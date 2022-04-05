ContributorsPublishersAdvertisers
Barnwell County, SC

Severe Weather Statement issued for Barnwell, Orangeburg by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 18:09:00 EDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is on the ground. To protect your life, TAKE COVER NOW! If you are...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Barnwell by NWS

Effective: 2022-03-16 17:13:00 EDT Expires: 2022-03-16 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Target Area: Barnwell The National Weather Service in Columbia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Central Burke County in east central Georgia Southwestern Barnwell County in central South Carolina * Until 545 PM EDT. * At 512 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Alexander, or 7 miles southwest of Plant Vogtle, moving north at 20 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to trees and powerlines. * Locations impacted include Waynesboro, Plant Vogtle, Sardis, Alexander, Burke County Airport, Girard, Shell Bluff, Shell Bluff Landing, Di- Lane Wildlife Management Area and Savannah River Site K Complex. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BARNWELL COUNTY, SC
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Ulmer, SC
City
Ehrhardt, SC
City
Denmark, SC
City
Olar, SC
County
Barnwell County, SC
City
Bamberg, SC
City
Barnwell, SC
County
Orangeburg County, SC
City
Orangeburg, SC
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Freeze Warning issued for Dawson, Fannin, Gilmer, Lumpkin, Pickens, Towns, Union, White by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Dawson; Fannin; Gilmer; Lumpkin; Pickens; Towns; Union; White FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING FOR NE GEORGIA FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY FOR NE GEORGIA * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Pickens, White, Lumpkin, Dawson, Fannin, Gilmer, Union and Towns Counties. * WHEN...From 2 AM to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAWSON COUNTY, GA
weather.gov

Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
weather.gov

Frost Advisory issued for Jackson, Lawrence, Randolph by NWS

Effective: 2022-04-09 03:44:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jackson; Lawrence; Randolph FROST ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FREEZE WARNING IS CANCELLED * WHAT: Temperatures in the mid 30s will result in frost formation. * WHERE...Randolph, Lawrence and Jackson Counties. * WHEN...Until 8 AM CDT this morning. * IMPACTS: Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JACKSON COUNTY, AR
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Mobile Homes#Tornado Warning#Extreme Weather
weather.gov

Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
weather.gov

Beach Hazards Statement issued for Coastal Brunswick by NWS

Effective: 2022-04-09 06:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Caution should be used when in or near the water. Check with lifeguards before entering the ocean for possible hazards you may be swept into. Target Area: Coastal Brunswick BEACH HAZARDS STATEMENT REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING * WHAT...Strong west to east longshore current expected. * WHERE...Coastal Brunswick County. * WHEN...From 6 AM EDT Saturday through Saturday evening. * IMPACTS...Longshore currents can sweep swimmers and surfers into rip currents, piers, jetties, and other hazardous areas. It may sweep swimmers off their feet, making it difficult to return to shore.
ENVIRONMENT
weather.gov

Flood Warning issued for Bergen by NWS

Effective: 2022-04-09 04:56:00 EDT Expires: 2022-04-09 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Bergen FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 5 AM EDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 5 AM EDT early this morning for portions of northeast New Jersey and southeast New York, including the following counties, in northeast New Jersey, Bergen and Hudson. In southeast New York, Rockland. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
BERGEN COUNTY, NJ
weather.gov

Flood Warning issued for Bleckley, Pulaski by NWS

Effective: 2022-04-09 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Bleckley; Pulaski The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville affecting Pulaski and Bleckley Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Ocmulgee River near Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville. * WHEN...From this afternoon until further notice. * IMPACTS...At 25 feet, Minor flooding occurs...with some roads closed with access to residences. RiverView Road closes to residents. * ADDITIONAL DETAILS - At 3:45 AM EDT Saturday the stage was 19.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this afternoon and continue rising to a crest of 25 feet early Monday afternoon. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BLECKLEY COUNTY, GA
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
Country
Denmark
NewsBreak
Environment
NewsBreak
Cars
NewsBreak
NWS
weather.gov

Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
weather.gov

Special Weather Statement issued for Casper Mountain, Natrona County Lower Elevations by NWS

Effective: 2022-04-09 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 14:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Casper Mountain; Natrona County Lower Elevations Snow and Cold Returning This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton * WHAT...Period of snow late tonight and Sunday. Total snow accumulations are expected to range between 1 and 3 inches. * WHERE...Natrona County including Casper Mountain. * WHEN...Tonight and Sunday. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to watch for rapid changes in visibility as well as slick and snow covered roads.
NATRONA COUNTY, WY
weather.gov

Flood Warning issued for Dooly, Macon, Sumter by NWS

Effective: 2022-04-09 09:30:00 EDT Expires: 2022-04-11 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Dooly; Macon; Sumter The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Flint River near Montezuma affecting Sumter, Dooly and Macon Counties. For the Flint River Basin...including Americus, Lovejoy, Lake Horton, Lake Kedron Tailrace, Lake Peachtree Tailrace, Woolsey, Sharpsburg, Peachtree City, Below Lake McIntosh, Senoia, Griffin, Orchard Hill, Flint River near Griffin, Thomaston, Molena, Carsonville Hwy. 19, Montezuma, Turkey Creek at Byromville...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS MORNING TO MONDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Flint River near Montezuma. * WHEN...From this morning to Monday morning. * IMPACTS...At 23 feet, Minor flooding continues in the woodlands and extensive flood plain along the river upstream and downstream from the gage on Georgia Highway 26. The access road to Georges Boat Landing will be flooded at least 3 feet deep. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 AM EDT Saturday the stage was 19.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage late this morning to a crest of 21.8 feet just after midnight tonight. It will then fall below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DOOLY COUNTY, GA
weather.gov

Freeze Warning issued for Davidson, Stanly by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Davidson; Stanly FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures between 30 and 32 degrees will result Sunday morning. * WHERE...Davidson and Stanly Counties. * WHEN...For the Freeze Warning, from 3 AM to 9 AM EDT Sunday. For the Frost Advisory, until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing Sunday morning.
DAVIDSON COUNTY, NC
weather.gov

Flood Warning issued for Washington, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-04-09 04:47:00 EDT Expires: 2022-04-09 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Washington; Wilkinson The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Oconee River near Oconee affecting Wilkinson and Washington Counties. For the Oconee River Basin...including Penfield, Milledgeville, Oconee, Oconee, McIntyre, Big Sandy Creek at US 441 near Irwinton, Oconee, Dublin, Mount Vernon...Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring. This approaches the flood of record. * WHERE...Oconee River near Oconee. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 19 feet, Minor flooding continues to expand into the woodlands and wetlands along the river upstream and downstream from a gage located by a dirt boat ramp on the west side of Avant Mine off Adams Road in Washington County. The water level will begin to surround the elevated USGS gage house. * ADDITIONAL DETAILS - At 3:45 AM EDT Saturday the stage was 19.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 3:45 AM EDT Saturday was 19.7 feet. - Forecast...No forecast is available for this location. - Flood stage is 18 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
WASHINGTON COUNTY, GA
weather.gov

Freeze Warning issued for Baxter, Cleburne, Conway, Fulton, Independence, Izard, Marion by NWS

Effective: 2022-04-09 03:44:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Baxter; Cleburne; Conway; Fulton; Independence; Izard; Marion; Sharp; Stone FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT: Near or sub-freezing temperatures expected. * WHERE: Portions of central, northern, and western Arkansas. * WHEN: Until 8 AM CDT this morning. * IMPACTS: Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BAXTER COUNTY, AR
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
weather.gov

Flood Warning issued for Essex, Morris, Passaic by NWS

Effective: 2022-04-09 04:26:00 EDT Expires: 2022-04-09 16:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at www.weather.gov/phi. The next statement will be issued this afternoon at 430 PM EDT. Target Area: Essex; Morris; Passaic The Flood Warning continues for the following rivers in New Jersey Passaic River At Pine Brook affecting Morris, Essex, and Passaic Counties. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and moderate flooding is forecast. * WHERE...Passaic River At Pine Brook. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 19.0 feet, Street flooding begins in Fairfield including Camp Lane Road. Two Bridges Road is closed going into Lincoln Park and Wayne. At 19.5 feet, Horseneck Road in Fairfield is subject to flooding and closures. At 20.0 feet, Eagle Rock Avenue in Roseland is subject to flooding. Camp Lane Road, River Edge Drive and Broadway Lane in Fairfield are flooded. Stewart Place is closed. At 20.5 feet, Bloomfield Avenue in West Caldwell floods. Matt Drive, Brook Street and Oak Road in Fairfield are flooded and subject to closures. At 21.0 feet, Widespread flooding in Fairfield, including Bloomfield Avenue. Residences between Route 80 and Route 46 flood. Route 46 East in Wayne is shut down. Commercial properties on Bloomfield Avenue in West Caldwell are flooded. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:15 AM EDT Saturday the stage was 19.8 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:15 AM EDT Saturday was 19.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 20.5 feet just after midnight Saturday night. - Flood stage is 19.0 feet. - Flood History...This crest compares to a previous crest of 20.5 feet on 05/18/1989. - http://www.weather.gov/safety/flood Stream Fld Observed Fcsts (2 am) Crest Location Stg Stg Day/Time Sun Mon Stg Time Date Passaic River Pine Brook 19.0 19.8 Sat 4 am 20.5 20.2 20.5 2am 4/10
ESSEX COUNTY, NJ

Comments / 0

Community Policy