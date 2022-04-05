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Decatur County, GA

Severe Weather Statement issued for Decatur, Grady by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 16:35:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for south central and southwestern Georgia. A Tornado Watch also remains in effect until 700 PM...

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KTAL

Storms increasing Tornado Watch in effect

Tornado Watch: Thunderstorms are increasing over the northwestern half of the ArkLaTex. The National Weather Service has issued a Tornado Watch for all of NE TX, most of NW LA, and the southern half of SW AR until 4 am. There is a strong storm north of Sulphur Springs that is moving towards Texarkana with an estimated ETA based on its current speed of 12:30 to 1 am.
ENVIRONMENT
TODAY.com

Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
ENVIRONMENT
AM 1100 The Flag WZFG

Severe weather outbreak set to slam the South

(Dallas, TX) -- A multi-day severe weather outbreak is set to slam the southern U.S. on the first Monday of Spring. The Storm Prediction Center says it will start later Monday with storms primarily in the eastern half of Texas. Tuesday could see the most wild weather in Louisiana, Mississippi, Alabama, and parts of the Florida panhandle. The storms will then move towards Georgia, the Carolinas, and Virginia on Wednesday.
ENVIRONMENT
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Severe Thunderstorms#Wind Gust#Extreme Weather#17 30 00#Tornado Watch
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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NWS
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Baker, Colquitt, Decatur, Dougherty, Grady, Lee, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 14:37:00 EDT Expires: 2022-03-18 16:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT for southwestern Georgia. To report severe weather, contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. Target Area: Baker; Colquitt; Decatur; Dougherty; Grady; Lee; Miller; Mitchell; Thomas; Turner; Worth The National Weather Service in Tallahassee has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Decatur County in southwestern Georgia Northern Grady County in southwestern Georgia Eastern Miller County in southwestern Georgia Dougherty County in southwestern Georgia Southwestern Turner County in south central Georgia Mitchell County in southwestern Georgia South central Lee County in southwestern Georgia Baker County in southwestern Georgia Northwestern Thomas County in south central Georgia Western Colquitt County in south central Georgia Worth County in south central Georgia * Until 400 PM EDT. * At 236 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 10 miles west of Albany to 9 miles north of West Bainbridge, moving northeast at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Newton, Albany, Sylvester, Pelham, Putney, Camilla, Moultrie, Baconton, Poulan, Doerun, Ochlocknee, East Albany, Marine Corps Logistics Base, Turner City, Walker, Terrell, Schley, Funston, Sumner and Sale City. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BAKER COUNTY, GA
weather.gov

Tornado Warning issued for Pasco by NWS

Effective: 2022-04-01 02:41:00 EDT Expires: 2022-04-01 02:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pasco THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN PASCO COUNTY WILL EXPIRE AT 245 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
PASCO COUNTY, FL
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Red Flag Warning issued for Archer, Baylor, Clay, Foard, Hardeman, Knox, Wichita by NWS

Effective: 2022-04-07 15:30:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Archer; Baylor; Clay; Foard; Hardeman; Knox; Wichita; Wilbarger RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR BREEZY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY The National Weather Service in Norman has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from Friday afternoon through Friday evening. * TIMING... For the Red Flag Warning, through early evening. For the Fire Weather Watch, Friday afternoon through early evening. * WINDS...Today, northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. Friday, northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 12 percent. * MAXIMUM TEMPERATURES...61 to 69 degrees Thursday. 65 to 71 degrees Friday.
ARCHER COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Edgecombe, Johnston, Nash, Wilson by NWS

Effective: 2022-04-07 16:37:00 EDT Expires: 2022-04-07 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for central North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Edgecombe; Johnston; Nash; Wilson The National Weather Service in Raleigh has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Nash County in central North Carolina Edgecombe County in central North Carolina Wilson County in central North Carolina Northeastern Johnston County in central North Carolina * Until 515 PM EDT. * At 437 PM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles southwest of Bailey, or 16 miles northeast of Smithfield, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Rocky Mount, Tarboro, Nashville, Wilson, Elm City, Bailey, Princeville, Sharpsburg, Pinetops and Spring Hope. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EDGECOMBE COUNTY, NC
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Red Flag Warning issued for Canadian, Garfield, Grady, Grant, Jefferson, Kay, Kingfisher by NWS

Effective: 2022-04-07 15:30:00 CDT Expires: 2022-04-07 20:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. Target Area: Canadian; Garfield; Grady; Grant; Jefferson; Kay; Kingfisher; Logan; Noble; Oklahoma; Payne; Stephens RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING * TIMING... Through early evening. * WINDS...Northwest 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 17 percent. * MAXIMUM TEMPERATURES...62 to 63 degrees.
CANADIAN COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL

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