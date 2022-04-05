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Dodge County, GA

Severe Weather Statement issued for Dodge, Telfair by NWS

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 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 16:27:00 EDT Expires: 2022-04-05 16:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To repeat, a tornado is on the ground. TAKE COVER NOW! Move to a basement or an...

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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Severe Thunderstorm Warning issued for Beaufort, Craven, Jones, Pamlico by NWS

Effective: 2022-03-31 19:36:00 EDT Expires: 2022-03-31 19:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 1000 PM EDT for eastern North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Please send your reports of hail and/or wind damage, including trees or large limbs downed, by calling the National Weather Service office in Newport at 1-800-889-6889. Target Area: Beaufort; Craven; Jones; Pamlico A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 745 PM EDT FOR NORTHEASTERN JONES...CENTRAL CRAVEN...SOUTHWESTERN BEAUFORT AND SOUTHWESTERN PAMLICO COUNTIES At 735 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Bonnerton, or 10 miles southeast of River Road, moving northeast at 55 mph. HAZARD...60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Expect damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include New Bern, James City, Trent Woods, River Bend, Blounts Creek, Vanceboro, Askins, Cayton, Jasper, Tuscarora, Rhems, Edward, Grantsboro, Royal, Bonnerton, Cox Crossroads, Riverdale, Olympia, Maribel and Merritt. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BEAUFORT COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brunswick, Columbus by NWS

Effective: 2022-04-07 16:43:00 EDT Expires: 2022-04-07 17:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Brunswick; Columbus A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 500 PM EDT FOR WEST CENTRAL BRUNSWICK AND CENTRAL COLUMBUS COUNTIES At 442 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Nakina, or 9 miles south of Whiteville, moving east at 45 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Locations impacted include Bethel, Lake Waccamaw, Hallsboro, Honey Island, Nakina, Redbug, Old Dock, Mollie, Sidney, Clarendon, Williams, Crusoe Island, Brunswick and Bolton. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
IN THIS ARTICLE
#Dodge#Severe Weather#Tornado Warning#Extreme Weather#16 45 00
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Blizzard Warning issued for Central Beaufort Sea Coast by NWS

Effective: 2022-03-25 16:31:00 AKDT Expires: 2022-03-27 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Central Beaufort Sea Coast BLIZZARD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT SATURDAY NIGHT * WHAT...Blizzard conditions expected. Travel will be very difficult to impossible. * WHERE...Central Beaufort Sea Coast. * WHEN...Until midnight Saturday night. * ADDITIONAL DETAILS...Winds increasing with blizzard conditions developing this evening and continuing into Saturday. Winds gusting to 40 mph will cause whiteout conditions in blowing snow. Significant drifting of the snow is likely. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Blizzard Warning means severe winter weather conditions are expected or occurring. Falling and blowing snow with strong winds and poor visibilities are likely. This will lead to whiteout conditions, making travel extremely difficult. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Severe Thunderstorm Warning issued for Edgecombe, Nash, Wilson by NWS

Effective: 2022-04-07 16:56:00 EDT Expires: 2022-04-07 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for central North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Edgecombe; Nash; Wilson A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM EDT FOR CENTRAL NASH...EDGECOMBE AND NORTHEASTERN WILSON COUNTIES At 455 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Elm City, or 8 miles south of Nashville, moving east at 55 mph. HAZARD...Ping pong ball size hail and 60 mph wind gusts. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...People and animals outdoors will be injured. Expect hail damage to roofs, siding, windows, and vehicles. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. Locations impacted include Rocky Mount, Tarboro, Nashville, Wilson, Elm City, Dortches, Princeville, Sharpsburg, Pinetops and Macclesfield. HAIL THREAT...OBSERVED MAX HAIL SIZE...1.50 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EDGECOMBE COUNTY, NC
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NWS
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Flood Warning issued for Dooly by NWS

Effective: 2022-04-07 16:54:00 EDT Expires: 2022-04-08 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Dooly The Flood Warning is extended for the following rivers in Georgia Turkey Creek near Turkey Creek at Byromville affecting Dooly County. For the Flint River Basin...including Turkey Creek at Byromville Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Turkey Creek near Turkey Creek at Byromville. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 10 feet, Flood stage is reached. Minor flooding of woodlands occurs upstream and downstream from the stream gage on Georgia Highway 90. Portions of creek access roads and low lying areas will begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:45 PM EDT Thursday the stage was 10.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:45 PM EDT Thursday was 10.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late this evening and continue falling to 7.4 feet late tomorrow morning. - Flood stage is 10 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DOOLY COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Cumberland, Harnett, Johnston, Sampson by NWS

Effective: 2022-04-07 15:10:00 EDT Expires: 2022-04-07 17:45:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, seek shelter inside a strong building. This storm may intensify, so be certain to monitor local radio stations and available television stations for additional information and possible warnings from the National Weather Service. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for northeast portions of central North Carolina, and a Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM EDT for southeast portions of central North Carolina. Target Area: Cumberland; Harnett; Johnston; Sampson Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Sampson, southeastern Harnett, Cumberland and southwestern Johnston Counties through 545 PM EDT At 453 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Fayetteville, moving northeast at 50 mph. This storm is part of a line of strong storms developing from Coats Crossroads south through Dunn to Hope Mills. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Fayetteville, Smithfield, Clinton, Fort Bragg, Dunn, Benson, Godwin, Hope Mills, Selma and Erwin. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...50 MPH
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Flood Warning issued for Hunterdon, Somerset by NWS

Effective: 2022-04-07 19:01:00 EDT Expires: 2022-04-07 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Hunterdon; Somerset FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 915 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of northern New Jersey...including the following counties...Hunterdon and Somerset. * WHEN...Until 915 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 503 PM EDT, the water level on the Neshanic River at Reaville was rising from earlier rainfall. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. - For Neshanic at Reaville: At 4:45pm the stage was 6.96 feet. Flood Stage is 6.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
HUNTERDON COUNTY, NJ
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Fire Weather Watch issued for Alfalfa, Blaine, Caddo, Comanche, Cotton, Major by NWS

Effective: 2022-04-08 12:00:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will contribute to extreme fire behavior. A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Alfalfa; Blaine; Caddo; Comanche; Cotton; Major RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM FRIDAY AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING FOR BREEZY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY The National Weather Service in Norman has issued a Fire Weather Watch, which is in effect from Friday afternoon through Friday evening. * TIMING... For the Red Flag Warning, through early evening. For the Fire Weather Watch, Friday afternoon through early evening. * WINDS...Today, northwest 20 to 30 mph with gusts up to 50 mph. Friday, northwest 20 to 30 mph with gusts up to 40 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 12 percent. * MAXIMUM TEMPERATURES...61 to 69 degrees Thursday. 65 to 71 degrees Friday.
ALFALFA COUNTY, OK
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Severe Thunderstorm Warning issued for Flagler, Putnam, St. Johns by NWS

Effective: 2022-04-02 14:10:00 EDT Expires: 2022-04-02 14:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Flagler; Putnam; St. Johns The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Flagler County in northeastern Florida Southeastern St. Johns County in northeastern Florida Southeastern Putnam County in northeastern Florida * Until 245 PM EDT. * At 210 PM EDT, severe thunderstorms were located along a line extending from 6 miles southwest of Saint Augustine Shores to near Pierson, moving east at 35 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Palm Coast, Flagler Beach, Bunnell, Andalusia, Saint Augustine Beach, Marineland, Crescent Beach, Saint Augustine Shores, Butler Beach and Beverly Beach. TORNADO...POSSIBLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
FLAGLER COUNTY, FL
weather.gov

High Wind Warning issued for Eastern Kiowa County, Lamar Vicinity, Prowers County by NWS

Effective: 2022-04-07 14:50:00 MDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Eastern Kiowa County; Lamar Vicinity, Prowers County; Las Animas Vicinity, Bent County; Springfield Vicinity, Baca County; Western Kiowa County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, north winds 30 to 40 mph with gusts 50 to 65 mph. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust. * WHERE...Kiowa, Bent, Prowers and Baca Counties. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Damaging winds may blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility will be reduced for those traveling on Highways 50, 287, 385, and 160 through this evening. Extreme caution is advised with travel across the far Eastern Plains.
BACA COUNTY, CO

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