hinckley. * WHEN...Until Sunday morning. * ADDITIONAL DETAILS - At 1:45 AM EDT Saturday the stage was 1227.6 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 1:45 AM EDT Saturday was 1227.6 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage after midnight Saturday night then continue falling to 1226.4 feet by Monday evening. - Flood stage is 1227.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood West Canada Creek Hinckley Flood Stage: 1227.0 Observed Stage at Sat 1 am: 1227.6 Forecast: Sat 2 am MSG Sat 8 am 1227.4 Sat 2 pm 1227.3 Sat 8 pm 1227.1 Sun 2 am 1227.0 Sun 8 am 1226.9 Sun 2 pm 1226.8 Sun 8 pm 1226.7 Mon 2 am 1226.6 Mon 8 am 1226.6 Mon 2 pm 1226.5 Mon 8 pm 1226.4
HERKIMER COUNTY, NY
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Flood Warning issued for George, Greene, Jackson by NWS

Effective: 2022-04-09 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-12 01:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued when updates occur. Target Area: George; Greene; Jackson The Flood Warning is extended for the following rivers in Mississippi Pascagoula At Merrill affecting Greene, Jackson and George Counties. For the Pascagoula River...including Merrill...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM SATURDAY MORNING TO EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Pascagoula At Merrill. * WHEN...From Saturday morning to early Tuesday morning. * IMPACTS...At 20.0 feet, water covers the main road at Plum Bluff in southern George County. At 22.0 feet, flood Stage. Water approaches homes in west Merrill. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:15 PM CDT Friday the stage was 21.7 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage Saturday morning and will continue rising to a crest of 22.5 feet early Sunday morning. It will then begin a gradual fall to below flood stage early Tuesday morning. - Flood stage is 22.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
GEORGE COUNTY, MS
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Flood Warning issued for Sussex, Warren by NWS

Effective: 2022-04-08 23:42:00 EDT Expires: 2022-04-09 12:48:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued Saturday morning at 1145 AM EDT. Target Area: Sussex; Warren The Flood Warning continues for the following rivers in New Jersey...Pennsylvania Delaware River Near Tocks Island affecting Northampton, Sussex, Monroe, and Warren Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY TOMORROW AFTERNOON * WHAT...The Delaware River at Tocks Island is expected to crest near flood stage. * WHERE...Delaware River Near Tocks Island. * WHEN...Until early tomorrow afternoon. * IMPACTS...At 21.0 feet, Approach roads to the Shawnee Inn flood. Route 209 begins to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 11:15 PM EDT Friday the stage was 20.9 feet. - Forecast...The river is expected to crest near flood stage early Saturday morning then gradually fall to 12.9 feet by Monday evening. - Flood stage is 21.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 20.5 feet on 03/07/2011. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (2 am) Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Stg Time Date Delaware River Tocks Island 21.0 20.9 Fri 11 p 17.5 15.5 MSG unknown
SUSSEX COUNTY, NJ
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Flood Warning issued for Fairfield, Litchfield by NWS

Effective: 2022-04-08 22:48:00 EDT Expires: 2022-04-09 07:31:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Fairfield; Litchfield FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL SATURDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Still River At Brookfield. * WHEN...Until Saturday morning. * IMPACTS...At 12.0 feet, Water floods lowlands along the Still River. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 PM EDT Friday the stage was 12.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 9:45 PM EDT Friday was 13.2 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage Saturday morning and continue falling to 11.5 feet early Saturday afternoon. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Still River Brookfield Flood Stage: 12.0 Observed Stage at Fri 9:45 pm: 12.8 Forecast: Sat 2 am 12.4 Sat 8 am 11.8 Sat 2 pm 11.5
FAIRFIELD COUNTY, CT

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