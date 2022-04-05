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Baker County, GA

Severe Weather Statement issued for Baker, Colquitt, Decatur, Grady, Mitchell, Seminole, Thomas by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 16:32:00 EDT Expires: 2022-04-05 16:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for south central and southwestern Georgia. A Tornado Watch also remains in effect until 700 PM EDT/600 PM...

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Frost Advisory issued for Ben Hill, Berrien, Brooks, Colquitt, Cook, Decatur, Grady by NWS

Effective: 2022-03-14 05:00:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A Frost Advisory means that widespread frost is expected. Sensitive outdoor plants may be killed if left uncovered. Target Area: Ben Hill; Berrien; Brooks; Colquitt; Cook; Decatur; Grady; Irwin; Lanier; Lowndes; Mitchell; Seminole; Thomas; Tift; Turner; Worth FROST ADVISORY IN EFFECT FROM 5 AM EDT /4 AM CDT/ TO 9 AM EDT /8 AM CDT/ MONDAY * WHAT...Near freezing to at freezing temperatures in the low 30s are possible, with Frost possibly developing. * WHERE...South Central Georgia, and portions of the Florida Big Bend. * WHEN...5 AM EDT / 4 AM CDT/ To 9 AM EDT/ 8 AM CDT Monday Morning. * IMPACTS...Frost conditions could damage or kill crops and other sensitive vegetation.
BEN HILL COUNTY, GA
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Tornado Watch: Thunderstorms are increasing over the northwestern half of the ArkLaTex. The National Weather Service has issued a Tornado Watch for all of NE TX, most of NW LA, and the southern half of SW AR until 4 am. There is a strong storm north of Sulphur Springs that is moving towards Texarkana with an estimated ETA based on its current speed of 12:30 to 1 am.
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Forecasters Issued a Tornado Warning for Sections of the Gulf Coast Region

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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Severe Thunderstorms#Wind Gust#Extreme Weather#16 45 00#Tornado Watch
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Severe weather outbreak set to slam the South

(Dallas, TX) -- A multi-day severe weather outbreak is set to slam the southern U.S. on the first Monday of Spring. The Storm Prediction Center says it will start later Monday with storms primarily in the eastern half of Texas. Tuesday could see the most wild weather in Louisiana, Mississippi, Alabama, and parts of the Florida panhandle. The storms will then move towards Georgia, the Carolinas, and Virginia on Wednesday.
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Heads Up: Possible Severe Weather Invades Central, West Alabama on Tuesday

We have been closely monitoring for the last several days a system that has the potential to bring severe weather to the southern region starting today in portions of Texas, Western Louisiana, and Southwest Arkansas. Then Tuesday, this same system will impact Louisiana, Mississippi, Alabama, and the Florida panhandle. Then it will move into Georgia, South & North Carolina, and Southern Virginia on Wednesday.
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Severe Tornado Update in South Carolina, One Dead in Texas

The newest epidemic of tornadoes and other extreme storms is advancing across the South, taking down trees and power lines, turning vehicles over, and ripping roofs off homes, from a deadly disaster in Texas to a tornado alert in South Carolina and devastation in numerous states. The tornado emergency. According...
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Severe Thunderstorm Warning issued for Baker, Decatur, Dougherty, Early, Miller, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 14:53:00 EDT Expires: 2022-03-18 15:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 700 PM EDT/600 PM CDT/ for southeastern Alabama...the Panhandle of Florida...and southwestern Georgia. To report severe weather contact your nearest law enforcement agency. They will send your report to the National Weather Service office in Tallahassee. Target Area: Baker; Decatur; Dougherty; Early; Miller; Seminole A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 330 PM EDT/230 PM CDT/ FOR NORTHEASTERN JACKSON...CENTRAL DECATUR MILLER...WESTERN DOUGHERTY...BAKER...SEMINOLE AND SOUTHERN EARLY COUNTIES At 252 PM EDT/152 PM CDT/, severe thunderstorms were located along a line extending from 11 miles southwest of Albany to 9 miles southwest of West Bainbridge, moving east at 30 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Colquitt, Newton, Albany, Donalsonville, Bainbridge, West Bainbridge, Walker, Malone, Gordon, Iron City, Brinson, Jakin, Bascom, Recovery, Lovedale, Donaldsonville A/P, Buena Vista, Bellview, Howards Mill and Hoggard Mill. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BAKER COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Craven, Jones, Pamlico by NWS

Effective: 2022-03-31 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-31 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for eastern North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. Target Area: Beaufort; Craven; Jones; Pamlico A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM EDT FOR NORTHEASTERN JONES...CENTRAL CRAVEN...SOUTHWESTERN BEAUFORT AND SOUTHWESTERN PAMLICO COUNTIES At 735 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Bonnerton, or 10 miles southeast of River Road, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include New Bern, James City, Trent Woods, River Bend, Blounts Creek, Vanceboro, Askins, Cayton, Jasper, Tuscarora, Rhems, Edward, Grantsboro, Royal, Bonnerton, Cox Crossroads, Riverdale, Olympia, Maribel and Merritt. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
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Severe Weather Statement issued for Livingston, Tangipahoa by NWS

Effective: 2022-03-15 05:28:00 CDT Expires: 2022-03-15 06:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Livingston; Tangipahoa THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTHEASTERN ST. HELENA NORTHEASTERN LIVINGSTON AND CENTRAL TANGIPAHOA PARISHES WILL EXPIRE AT 545 AM CDT The storms which prompted the warning have weakened below severe limits, and no longer pose an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However heavy rain is still possible with these thunderstorms.
LIVINGSTON PARISH, LA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Tornado Warning issued for Pasco by NWS

Effective: 2022-04-01 02:41:00 EDT Expires: 2022-04-01 02:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Target Area: Pasco THE TORNADO WARNING FOR SOUTHWESTERN PASCO COUNTY WILL EXPIRE AT 245 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer appears capable of producing a tornado. Therefore, the warning will be allowed to expire. However gusty winds are still possible with this thunderstorm.
PASCO COUNTY, FL
weather.gov

High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND

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