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Bamberg County, SC

Tornado Warning issued for Bamberg, Orangeburg by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 16:39:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a large, extremely dangerous and potentially deadly tornado is on the ground. To protect your life, TAKE COVER NOW! If...

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Severe Thunderstorm Warning issued for Calhoun, Clarendon, Orangeburg, Sumter by NWS

Effective: 2022-03-16 22:57:00 EDT Expires: 2022-03-16 23:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Target Area: Calhoun; Clarendon; Orangeburg; Sumter The National Weather Service in Columbia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Calhoun County in central South Carolina Northern Clarendon County in central South Carolina South central Sumter County in central South Carolina Northeastern Orangeburg County in central South Carolina * Until 1145 PM EDT. * At 1057 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Summerton, or 14 miles west of Manning, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include Sumter, Manning, South Sumter, Summerton, Alcolu, Pinewood, Paxville, Rimini, St. Paul, Brogdon, Lakewood, Privateer, East Sumter and Davis Station. This includes Interstate 95 between mile markers 105 and 127. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
CALHOUN COUNTY, SC
TODAY.com

South faces major outbreak of severe weather including tornadoes

Heading into the weekend arrival of spring, over 21 million people will be affected by severe weather. Tornado watches take over a good portion of the Gulf Coast as well as severe thunderstorm watches into next week. TODAY’s Al Roker has your forecast.March 18, 2022.
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#The Tornado#Mobile Homes#Extreme Weather
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Craven, Jones, Pamlico by NWS

Effective: 2022-03-31 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-31 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for eastern North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. Target Area: Beaufort; Craven; Jones; Pamlico A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM EDT FOR NORTHEASTERN JONES...CENTRAL CRAVEN...SOUTHWESTERN BEAUFORT AND SOUTHWESTERN PAMLICO COUNTIES At 735 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Bonnerton, or 10 miles southeast of River Road, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include New Bern, James City, Trent Woods, River Bend, Blounts Creek, Vanceboro, Askins, Cayton, Jasper, Tuscarora, Rhems, Edward, Grantsboro, Royal, Bonnerton, Cox Crossroads, Riverdale, Olympia, Maribel and Merritt. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
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Special Weather Statement issued for Bamberg, Calhoun, Central Orangeburg, Southeastern Orangeburg by NWS

Effective: 2022-03-16 11:49:00 EDT Expires: 2022-03-16 22:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bamberg; Calhoun; Central Orangeburg; Southeastern Orangeburg A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Calhoun, east central Bamberg and central Orangeburg Counties through 1030 PM EDT At 947 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Bamberg, moving northeast at 25 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Orangeburg, Brookdale, St. Matthews, Elloree, Orangeburg County Airport, Claflin College, Edisto Gardens, South Carolina State University, Cameron, Rowesville, Cordova, Cope, Yonder Field, Wilkinson Heights, Prince of Orange Mall, Edisto and Creston. This includes Interstate 26 between mile markers 143 and 159. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BAMBERG COUNTY, SC
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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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NWS
weather.gov

Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
weather.gov

Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
weather.gov

Blizzard Warning issued for Central Beaufort Sea Coast by NWS

Effective: 2022-03-25 16:31:00 AKDT Expires: 2022-03-27 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Central Beaufort Sea Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT SATURDAY NIGHT * WHAT...Blizzard conditions expected. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Central Beaufort Sea Coast. * WHEN...Until midnight Saturday night. * ADDITIONAL DETAILS...Winds increasing with blizzard conditions developing this evening and continuing into Saturday. Winds gusting to 40 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
weather.gov

Special Weather Statement issued for Northeastern Nye County, Northwestern Nye County by NWS

Effective: 2022-04-04 16:41:00 PDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeastern Nye County; Northwestern Nye County Gusty winds expected today and tonight with areas of blowing dust West to northwest winds of 15 to 30 mph, with gusts to up to 45 mph, are expected today and tonight. This will cause difficulty for travel in spots, especially high profile vehicles. Blowing dust could also create lowered visibility. Visit www.weather.gov/elko for the latest weather information.
NYE COUNTY, NV
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Edgecombe, Halifax, Nash by NWS

Effective: 2022-04-07 16:47:00 EDT Expires: 2022-04-07 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for northeast portions of central North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Edgecombe; Halifax; Nash A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM EDT FOR NORTHERN NASH...NORTHERN EDGECOMBE AND HALIFAX COUNTIES At 446 PM EDT, a severe thunderstorm was located 11 miles north of Dortches, or 14 miles north of Nashville, moving northeast at 50 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Rocky Mount, Roanoke Rapids, Nashville, Halifax, Scotland Neck, Dortches, Littleton, Red Oak, Enfield and Weldon. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EDGECOMBE COUNTY, NC
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Brunswick, Columbus by NWS

Effective: 2022-04-07 16:43:00 EDT Expires: 2022-04-07 17:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Brunswick; Columbus A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR WEST CENTRAL BRUNSWICK AND CENTRAL COLUMBUS COUNTIES At 442 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Nakina, or 9 miles south of Whiteville, moving east at 45 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Locations impacted include Bethel, Lake Waccamaw, Hallsboro, Honey Island, Nakina, Redbug, Old Dock, Mollie, Sidney, Clarendon, Williams, Crusoe Island, Brunswick and Bolton. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH

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