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Barnwell County, SC

Severe Weather Statement issued for Barnwell by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 18:09:00 EDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is on the ground. To protect your life, TAKE COVER NOW! If you are...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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High Wind Watch issued for Guadalupe Mountains Above 7000 Feet by NWS

Effective: 2022-04-10 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 03:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Guadalupe Mountains Above 7000 Feet; Guadalupe and Delaware Mountains HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH LATE SUNDAY NIGHT * WHAT...West winds 30 to 50 mph with gusts up to 60 mph possible. * WHERE...Guadalupe and Delaware Mountains. * WHEN...From Sunday morning through late Sunday night. * IMPACTS...Travel could be difficult, especially for high profile vehicles.
CULBERSON COUNTY, TX
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Mobile Homes#Tornado Warning
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Red Flag Warning issued for Okaloosa Coastal, Okaloosa Inland, Santa Rosa Coastal by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Okaloosa Coastal; Okaloosa Inland; Santa Rosa Coastal; Santa Rosa Inland RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 6 PM CDT THIS EVENING FOR PORTIONS OF THE WESTERN FLORIDA PANHANDLE DUE TO A COMBINATION OF LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES, 20 FOOT WINDS OF 15 MPH, AND HIGH ERC VALUES RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 6 PM CDT THIS EVENING DUE TO A COMBINATION OF LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES, 20 FOOT WINDS OF 15 MPH, AND HIGH ERC VALUES The National Weather Service in Mobile has issued a Red Flag Warning, which is in effect from 11 AM this morning to 6 PM CDT this evening. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...Fire Weather Zones 203, 204, 205 and 206. * WINDS...Northwest 10 to 20 mph with gusts to around 25 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 22 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
OKALOOSA COUNTY, FL
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Red Flag Warning issued for Beaver, Texas by NWS

Effective: 2022-04-09 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. Target Area: Beaver; Texas RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 11 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR CENTRAL AND EASTERN SECTIONS OF THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES * Affected Area...In Oklahoma...Texas and Beaver. In Texas Hansford...Ochiltree...Lipscomb...Roberts...Hemphill and Wheeler. * 20 Foot Winds...Southwest 20 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * Relative Humidity...As low as 6 percent. * Red Flag Threat Index...2 to 5 today. * Timing...From 10 AM to 11 PM CDT today.
BEAVER COUNTY, OK
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Fire Weather Watch issued for Chisos Basin, Lower Brewster County, Presidio Valley by NWS

Effective: 2022-04-10 09:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 00:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Chisos Basin; Lower Brewster County; Presidio Valley RED FLAG WARNING IN EFFECT THIS AFTERNOON AND EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR SOUTHEAST NEW MEXICO AND MOST OF WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH REMAINS IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER FOR ALL OF SOUTHEAST NEW MEXICO AND WEST TEXAS FIRE WEATHER WATCH NOW IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING FOR RELATIVE HUMIDITY OF 15% OR LESS, 20 FT WINDS OF 20 MPH OR MORE, AND VERY HIGH TO EXTREME FIRE DANGER * AFFECTED AREA...Chisos Basin, Presidio Valley and Lower Brewster County. * TIMING...Sunday afternoon and evening. * WINDS...Southwest 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 7 percent. * RFTI...4 or near critical. * IMPACTS...Avoid the use of open flames or any activities that may generate sparks. Accidental ignitions will have the potential to grow into dangerous wind-driven wildfires.
BREWSTER COUNTY, TX
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NWS
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Red Flag Warning issued for Cheyenne, Kit Carson County by NWS

Effective: 2022-04-09 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Avoid creating sparks if possible. Take notice of any local burn bans. Target Area: Cheyenne; Kit Carson County RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 253 AND 254 * Affected Area...In Colorado...Fire Weather Zone 253 Kit Carson and Fire Weather Zone 254 Cheyenne. * Timing...From noon MDT / 1 PM CDT through 7 PM MDT / 8 PM CDT. * Winds...Southwest around 15 mph with gusts up to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 9 percent. * Temperatures...Around 80. * Impacts...Any fires that start will have extreme fire behavior and spread rapidly. Outdoor burning is not advised.
CHEYENNE COUNTY, CO
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Fire Weather Watch issued for Armstrong, Carson, Collingsworth, Dallam, Deaf Smith, Donley by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. A Fire Weather Watch means that the potential for critical fire weather conditions exists. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Armstrong; Carson; Collingsworth; Dallam; Deaf Smith; Donley; Gray; Hartley; Hutchinson; Moore; Oldham; Palo Duro Canyon; Potter; Randall; Sherman RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 11 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR WESTERN SECTIONS OF THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE SOUTHWEST HALF OF THE COMBINED TEXAS AND OKLAHOMA PANHANDLES The National Weather Service in Amarillo has issued a Fire Weather Watch for strong winds and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron. In Texas...Dallam Sherman...Hartley...Moore...Hutchinson...Oldham...Potter Carson...Gray...Deaf Smith...Randall...Armstrong...Donley Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...Southwest 20 to 25 mph with gusts to 35 mph today. Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph tomorrow. * Relative Humidity...As low as 5 to 7 percent. * Red Flag Threat Index...4 to 6 today. 5 to 7 tomorrow with some isolated 8s. * Timing...From 10 AM to 11 PM CDT today. From 12 PM to 8 PM tomorrow.
ARMSTRONG COUNTY, TX
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Lake Wind Advisory issued for Central and Southeast Phillips, Central and Southern Valley by NWS

Effective: 2022-04-09 06:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 21:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Boaters should use extreme caution if venturing onto Fort Peck Lake. For your personal safety, avoid the open waters. Stay close to shore or around protected areas. Target Area: Central and Southeast Phillips; Central and Southern Valley; Garfield; McCone; Petroleum LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 AM THIS MORNING TO 9 PM MDT THIS EVENING FOR FORT PECK LAKE The National Weather Service in Glasgow has issued a Lake Wind Advisory for Fort Peck Lake, which is in effect from 6 AM this morning to 9 PM MDT this evening. * WINDS...West 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * IMPACTS...Strong winds and rough waves on area lakes will create hazardous conditions for small craft.
GARFIELD COUNTY, MT
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Flood Warning issued for Bergen by NWS

Effective: 2022-04-09 04:56:00 EDT Expires: 2022-04-09 05:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Bergen FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 5 AM EDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 5 AM EDT early this morning for portions of northeast New Jersey and southeast New York, including the following counties, in northeast New Jersey, Bergen and Hudson. In southeast New York, Rockland. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
BERGEN COUNTY, NJ
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Fire Weather Watch issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures will create favorable weather for rapid fire growth and spread. Avoid activities that promote open flames and sparks. A Fire Weather Watch means that the potential for critical fire weather conditions exists. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Target Area: Cimarron RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 11 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY VALUES FOR WESTERN SECTIONS OF THE OKLAHOMA AND TEXAS PANHANDLES FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE SOUTHWEST HALF OF THE COMBINED TEXAS AND OKLAHOMA PANHANDLES The National Weather Service in Amarillo has issued a Fire Weather Watch for strong winds and low relative humidity, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In Oklahoma...Cimarron. In Texas...Dallam Sherman...Hartley...Moore...Hutchinson...Oldham...Potter Carson...Gray...Deaf Smith...Randall...Armstrong...Donley Collingsworth and Palo Duro Canyon. * 20 Foot Winds...Southwest 20 to 25 mph with gusts to 35 mph today. Southwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph tomorrow. * Relative Humidity...As low as 5 to 7 percent. * Red Flag Threat Index...4 to 6 today. 5 to 7 tomorrow with some isolated 8s. * Timing...From 10 AM to 11 PM CDT today. From 12 PM to 8 PM tomorrow.
CIMARRON COUNTY, OK
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Red Flag Warning issued for Loess Plains by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Loess Plains RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR AREAS OF SOUTHWEST NEBRASKA FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY AFTERNOON THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR AREAS OF SOUTHWEST NEBRASKA The National Weather Service in North Platte has issued a Fire Weather Watch FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, which is in effect from Sunday afternoon through Sunday evening. * Affected Area...In NEZ219...Fire Weather Zone 219 Loess Plains. * Winds...Northwest 15 to 25 mph with gusts up to 40 mph. * Relative Humidity...As low as 12 percent. * Impacts...Weather conditions could become favorable for rapid fire growth and erratic fire behavior. Fires may quickly become out of control.
FRONTIER COUNTY, NE
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA

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