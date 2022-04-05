ContributorsPublishersAdvertisers
Calhoun County, SC

Flood Advisory issued for Calhoun, Clarendon by NWS

weather.gov
 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 15:33:00 EDT Expires: 2022-04-05 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Most flooding deaths occur in vehicles. Never drive through a flooded roadway or around barricades. Turn around, don`t drown. Minor flooding will occur in...

alerts.weather.gov

Comments / 0

Related
weather.gov

Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
weather.gov

Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
RELATED LOCAL CHANNELS
City
Newberry, SC
City
Camden, SC
City
Winnsboro, SC
City
Kershaw, SC
City
Saint Andrews, SC
City
Oak Grove, SC
City
Lexington, SC
City
Irmo, SC
City
West Columbia, SC
City
Bishopville, SC
City
Pickens, SC
County
Clarendon County, SC
City
Sumter, SC
County
Calhoun County, SC
City
Batesburg-leesville, SC
City
Cayce, SC
City
Forest Acres, SC
City
Orangeburg, SC
City
Aiken, SC
State
South Carolina State
weather.gov

Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
weather.gov

Frost Advisory issued for Anson, Durham, Franklin, Granville, Lee, Richmond, Scotland by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-10 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Anson; Durham; Franklin; Granville; Lee; Richmond; Scotland; Vance; Wake; Warren FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 9 AM EDT SUNDAY * WHAT...Temperatures in the lower to middle 30s will result in frost formation. * WHERE...Vance, Granville, Wake, Warren, Scotland, Richmond, Durham, Franklin, Anson and Lee Counties. * WHEN...From 3 AM to 9 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
ANSON COUNTY, NC
weather.gov

High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
weather.gov

Freeze Warning issued for Dawson, Fannin, Gilmer, Lumpkin, Pickens, Towns, Union, White by NWS

Effective: 2022-04-09 05:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. A Freeze Warning means sub-freezing temperatures are imminent or highly likely. These conditions will kill crops and other sensitive vegetation. Target Area: Dawson; Fannin; Gilmer; Lumpkin; Pickens; Towns; Union; White FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING FOR NE GEORGIA FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 2 AM TO 8 AM EDT SUNDAY FOR NE GEORGIA * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 31 expected. * WHERE...Pickens, White, Lumpkin, Dawson, Fannin, Gilmer, Union and Towns Counties. * WHEN...From 2 AM to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
DAWSON COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Heavy Rain#Lake Wateree#Extreme Weather#Flood Advisory#Whaley And Main#Nwscolumbia
weather.gov

Flood Warning issued for Orangeburg by NWS

Effective: 2022-04-09 05:48:00 EDT Expires: 2022-04-12 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Residents and those with interests near the river should monitor rising water levels and take action if necessary. Additional information is available at www.weather.gov. The next statement will be issued this afternoon by 145 PM EDT. Target Area: Orangeburg Forecast flooding changed to Minor severity and increased in duration for the following rivers in South Carolina Congaree River At Carolina Eastman affecting Richland, Calhoun and Lexington Counties. The Flood Warning continues for the following rivers in South Carolina Congaree River At Congaree National Park-Gadsden affecting Calhoun and Richland Counties. North Fork Edisto River At Orangeburg affecting Orangeburg County. FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL EARLY TUESDAY MORNING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...North Fork Edisto River At Orangeburg. * WHEN...Until early Tuesday morning. * IMPACTS...At 8.0 feet, Some minor flooding occurs along the boardwalk at Edisto Gardens. Downstream from the Highway 301 bridge, some roads off Chiquita street near the river begin to flood. At 10.0 feet, Farmland and lowlands along Highway 301 near Orangeburg become flooded at stages above 10 ft. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:00 AM EDT Saturday the stage was 8.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:00 AM EDT Saturday was 8.5 feet. - Forecast...The river is currently near crest at 8.5 feet this morning. It will then fall below flood stage early Monday morning. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
ORANGEBURG COUNTY, SC
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
weather.gov

Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
weather.gov

Frost Advisory issued for Banks, Barrow, Bartow, Carroll, Catoosa, Chattooga, Cherokee by NWS

Effective: 2022-04-09 05:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Target Area: Banks; Barrow; Bartow; Carroll; Catoosa; Chattooga; Cherokee; Clarke; Clayton; Cobb; Coweta; Dade; DeKalb; Douglas; Fayette; Floyd; Forsyth; Gordon; Gwinnett; Hall; Haralson; Heard; Henry; Jackson; Madison; Meriwether; Morgan; Murray; Newton; North Fulton; Oconee; Paulding; Pike; Polk; Rockdale; South Fulton; Spalding; Troup; Walker; Walton; Whitfield FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Temperatures as low as 36 will result in frost formation. * WHERE...Portions of north central, northeast and west central Georgia. * WHEN...From 2 AM to 10 AM EDT Saturday. * IMPACTS...Frost could kill sensitive outdoor vegetation if left uncovered.
BANKS COUNTY, GA
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Weather
NewsBreak
Environment
NewsBreak
Facebook
NewsBreak
NWS
weather.gov

Flood Warning issued for Susquehanna by NWS

Effective: 2022-04-09 05:21:00 EDT Expires: 2022-04-10 23:36:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Susquehanna The Flood Warning continues for the following rivers in Pennsylvania...New York Susquehanna River At Conklin affecting Broome and Susquehanna Counties. For the Susquehanna River New York...including Owego, Unadilla, Windsor, Bainbridge, Conklin, Binghamton Washington Street, Vestal, Waverly/Sayre...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Susquehanna River At Conklin. * WHEN...Until late tomorrow evening. * IMPACTS...At 12.0 feet, Flood stage. Alta, River and Lawrence Roads closed in the Town of Conklin due to minor flooding. No homes are flooded at this river stage. Valley park in Kirkwood takes on water. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:01 AM EDT Saturday the stage was 12.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:01 AM EDT Saturday was 12.7 feet. - Forecast...The river will fall below flood stage late tomorrow morning. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
SUSQUEHANNA COUNTY, PA
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
weather.gov

Flood Warning issued for Delaware, Otsego by NWS

Effective: 2022-04-09 05:26:00 EDT Expires: 2022-04-10 01:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Delaware; Otsego The Flood Warning continues for the following rivers in New York Susquehanna River At Unadilla affecting Otsego and Delaware Counties. For the Susquehanna River New York...including Owego, Unadilla, Windsor, Bainbridge, Conklin, Binghamton Washington Street, Vestal, Waverly/Sayre...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Susquehanna River At Unadilla. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 13.0 feet, Moderate flood stage. Basement flooding and some first floor dwellings between Main Street and River Road are affected by flooding. This includes properties on Hopkins, Church, Dart and Mill Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:00 AM EDT Saturday the stage was 12.1 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:00 AM EDT Saturday was 12.4 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage this afternoon and continue falling to 6.8 feet early Tuesday morning. - Flood stage is 11.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DELAWARE COUNTY, NY
weather.gov

Flood Warning issued for Rockland by NWS

Effective: 2022-04-09 00:23:00 EDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Rockland FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 5 AM EDT EARLY THIS MORNING The Flood Warning will expire at 5 AM EDT early this morning for portions of northeast New Jersey and southeast New York, including the following counties, in northeast New Jersey, Bergen and Hudson. In southeast New York, Rockland. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
ROCKLAND COUNTY, NY
weather.gov

Wind Advisory issued for Bryce Canyon Country, Glen Canyon Recreation Area, Lake Powell by NWS

Effective: 2022-04-09 13:00:00 MDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Bryce Canyon Country; Glen Canyon Recreation Area, Lake Powell; South Central Utah WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 8 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts around 45 mph expected. * WHERE...South Central Utah, Glen Canyon Recreation Area/Lake Powell and Bryce Canyon Country. * WHEN...From 1 PM this afternoon to 8 PM MDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible.
GARFIELD COUNTY, UT
weather.gov

Flood Warning issued for Litchfield by NWS

Effective: 2022-04-09 05:14:00 EDT Expires: 2022-04-10 14:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Litchfield FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL EARLY SUNDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Housatonic River At Gaylordsville. * WHEN...Until early Sunday afternoon. * IMPACTS...At 8.0 feet, Flood stage. Water reaches New Milford Foundry and Youngfield Street. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:00 AM EDT Saturday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to remain around flood stage through tonight then it`s expected to fall below flood stage Sunday afternoon. - Flood stage is 8.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood Housatonic River Gaylordsville Flood Stage: 8.0 Observed Stage at Sat 4 am: 7.8 Forecast: Sat 8 am 7.9 Sat 2 pm 7.9 Sat 8 pm 8.0 Sun 2 am 8.0 Sun 8 am 8.0 Sun 2 pm 7.9 Sun 8 pm 7.7 Mon 2 am 7.5 Mon 8 am 7.3 Mon 2 pm 7.1 Mon 8 pm 6.9 Tue 2 am 6.7
LITCHFIELD COUNTY, CT
weather.gov

Special Weather Statement issued for Bath, Bell, Breathitt, Clay, Elliott, Estill, Fleming, Floyd by NWS

Effective: 2022-04-10 02:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Bath; Bell; Breathitt; Clay; Elliott; Estill; Fleming; Floyd; Jackson; Johnson; Knott; Knox; Laurel; Lee; Leslie; Magoffin; Martin; McCreary; Menifee; Montgomery; Morgan; Owsley; Perry; Pike; Powell; Pulaski; Rockcastle; Rowan; Wayne; Whitley; Wolfe Wintry Weather Today and Cold Temperatures Tonight A strong and unseasonably cold storm system will continue to affect the region this weekend. Scattered rain and snow showers are expected this morning into the early afternoon. Little to no snow accumulation is expected in most places. However, at 2500 feet elevation and above a dusting to an inch of snow is possible through this afternoon. Precipitation ends late this afternoon into early this evening, with clearing skies expected late tonight and overnight. This will set up for temperatures near or below freezing by dawn on Sunday. Most places can expect frost at a minimum, and the possibility of temperatures dipping below 30 degrees, especially in the sheltered valleys.
BATH COUNTY, KY
weather.gov

Special Weather Statement issued for Alamance, Anson, Chatham, Cumberland, Davidson, Durham by NWS

Effective: 2022-04-10 03:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Alamance; Anson; Chatham; Cumberland; Davidson; Durham; Forsyth; Franklin; Granville; Guilford; Harnett; Hoke; Lee; Montgomery; Moore; Orange; Person; Randolph; Richmond; Scotland; Stanly; Vance; Wake; Warren Increased Fire Danger This Afternoon from Breezy Winds and Low Relative Humidity The combination of wind gusts between 20 and 25 mph and minimum relative humidity of 25 to 30 percent will lead to an increased fire danger risk over the Piedmont and Sandhills of central North Carolina. Outdoor burning is strongly discouraged in these areas. Please refer to your local burn permitting authorities on whether you can burn. If you do, you are advised to use extreme caution.
ALAMANCE COUNTY, NC

Comments / 0

Community Policy