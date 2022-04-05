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Tift County, GA

Tornado Warning issued for Tift, Worth by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 16:40:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are...

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Tornado warnings in effect across the South

Severe storms are in the forecast this week across the country, beginning on Monday with several threats of significant tornadoes in the South. TODAY’s Al Roker tracks the latest forecast.March 21, 2022.
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KTAL

Storms increasing Tornado Watch in effect

Tornado Watch: Thunderstorms are increasing over the northwestern half of the ArkLaTex. The National Weather Service has issued a Tornado Watch for all of NE TX, most of NW LA, and the southern half of SW AR until 4 am. There is a strong storm north of Sulphur Springs that is moving towards Texarkana with an estimated ETA based on its current speed of 12:30 to 1 am.
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WESH

Strong to Severe Storms Possible Tonight into early Wednesday

We have the potential for strong to severe thunderstorms late tonight into the overnight hours early Wednesday. This is with a potent upper low that will be developing in the northern Gulf of Mexico. We'll see a line of showers and storms tonight capable of producing damaging winds, heavy rain and even an isolated tornado could be possible. This will be round one of the storms. Round two will be Wednesday afternoon wiht the potential of strong to severe storms then. We do clear out the wet weather late Wednesday night. Thursday and mostly Friday look quiet.
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weather.gov

Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
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#Tornado Warning#Mobile Homes#Extreme Weather#Tift#Eldorado#Fender Chula
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Craven, Jones, Pamlico by NWS

Effective: 2022-03-31 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-31 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for eastern North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. Target Area: Beaufort; Craven; Jones; Pamlico A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM EDT FOR NORTHEASTERN JONES...CENTRAL CRAVEN...SOUTHWESTERN BEAUFORT AND SOUTHWESTERN PAMLICO COUNTIES At 735 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Bonnerton, or 10 miles southeast of River Road, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include New Bern, James City, Trent Woods, River Bend, Blounts Creek, Vanceboro, Askins, Cayton, Jasper, Tuscarora, Rhems, Edward, Grantsboro, Royal, Bonnerton, Cox Crossroads, Riverdale, Olympia, Maribel and Merritt. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
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NWS
weather.gov

Severe Weather Statement issued for Wilcox by NWS

Effective: 2022-04-05 09:43:00 CDT Expires: 2022-04-05 10:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Wilcox A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1045 AM CDT FOR NORTHWESTERN BUTLER...NORTHEASTERN MONROE...SOUTHEASTERN WILCOX AND NORTH CENTRAL CONECUH COUNTIES At 1013 AM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located over Beatrice, or 16 miles northeast of Monroeville, moving east at 50 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This dangerous storm will be near Pine Apple around 1030 AM CDT. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
WILCOX COUNTY, AL
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Blizzard Warning issued for Central Beaufort Sea Coast by NWS

Effective: 2022-03-25 16:31:00 AKDT Expires: 2022-03-27 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Central Beaufort Sea Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT SATURDAY NIGHT * WHAT...Blizzard conditions expected. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Central Beaufort Sea Coast. * WHEN...Until midnight Saturday night. * ADDITIONAL DETAILS...Winds increasing with blizzard conditions developing this evening and continuing into Saturday. Winds gusting to 40 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Special Weather Statement issued for Northeast Johnson County, Southeast Johnson County by NWS

Effective: 2022-04-02 19:13:00 MDT Expires: 2022-04-03 00:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Northeast Johnson County; Southeast Johnson County Strong Winds this Evening This is a special weather statement from the National Weather Service Office in Riverton. * WHAT...Northwest winds 25 to 35 mph with gusts over 40 mph. Occasional wind gusts above 55 mph are possible in northern Johnson County. * WHERE...Johnson County. * WHEN...This evening. * ADDITIONAL DETAILS...Motorists are urged to exercise caution. Lightweight or high profile vehicles will be at risk of blowover on some roadways.
CAMPBELL COUNTY, WY
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
weather.gov

Severe Thunderstorm Warning issued for Brunswick by NWS

Effective: 2022-04-07 16:33:00 EDT Expires: 2022-04-07 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Brunswick The National Weather Service in Wilmington has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southwestern Brunswick County in southeastern North Carolina Southeastern Horry County in northeastern South Carolina * Until 515 PM EDT. * At 433 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Myrtle Beach, moving northeast at 45 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. * Locations impacted include Myrtle Beach, North Myrtle Beach, Oak Island, Shallotte, Sunset Beach, Holden Beach, Ocean Isle Beach, North Myrtle Beach Airport, Little River, Iredell, Carolina Shores, Calabash, Civie Town, Grissettown, Seaside, Barefoot Landing Area Of North Myrtle Beach, Russtown, Brooksville, Varnamtown and Briarcliffe Acres. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
BRUNSWICK COUNTY, NC

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