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Dekalb County, GA

Flood Warning issued for DeKalb by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 18:09:00 EDT Expires: 2022-04-06 06:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at...

alerts.weather.gov

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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Dekalb County, GA
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Atlanta, GA
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Flood#Extreme Weather
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Freeze Warning issued for Dawson, Fannin, Gilmer, Lumpkin, Pickens, Towns, Union, White by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 08:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Dawson; Fannin; Gilmer; Lumpkin; Pickens; Towns; Union; White FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING FOR NE GEORGIA FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY FOR NE GEORGIA * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Pickens, White, Lumpkin, Dawson, Fannin, Gilmer, Union and Towns Counties. * WHEN...From 2 AM to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAWSON COUNTY, GA
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Freeze Warning issued for Davidson, Stanly by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Davidson; Stanly FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY FROST ADVISORY IS CANCELLED * WHAT...Temperatures between 30 and 33 degrees will result in a light freeze and areas of frost Sunday morning. * WHERE...Davidson and Stanly Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAVIDSON COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now...or are expected to develop. A combination of strong winds...low relative humidity...and dry vegetation will create the potential for rapid and erratic fire growth. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of the Red Flag Warning for portions of Southeast Arizona. Target Area: Eastern Pima-Southeastern Pinal-Santa Cruz-Western Cochise; Mountains above 5500 feet; Pima-South Central Pinal-Tohono Oodham Nation; Southern Graham-Central and Eastern Cochise-Southern Greenlee-Lower Elevations of the San Carlos Apache Nation in Graham County RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON SUNDAY TO 7 PM MST MONDAY FOR STRONG AND GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND A HIGH FIRE DANGER FOR FIRE WEATHER ZONES 150, 151, 152, AND 154 The National Weather Service in Tucson has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon Sunday to 7 PM MST Monday. The Fire Weather Watch is no longer in effect. * AFFECTED AREA...Eastern half of Fire weather zone 150. Fire weather zones 151, 152 and 154. * TIMING...Sunday and Monday. * WINDS...Southwest 20 to 30 mph with gusts 35 to 45 mph. Strongest winds Monday afternoon. * RELATIVE HUMIDITY...8 to 15 percent. * IMPACTS...Any fires that develop or are ongoing will have the potential to spread rapidly. * FOR A DETAILED VIEW OF THE HAZARD AREA...Visit weather.gov/Tucson and click on the Detailed Hazards Icon.
COCHISE COUNTY, AZ
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High Wind Warning issued for Eastern Glacier, Northern Rocky Mountain Front by NWS

Effective: 2022-04-09 03:37:00 MDT Expires: 2022-04-09 12:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People are urged to secure loose objects that could be blown around or damaged by the wind. Target Area: Eastern Glacier; Northern Rocky Mountain Front; Southern Rocky Mountain Front HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON MDT TODAY * WHAT...West winds 25 to 40 mph with gusts to around 60 mph expected. * WHERE...The Rocky Mountain Front, including all of Glacier County. * WHEN...Until Noon MDT today. * IMPACTS...High winds may move loose debris. Travel may be difficult for high profile vehicles and towing units. Blowing dust could reduce visibility at times.
GLACIER COUNTY, MT
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Red Flag Warning issued for Bell, Bosque, Comanche, Coryell, Eastland, Erath, Falls by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that extreme fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and dry vegetation can contribute to extreme fire behavior. Avoid all outside burning and welding today. Do not toss lit cigarette butts outside. Report wild fires to the nearest fire department or law enforcement office. Target Area: Bell; Bosque; Comanche; Coryell; Eastland; Erath; Falls; Hamilton; Hood; Jack; Lampasas; McLennan; Milam; Mills; Palo Pinto; Parker; Somervell; Stephens; Young RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THIS EVENING FOR AREAS ALONG AND WEST OF INTERSTATE 35 * AFFECTED AREA...Along and west of I-35. * TIMING...Noon through 8 pm today. * WINDS...South 15 to 25 mph with gusts up to 30 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 10 percent. * TEMPERATURES...Middle and upper 80s. * IMPACTS...Wildfires will have the potential to grow and spread rapidly. Any activities that can spark a wildfire should be avoided. Planned burning is not recommended.
BELL COUNTY, TX
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Red Flag Warning issued for South Central Lowlands And Southern Rio Grande Valley by NWS

Effective: 2022-04-10 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: South Central Lowlands And Southern Rio Grande Valley; Southwest Deserts and Lowlands AN EXTENDED PERIOD OF CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR TODAY THROUGH AT LEAST MONDAY DUE TO STRONG WINDS, VERY LOW HUMIDITY, WARMER THAN NORMAL TEMPERATURES, AND DEEP INSTABILITY .After a couple of relatively calm days, winds will be on the increase this afternoon. We will see sustained winds of 20 to 30 mph in area mountains and that combined with low min RH`s near 10%, has prompted a Red Flag warning to be issued for this afternoon. Most lowland locations will see near Red Flag conditions as well. For Sunday we will see more wide spread windy conditions with very low min RH`s, so a Red Flag warning is in effect for both the mountains and the lowlands on Sunday afternoon. Our winds and dry conditions will continue on Monday so a Fire Weather watch has been issued for Monday as well. An approaching upper level storm system will give us even stronger winds on Tuesday. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 111, AND 112 FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 111, AND 112 The National Weather Service in El Paso Tx/Santa Teresa has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon to 8 PM MDT Sunday and a Fire Weather Watch has also been issued. This Fire Weather Watch is in effect from Monday afternoon through Monday evening. * 20 FOOT WINDS...West to southwest winds will increase to 20 to 30 mph by early afternoon with gusts of 35 to 45 mph after mid afternoon. * HUMIDITY...An extended duration of very low relative humidity is expected. Lowlands will see minimum relative humidity in the 5-10 percent range, while area mountain see minimums in the 8- 15 percent range. Overnight recoveries will be poor with maximum relative humidity only in the 25-40 percent range. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended. Be careful with anything that might cause sparks.
GRANT COUNTY, NM
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Fire Weather Watch issued for Inland Northern Brevard, Inland Southern Brevard by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Inland Northern Brevard; Inland Southern Brevard; Mainland Northern Brevard; Mainland Southern Brevard; Northern Brevard Barrier Islands; Orange; Osceola; Seminole; Southern Brevard Barrier Islands HIGH FIRE WEATHER DANGER THIS AFTERNOON FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM 12 NOON THROUGH THIS EVENING FOR THE COMBINATION OF GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY, BUT HIGHER GROUND MOISTURE THAN AREAS FARTHER SOUTH * AFFECTED AREA...Orange, Seminole, Osceola and Brevard Counties. * WIND...West around 20 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...Minimum values of 30 to 35 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BREVARD COUNTY, FL
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Red Flag Warning issued for North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County by NWS

Effective: 2022-04-09 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: North and Northeast Elbert County Below 6000 Feet, North Lincoln County; Southeast Elbert County Below 6000 Feet, South Lincoln County Locally critical fire weather conditions Saturday and Sunday afternoon Very dry conditions combined with breezy winds are expected to lead to critical fire weather conditions across much of the urban corridor, Palmer Divide, Cheyenne Ridge and southern plains Saturday afternoon. Pockets of critical conditions may also occur into the eastern plains. Wind gusts will be stronger on Sunday as the dry conditions continue. This may create to critical fire weather conditions across portions of the plains. RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MDT THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF THE PLAINS * Affected Area...Fire Weather Zones 246 and 247. * Timing...11 AM MDT Saturday until 7 PM MDT today. * Winds...Southwest 10 to 20 mph with gusts up to 30 mph. * Relative Humidity...As low as 8 percent. * Impacts...Any fire that develops will likely spread rapidly. Outdoor burning should be avoided, as well as any activity that may produce a spark and start a fast moving wildfire.
ELBERT COUNTY, CO

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