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Glynn County, GA

Special Weather Statement issued for Coastal Glynn by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 17:45:00 EDT Expires: 2022-04-05 18:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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County
Glynn County, GA
State
Georgia State
City
Brunswick, GA
City
Saint Simons Island, GA
City
Country Club Estates, GA
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Frost Advisory issued for Jackson, Lawrence, Randolph by NWS

Effective: 2022-04-09 03:44:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Jackson; Lawrence; Randolph FROST ADVISORY IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FREEZE WARNING IS CANCELLED * WHAT: Temperatures in the mid 30s will result in frost formation. * WHERE...Randolph, Lawrence and Jackson Counties. * WHEN...Until 8 AM CDT this morning. * IMPACTS: Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
JACKSON COUNTY, AR
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Freeze Warning issued for Dawson, Fannin, Gilmer, Lumpkin, Pickens, Towns, Union, White by NWS

Effective: 2022-04-09 05:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Dawson; Fannin; Gilmer; Lumpkin; Pickens; Towns; Union; White FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING FOR NE GEORGIA FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY FOR NE GEORGIA * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Pickens, White, Lumpkin, Dawson, Fannin, Gilmer, Union and Towns Counties. * WHEN...From 2 AM to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAWSON COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Jekyll Island#Special Weather Statement#Sea Island#Wind Gust#Coastal Glynn#Tornado Watch#Landspout
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Dense Fog Advisory issued for Central Washington, Interior Hancock, Southern Penobscot by NWS

Effective: 2022-04-09 04:32:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Central Washington; Interior Hancock; Southern Penobscot DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Southern Penobscot, Interior Hancock and Central Washington Counties. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
HANCOCK COUNTY, ME
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Freeze Warning issued for Benton, Carroll, Crawford, Franklin, Madison, Sebastian by NWS

Effective: 2022-04-09 03:18:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Precautions should also be taken to protect small plants and tender vegetation. Target Area: Benton; Carroll; Crawford; Franklin; Madison; Sebastian; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 29 expected. * WHERE...Portions of east central, northeast and southeast Oklahoma and northwest and west central Arkansas. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...These conditions could damage plants and other tender vegetation that are left outdoors or unprotected.
BENTON COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Rockland by NWS

Effective: 2022-04-09 00:23:00 EDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Rockland FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 5 AM EDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 5 AM EDT early this morning for portions of northeast New Jersey and southeast New York, including the following counties, in northeast New Jersey, Bergen and Hudson. In southeast New York, Rockland. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
ROCKLAND COUNTY, NY
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Frost Advisory issued for Choctaw by NWS

Effective: 2022-04-09 03:18:00 CDT Expires: 2022-04-09 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Cover outdoor plants or bring them indoors. Target Area: Choctaw FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 34 will result in frost formation. * WHERE...Choctaw County. * WHEN...From 1 AM to 8 AM CDT Saturday. * IMPACTS...Sensitive outdoor plants may be damaged if left unprotected from the cold.
CHOCTAW COUNTY, OK
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NWS
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Freeze Warning issued for Davidson, Stanly by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Davidson; Stanly FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures between 30 and 32 degrees will result Sunday morning. * WHERE...Davidson and Stanly Counties. * WHEN...For the Freeze Warning, from 3 AM to 9 AM EDT Sunday. For the Frost Advisory, until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing Sunday morning.
DAVIDSON COUNTY, NC
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Rip Current Statement issued for Cameron Island, Kenedy Island, Willacy Island by NWS

Effective: 2022-04-09 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and float. Don`t swim against the current. If able, swim in a direction following the shoreline. If unable to escape, face the shore and call or wave for help. Target Area: Cameron Island; Kenedy Island; Willacy Island HIGH RIP CURRENT RISK IN EFFECT FROM 7 AM CDT THIS MORNING THROUGH SUNDAY EVENING * WHAT...Dangerous rip currents expected. * WHERE...Kenedy Island, Willacy Island and Cameron Island Counties. * WHEN...From 7 AM CDT this morning through Sunday evening. * IMPACTS...Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper water.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Litchfield by NWS

Effective: 2022-04-09 05:14:00 EDT Expires: 2022-04-10 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Litchfield FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Housatonic River At Gaylordsville. * WHEN...Until early Sunday afternoon. * IMPACTS...At 8.0 feet, Flood stage. Water reaches New Milford Foundry and Youngfield Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:00 AM EDT Saturday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to remain around flood stage through tonight then it`s expected to fall below flood stage Sunday afternoon. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Housatonic River Gaylordsville Flood Stage: 8.0 Observed Stage at Sat 4 am: 7.8 Forecast: Sat 8 am 7.9 Sat 2 pm 7.9 Sat 8 pm 8.0 Sun 2 am 8.0 Sun 8 am 8.0 Sun 2 pm 7.9 Sun 8 pm 7.7 Mon 2 am 7.5 Mon 8 am 7.3 Mon 2 pm 7.1 Mon 8 pm 6.9 Tue 2 am 6.7
LITCHFIELD COUNTY, CT
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Bleckley, Pulaski by NWS

Effective: 2022-04-09 14:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 17:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Bleckley; Pulaski The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Ocmulgee River near Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville affecting Pulaski and Bleckley Counties. For the Ocmulgee River Basin...including Jackson, Griffin, Juliette, East Juliette, Dames Ferry, West Macon, Macon, Clinchfield, Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville, Hawkinsville, Echeconnee Creek at Houston Road near Byron, Abbeville, McRae, Scotland, Lumber City Moderate flooding is forecast. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Ocmulgee River near Ocmulgee River at US 341 at Hawkinsville. * WHEN...From this afternoon until further notice. * IMPACTS...At 25 feet, Minor flooding occurs...with some roads closed with access to residences. RiverView Road closes to residents. * ADDITIONAL DETAILS - At 3:45 AM EDT Saturday the stage was 19.2 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this afternoon and continue rising to a crest of 25 feet early Monday afternoon. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BLECKLEY COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Freeze Watch issued for Dearborn, Franklin, Ohio, Ripley, Switzerland by NWS

Effective: 2022-04-10 01:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Dearborn; Franklin; Ohio; Ripley; Switzerland FREEZE WATCH REMAINS IN EFFECT FROM LATE TONIGHT THROUGH SUNDAY MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 possible. * WHERE...Portions of Southeast Indiana, Northeast and Northern Kentucky and South Central and Southwest Ohio. * WHEN...From late Saturday night through Sunday morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DEARBORN COUNTY, IN

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