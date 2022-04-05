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Cass County, MO

Special Weather Statement issued for Cass, Jackson by NWS

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 3 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 17:07:00 CDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Cass; Jackson A strong thunderstorm will...

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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Cass County, MO
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Jackson County, MO
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Broome by NWS

Effective: 2022-04-09 05:21:00 EDT Expires: 2022-04-10 23:36:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Broome The Flood Warning continues for the following rivers in Pennsylvania...New York Susquehanna River At Conklin affecting Broome and Susquehanna Counties. For the Susquehanna River New York...including Owego, Unadilla, Windsor, Bainbridge, Conklin, Binghamton Washington Street, Vestal, Waverly/Sayre...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TOMORROW EVENING * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Susquehanna River At Conklin. * WHEN...Until late tomorrow evening. * IMPACTS...At 12.0 feet, Flood stage. Alta, River and Lawrence Roads closed in the Town of Conklin due to minor flooding. No homes are flooded at this river stage. Valley park in Kirkwood takes on water. * ADDITIONAL DETAILS - At 5:01 AM EDT Saturday the stage was 12.7 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 5:01 AM EDT Saturday was 12.7 feet. - Forecast...The river will fall below flood stage late tomorrow morning. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
BROOME COUNTY, NY
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Fire Weather Watch issued for Inland Northern Brevard, Inland Southern Brevard by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Inland Northern Brevard; Inland Southern Brevard; Mainland Northern Brevard; Mainland Southern Brevard; Northern Brevard Barrier Islands; Orange; Osceola; Seminole; Southern Brevard Barrier Islands HIGH FIRE WEATHER DANGER THIS AFTERNOON FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM 12 NOON THROUGH THIS EVENING FOR THE COMBINATION OF GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY, BUT HIGHER GROUND MOISTURE THAN AREAS FARTHER SOUTH * AFFECTED AREA...Orange, Seminole, Osceola and Brevard Counties. * WIND...West around 20 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...Minimum values of 30 to 35 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
BREVARD COUNTY, FL
IN THIS ARTICLE
#Special Weather Statement#Mile Marker#Baldwin Park#Cass Jackson By Nws#Interstate 70
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Winter Weather Advisory issued for Yukon Delta by NWS

Effective: 2022-04-09 03:42:00 AKDT Expires: 2022-04-09 12:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Yukon Delta WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON AKDT TODAY * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility occurring. Plan on difficult travel conditions. Snow accumulations of 1 to 3 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Yukon Delta. * WHEN...Until noon today. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 35 mph will cause areas of blowing and drifting snow. The strongest winds and worst visibility will be near the coast. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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Flood Warning issued for Chenango, Delaware by NWS

Effective: 2022-04-09 05:24:00 EDT Expires: 2022-04-10 04:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Additional information is available at www.weather.gov. Target Area: Chenango; Delaware The Flood Warning continues for the following rivers in New York Susquehanna River At Bainbridge affecting Delaware and Chenango Counties. For the Susquehanna River New York...including Owego, Unadilla, Windsor, Bainbridge, Conklin, Binghamton Washington Street, Vestal, Waverly/Sayre...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL LATE TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Susquehanna River At Bainbridge. * WHEN...Until late tonight. * IMPACTS...At 17.0 feet, Flooding occurs in the low lying areas across the river from Bainbridge. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:30 AM EDT Saturday the stage was 16.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:30 AM EDT Saturday was 16.5 feet. - Forecast...The river will fall below flood stage late this afternoon. - Flood stage is 15.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHENANGO COUNTY, NY
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Winter Weather Advisory issued for West Slopes North Central Cascades and Passes by NWS

Effective: 2022-04-09 03:27:00 PDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. For the latest road conditions in Washington state, call 5 1 1. Target Area: West Slopes North Central Cascades and Passes; West Slopes South Central Cascades and Passes WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING ABOVE 2500 FEET * WHAT...Snow above 2500 feet. Additional snow accumulations of 4 to 12 inches. * WHERE...Cascade mountains and valleys of Pierce and Lewis Counties, including the Crystal Mountain Ski Area, Paradise on Mount Rainier. Cascade mountains and valleys of Snohomish and King Counties, including Stevens Pass, and Snoqualmie Pass. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions.
KING COUNTY, WA
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Fire Weather Watch issued for South Central Lowlands And Southern Rio Grande Valley by NWS

Effective: 2022-04-11 12:00:00 MDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: South Central Lowlands And Southern Rio Grande Valley; Southwest Deserts and Lowlands AN EXTENDED PERIOD OF CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR TODAY THROUGH AT LEAST MONDAY DUE TO STRONG WINDS, VERY LOW HUMIDITY, WARMER THAN NORMAL TEMPERATURES, AND DEEP INSTABILITY .After a couple of relatively calm days, winds will be on the increase this afternoon. We will see sustained winds of 20 to 30 mph in area mountains and that combined with low min RH`s near 10%, has prompted a Red Flag warning to be issued for this afternoon. Most lowland locations will see near Red Flag conditions as well. For Sunday we will see more wide spread windy conditions with very low min RH`s, so a Red Flag warning is in effect for both the mountains and the lowlands on Sunday afternoon. Our winds and dry conditions will continue on Monday so a Fire Weather watch has been issued for Monday as well. An approaching upper level storm system will give us even stronger winds on Tuesday. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 111, AND 112 FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 111, AND 112 The National Weather Service in El Paso Tx/Santa Teresa has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon to 8 PM MDT Sunday and a Fire Weather Watch has also been issued. This Fire Weather Watch is in effect from Monday afternoon through Monday evening. * 20 FOOT WINDS...West to southwest winds will increase to 20 to 30 mph by early afternoon with gusts of 35 to 45 mph after mid afternoon. * HUMIDITY...An extended duration of very low relative humidity is expected. Lowlands will see minimum relative humidity in the 5-10 percent range, while area mountain see minimums in the 8- 15 percent range. Overnight recoveries will be poor with maximum relative humidity only in the 25-40 percent range. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended. Be careful with anything that might cause sparks.
GRANT COUNTY, NM
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NWS
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Red Flag Warning issued for Coastal Indian River, Coastal Martin, Coastal St. Lucie by NWS

Effective: 2022-04-09 12:00:00 EDT Expires: 2022-04-09 20:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now....or will shortly. A combination of strong winds...low relative humidity...and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Target Area: Coastal Indian River; Coastal Martin; Coastal St. Lucie; Inland Indian River; Inland Martin; Inland St. Lucie; Okeechobee HIGH FIRE WEATHER DANGER THIS AFTERNOON RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 12 NOON TO 8 PM THIS EVENING FOR THE COMBINATION OF GUSTY WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY AND DRY GROUND CONDITIONS * AFFECTED AREA... Okeechobee, Indian River, Saint Lucie, and Martin Counties. * WIND...West around 20 mph with gusts to 30 mph. * HUMIDITY...Minimum values of 30 to 35 percent. * IMPACTS...Dry fuels will increase the threat for the ignition of new fire. Any fires that develop will spread rapidly. Outdoor burning is strongly discouraged.
INDIAN RIVER COUNTY, FL
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Wind Advisory issued for Western Mogollon Rim by NWS

Effective: 2022-04-09 11:00:00 PDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Western Mogollon Rim WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 11 AM THIS MORNING TO 7 PM MST THIS EVENING * WHAT...Southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...In and near the locations of Flagstaff, Doney Park, Munds Park and Winona. * WHEN...From 11 AM this morning to 7 PM MST this evening. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. In addition, winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles.
COCONINO COUNTY, AZ
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Fire Weather Watch issued for Central and East Adams and Arapahoe Counties, Logan County by NWS

Effective: 2022-04-10 11:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Central and East Adams and Arapahoe Counties; Logan County; Morgan County; Washington County Locally critical fire weather conditions Saturday and Sunday afternoon Very dry conditions combined with breezy winds are expected to lead to critical fire weather conditions across much of the urban corridor, Palmer Divide, Cheyenne Ridge and southern plains Saturday afternoon. Pockets of critical conditions may also occur into the eastern plains. Wind gusts will be stronger on Sunday as the dry conditions continue. This may create to critical fire weather conditions across portions of the plains. FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SUNDAY MORNING THROUGH SUNDAY EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE EASTERN PLAINS FIRE WEATHER WATCH IS CANCELLED FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR LOGAN, MORGAN, WASHINGTON, AND EASTERN ADAMS AND ARAPAHOE COUNTIES The National Weather Service in Denver has issued a Fire Weather Watch for wind and low relative humidity, which is in effect from Sunday morning through Sunday evening. The Fire Weather Watch has been cancelled. * Affected Area...Fire Weather Zones 244, 245, 248 and 249. * Timing...11 AM MDT Saturday until 7 PM MDT Sunday. * Winds...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 10 percent. * Impacts...Any fire that develops will have the potential to spread rapidly. Outdoor burning should be avoided, as well as any activity that may produce a spark and start a fast moving wildfire.
ADAMS COUNTY, CO
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Winter Weather Advisory issued for Eastern Norton Sound and Nulato Hills by NWS

Effective: 2022-04-09 03:42:00 AKDT Expires: 2022-04-09 18:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Eastern Norton Sound and Nulato Hills WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM AKDT THIS EVENING * WHAT...Snow and blowing snow with low visibility occurring. Plan on difficult travel conditions. Snow accumulations of 2 to 4 inches are expected. Visibility will be one half mile or less at times. * WHERE...Eastern Norton Sound and Nulato Hills. * WHEN...Until 6 PM today. * ADDITIONAL DETAILS...Winds gusting as high as 35 mph will cause areas of blowing and drifting snow. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for snow and blowing snow means periods of snow and blowing snow will cause travel difficulties.
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
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Fire Weather Watch issued for El Paso, Hudspeth by NWS

Effective: 2022-04-11 13:00:00 CDT Expires: 2022-04-11 21:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: El Paso; Hudspeth AN EXTENDED PERIOD OF CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS FOR TODAY THROUGH AT LEAST MONDAY DUE TO STRONG WINDS, VERY LOW HUMIDITY, WARMER THAN NORMAL TEMPERATURES, AND DEEP INSTABILITY .After a couple of relatively calm days, winds will be on the increase this afternoon. We will see sustained winds of 20 to 30 mph in area mountains and that combined with low min RH`s near 10%, has prompted a Red Flag warning to be issued for this afternoon. Most lowland locations will see near Red Flag conditions as well. For Sunday we will see more wide spread windy conditions with very low min RH`s, so a Red Flag warning is in effect for both the mountains and the lowlands on Sunday afternoon. Our winds and dry conditions will continue on Monday so a Fire Weather watch has been issued for Monday as well. An approaching upper level storm system will give us even stronger winds on Tuesday. RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON TO 8 PM MDT SUNDAY FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 111, AND 112 FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 055, 056, 111, AND 112 The National Weather Service in El Paso Tx/Santa Teresa has issued a Red Flag Warning, which is in effect from noon to 8 PM MDT Sunday and a Fire Weather Watch has also been issued. This Fire Weather Watch is in effect from Monday afternoon through Monday evening. * 20 FOOT WINDS...West to southwest winds will increase to 20 to 30 mph by early afternoon with gusts of 35 to 45 mph after mid afternoon. * HUMIDITY...An extended duration of very low relative humidity is expected. Lowlands will see minimum relative humidity in the 5-10 percent range, while area mountain see minimums in the 8- 15 percent range. Overnight recoveries will be poor with maximum relative humidity only in the 25-40 percent range. * IMPACTS...any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended. Be careful with anything that might cause sparks.
EL PASO COUNTY, TX
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA

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