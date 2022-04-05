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Sumter County, SC

Flood Advisory issued for Sumter by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 17:57:00 EDT Expires: 2022-04-05 18:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Most flooding deaths occur in vehicles. Never drive through a flooded roadway or around barricades. Turn around, don`t drown. Minor flooding will occur in...

alerts.weather.gov

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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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South Carolina State
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Flood Warning issued for Rockland by NWS

Effective: 2022-04-09 00:23:00 EDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Rockland FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 5 AM EDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 5 AM EDT early this morning for portions of northeast New Jersey and southeast New York, including the following counties, in northeast New Jersey, Bergen and Hudson. In southeast New York, Rockland. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
ROCKLAND COUNTY, NY
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
IN THIS ARTICLE
#Heavy Rain#Lake Wateree#Extreme Weather#Flood Advisory#Whaley And Main#Nwscolumbia#Doppler
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Wind Advisory issued for Bryce Canyon Country, Glen Canyon Recreation Area, Lake Powell by NWS

Effective: 2022-04-09 13:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bryce Canyon Country; Glen Canyon Recreation Area, Lake Powell; South Central Utah WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts around 45 mph expected. * WHERE...South Central Utah, Glen Canyon Recreation Area/Lake Powell and Bryce Canyon Country. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
GARFIELD COUNTY, UT
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Frost Advisory issued for Banks, Barrow, Bartow, Carroll, Catoosa, Chattooga, Cherokee by NWS

Effective: 2022-04-09 05:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Banks; Barrow; Bartow; Carroll; Catoosa; Chattooga; Cherokee; Clarke; Clayton; Cobb; Coweta; Dade; DeKalb; Douglas; Fayette; Floyd; Forsyth; Gordon; Gwinnett; Hall; Haralson; Heard; Henry; Jackson; Madison; Meriwether; Morgan; Murray; Newton; North Fulton; Oconee; Paulding; Pike; Polk; Rockdale; South Fulton; Spalding; Troup; Walker; Walton; Whitfield FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 36 will result in frost formation. * WHERE...Portions of north central, northeast and west central Georgia. * WHEN...From 2 AM to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BANKS COUNTY, GA
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Frost Advisory issued for Anson, Durham, Franklin, Granville, Lee, Richmond, Scotland by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Anson; Durham; Franklin; Granville; Lee; Richmond; Scotland; Vance; Wake; Warren FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures in the lower to middle 30s will result in frost formation. * WHERE...Vance, Granville, Wake, Warren, Scotland, Richmond, Durham, Franklin, Anson and Lee Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ANSON COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
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NWS
weather.gov

Flood Warning issued for Orangeburg by NWS

Effective: 2022-04-09 05:48:00 EDT Expires: 2022-04-12 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and take action if necessary. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon by 145 PM EDT. Target Area: Orangeburg Forecast flooding changed to Minor severity and increased in duration for the following rivers in South Carolina Congaree River At Carolina Eastman affecting Richland, Calhoun and Lexington Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in South Carolina Congaree River At Congaree National Park-Gadsden affecting Calhoun and Richland Counties. North Fork Edisto River At Orangeburg affecting Orangeburg County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...North Fork Edisto River At Orangeburg. * WHEN...Until early Tuesday morning. * IMPACTS...At 8.0 feet, Some minor flooding occurs along the boardwalk at Edisto Gardens. Downstream from the Highway 301 bridge, some roads off Chiquita street near the river begin to flood. At 10.0 feet, Farmland and lowlands along Highway 301 near Orangeburg become flooded at stages above 10 ft. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:00 AM EDT Saturday the stage was 8.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:00 AM EDT Saturday was 8.5 feet. - Forecast...The river is currently near crest at 8.5 feet this morning. It will then fall below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ORANGEBURG COUNTY, SC
weather.gov

Wind Advisory issued for Santa Barbara County Interior Mountains by NWS

Effective: 2022-04-09 18:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects, such as lawn furniture. Target Area: Santa Barbara County Interior Mountains WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 3 AM PDT SUNDAY * WHAT...Areas of northwest to north winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Barbara County Interior Mountains. * WHEN...From 6 PM this evening to 3 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Flood Warning issued for Delaware, Otsego by NWS

Effective: 2022-04-09 05:26:00 EDT Expires: 2022-04-10 01:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Delaware; Otsego The Flood Warning continues for the following rivers in New York Susquehanna River At Unadilla affecting Otsego and Delaware Counties. For the Susquehanna River New York...including Owego, Unadilla, Windsor, Bainbridge, Conklin, Binghamton Washington Street, Vestal, Waverly/Sayre...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Susquehanna River At Unadilla. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 13.0 feet, Moderate flood stage. Basement flooding and some first floor dwellings between Main Street and River Road are affected by flooding. This includes properties on Hopkins, Church, Dart and Mill Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:00 AM EDT Saturday the stage was 12.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:00 AM EDT Saturday was 12.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this afternoon and continue falling to 6.8 feet early Tuesday morning. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DELAWARE COUNTY, NY
weather.gov

Flood Warning issued for Susquehanna by NWS

Effective: 2022-04-09 05:21:00 EDT Expires: 2022-04-10 23:36:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Susquehanna The Flood Warning continues for the following rivers in Pennsylvania...New York Susquehanna River At Conklin affecting Broome and Susquehanna Counties. For the Susquehanna River New York...including Owego, Unadilla, Windsor, Bainbridge, Conklin, Binghamton Washington Street, Vestal, Waverly/Sayre...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Susquehanna River At Conklin. * WHEN...Until late tomorrow evening. * IMPACTS...At 12.0 feet, Flood stage. Alta, River and Lawrence Roads closed in the Town of Conklin due to minor flooding. No homes are flooded at this river stage. Valley park in Kirkwood takes on water. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:01 AM EDT Saturday the stage was 12.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:01 AM EDT Saturday was 12.7 feet. - Forecast...The river will fall below flood stage late tomorrow morning. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
SUSQUEHANNA COUNTY, PA
weather.gov

Frost Advisory issued for Alamance, Chatham, Forsyth, Guilford, Montgomery, Moore by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Alamance; Chatham; Forsyth; Guilford; Montgomery; Moore; Orange; Person; Randolph FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY FROST ADVISORY IS CANCELLED * WHAT...Temperatures will decrease into the lower to middle 30s Sunday morning and result in frost formation. Brief freezing conditions, with temperatures between 30 and 32 degrees, may occur in outlying rural areas. * WHERE...Randolph, Chatham, Person, Orange, Alamance, Guilford, Forsyth, Montgomery and Moore Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ALAMANCE COUNTY, NC
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Freeze Warning issued for Dawson, Fannin, Gilmer, Lumpkin, Pickens, Towns, Union, White by NWS

Effective: 2022-04-09 05:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Dawson; Fannin; Gilmer; Lumpkin; Pickens; Towns; Union; White FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING FOR NE GEORGIA FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY FOR NE GEORGIA * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Pickens, White, Lumpkin, Dawson, Fannin, Gilmer, Union and Towns Counties. * WHEN...From 2 AM to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAWSON COUNTY, GA
weather.gov

Flood Warning issued for Litchfield by NWS

Effective: 2022-04-09 05:14:00 EDT Expires: 2022-04-10 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Litchfield FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Housatonic River At Gaylordsville. * WHEN...Until early Sunday afternoon. * IMPACTS...At 8.0 feet, Flood stage. Water reaches New Milford Foundry and Youngfield Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:00 AM EDT Saturday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to remain around flood stage through tonight then it`s expected to fall below flood stage Sunday afternoon. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Housatonic River Gaylordsville Flood Stage: 8.0 Observed Stage at Sat 4 am: 7.8 Forecast: Sat 8 am 7.9 Sat 2 pm 7.9 Sat 8 pm 8.0 Sun 2 am 8.0 Sun 8 am 8.0 Sun 2 pm 7.9 Sun 8 pm 7.7 Mon 2 am 7.5 Mon 8 am 7.3 Mon 2 pm 7.1 Mon 8 pm 6.9 Tue 2 am 6.7
LITCHFIELD COUNTY, CT
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Red Flag Warning issued for Coastal Indian River, Coastal Martin, Coastal St. Lucie by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Coastal Indian River; Coastal Martin; Coastal St. Lucie; Inland Indian River; Inland Martin; Inland St. Lucie; Okeechobee HIGH FIRE WEATHER DANGER THIS AFTERNOON RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 12 NOON TO 8 PM THIS EVENING FOR THE COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY GROUND CONDITIONS * AFFECTED AREA... Okeechobee, Indian River, Saint Lucie, and Martin Counties. * WIND...West around 20 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...Minimum values of 30 to 35 percent. * IMPACTS...Dry fuels will increase the threat for the ignition of new fire. Any fires that develop will spread rapidly. Outdoor burning is strongly discouraged.
INDIAN RIVER COUNTY, FL

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