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Dimmit County, TX

Severe Thunderstorm Warning issued for Dimmit by NWS

weather.gov
 1 day ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 15:49:00 CDT Expires: 2022-04-05 16:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the...

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Severe storms possible midweek, snow by the weekend

(WOWK) — Tuesday and Wednesday will bring rounds of showers and storms and some of those storms could be severe on Wednesday. See the slideshow below for an idea of the timeline and placement of storms. On Wednesday, the wind will also be strong, with gusts before the rain possibly up to 25 miles per […]
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WESH

Strong to Severe Storms Possible Tonight into early Wednesday

We have the potential for strong to severe thunderstorms late tonight into the overnight hours early Wednesday. This is with a potent upper low that will be developing in the northern Gulf of Mexico. We'll see a line of showers and storms tonight capable of producing damaging winds, heavy rain and even an isolated tornado could be possible. This will be round one of the storms. Round two will be Wednesday afternoon wiht the potential of strong to severe storms then. We do clear out the wet weather late Wednesday night. Thursday and mostly Friday look quiet.
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
weather.gov

Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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#Wind Gust#Extreme Weather
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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NWS
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Wind Advisory issued for Cimarron by NWS

Effective: 2022-04-07 12:19:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Target Area: Cimarron WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 30 to 39 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...In Oklahoma, Cimarron County. In Texas, Collingsworth, Gray, Hutchinson, Moore and Sherman Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust has shown up on satellite and will be moving into the Panhandles. Expect, reduced visibility over the next several hours.
CIMARRON COUNTY, OK
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
weather.gov

High Wind Warning issued for Barton, Russell by NWS

Effective: 2022-04-07 14:56:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: People should avoid being outside in wooded areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Barton; Russell HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 35 to 45 mph with gusts up to 60 mph expected. * WHERE...Russell and Barton Counties. * WHEN...From noon to 8 PM CDT Thursday. * IMPACTS...Damaging winds may blow down trees branches and power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust or smoke from any potential wildfires could also reduce visibility.
BARTON COUNTY, KS
weather.gov

Blowing Dust Advisory issued for Platte by NWS

Effective: 2022-04-07 12:54:00 CDT Expires: 2022-04-07 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Platte HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, northwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 60 mph. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust. * WHERE...Platte County. * WHEN...Until 9 PM CDT this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility due to blowing dust. Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Use extreme caution when driving by agricultural fields which may provide a source for blowing dust. Visibility may be highly variable. Use caution and be on the lookout for rapidly changing conditions, especially along busy corridors such as US81. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive.
PLATTE COUNTY, NE
weather.gov

High Wind Warning issued for Hansford, Hemphill, Lipscomb, Ochiltree, Roberts, Wheeler by NWS

Effective: 2022-04-07 12:19:00 CDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Watch for falling debris and tree limbs. Use caution if you must drive. Target Area: Hansford; Hemphill; Lipscomb; Ochiltree; Roberts; Wheeler HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 35 to 45 mph with gusts up to 65 mph. * WHERE...In Oklahoma, Beaver and Texas Counties. In Texas, Hansford, Hemphill, Lipscomb, Ochiltree, Roberts and Wheeler Counties. * WHEN...Until 7 PM CDT this evening. * IMPACTS...Damaging winds will blow down trees and power lines. Widespread power outages are expected. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Blowing dust has shown up on satellite and will be moving into the Panhandles. Expect, reduced visibility over the next several hours.
HANSFORD COUNTY, TX
weather.gov

High Wind Warning issued for Washington County by NWS

Effective: 2022-04-07 11:23:00 MDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Persons with respiratory problems should make preparations to stay indoors until the storm passes. Be ready for a sudden drop in visibility to near zero. If you encounter blowing dust or blowing sand on the roadway or see it approaching, pull off the road as far as possible and put your vehicle in park. Turn the lights all the way off and keep foot off the brake pedal. Remember, `Pull Aside, Stay Alive`. Winds this strong can make driving difficult, especially for high profile vehicles. Use extra caution. Avoid outdoor burning or any activity that may cause sparks. The strong winds will likely fuel rapid fire growth. Target Area: Washington County BLOWING DUST ADVISORY IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...Northwest winds 30 to 40 mph with gusts to 65 mph. Blowing dust will reduce visibility below 1 mile at times. * WHERE...Washington County County. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Gusty winds will blow around unsecured objects and a few power outages may result. Strong winds will likely lead to rapid fire growth of any new fire. Blowing dust will reduce visibility to less than a quarter mile in places.
WASHINGTON COUNTY, CO
weather.gov

Blizzard Warning issued for Central Beaufort Sea Coast by NWS

Effective: 2022-03-25 16:31:00 AKDT Expires: 2022-03-27 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Central Beaufort Sea Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT SATURDAY NIGHT * WHAT...Blizzard conditions expected. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Central Beaufort Sea Coast. * WHEN...Until midnight Saturday night. * ADDITIONAL DETAILS...Winds increasing with blizzard conditions developing this evening and continuing into Saturday. Winds gusting to 40 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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