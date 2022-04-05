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Dodge County, GA

Tornado Warning issued for Dodge, Telfair by NWS

weather.gov
 2 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 16:33:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: To repeat, a tornado is on the ground. TAKE COVER NOW! Move to a basement or an...

alerts.weather.gov

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Line Of Severe Storms Will Bring Downpours, Strong Winds, Possible Isolated Tornadoes

Potentially severe thunderstorms with strong wind gusts will sweep through the region on the final day of the winter season on Saturday, March 19. "The threat will stem from an area of low pressure and its associated cold front that will march eastward through the Ohio Valley and Northeast through the day Saturday and into the evening hours Saturday night," said AccuWeather Meteorologist Brandon Buckingham.
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Milan, GA
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Winter Storm Warning issued for Cascades in Lane County, Northern Oregon Cascades by NWS

Effective: 2022-04-04 14:34:00 PDT Expires: 2022-04-05 05:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: If you must travel, keep an extra flashlight, food, and water in your vehicle in case of an emergency. For the latest road conditions call 5 1 1, or visit for Oregon: https://www.tripcheck.com and for Washington: https://wsdot.com/travel/real-time/map Target Area: Cascades in Lane County; Northern Oregon Cascades WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 5 AM PDT TUESDAY ABOVE 4000 FEET * WHAT...Heavy snow above 4000 feet. Additional snow accumulations of 4 to 10 inches. Winds gusting as high as 50 mph. * WHERE...Northern Oregon Cascades and Cascades in Lane County. * WHEN...Until 5 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Expect winter travel conditions and be prepared for travel restrictions over the Cascade passes. Strong winds will produce whiteout conditions near and above treeline, with blowing snow expected to significantly reduce visibilities at pass level as well. * ADDITIONAL DETAILS...Snow levels will fall to around 1500-2000 feet early Tuesday morning.
CLACKAMAS COUNTY, OR
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Severe Thunderstorm Warning issued for Dodge, Laurens by NWS

Effective: 2022-03-19 08:51:00 EDT Expires: 2022-03-19 09:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Dodge; Laurens THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR SOUTH CENTRAL LAURENS AND CENTRAL DODGE COUNTIES WILL EXPIRE AT 900 AM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire.
DODGE COUNTY, GA
IN THIS ARTICLE
#Tornado Warning#Dodge#Mobile Homes#Extreme Weather
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Special Weather Statement issued for Douglas by NWS

Effective: 2022-04-03 22:03:00 CDT Expires: 2022-04-04 00:30:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Douglas PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW POSSIBLE THIS EVENING Periods of moderate to heavy snow will be possible this evening across portions of Northern Minnesota and Northwest Wisconsin, along and south of the Iron Range. Visibilities may drop to a half mile or less at times, and minor snow accumulations are possible on roadways. Snow accumulations of an inch or two may be possible on grassy and frozen surfaces. If traveling, use caution and use low beam headlights.
DOUGLAS COUNTY, WI
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Freeze Warning issued for Claiborne, Hancock, Hawkins, Northwest Carter by NWS

Effective: 2022-04-02 01:58:00 CDT Expires: 2022-04-02 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above-ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Claiborne; Hancock; Hawkins; Northwest Carter; Northwest Greene; Sullivan; Washington FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30 expected. * WHERE...Portions of east Tennessee. * WHEN...Until 9 AM EDT Today. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
CARTER COUNTY, TN
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NWS
weather.gov

Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Flood Warning issued for Dooly by NWS

Effective: 2022-04-07 16:54:00 EDT Expires: 2022-04-08 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Additional information is available at weather.gov/atlanta. Target Area: Dooly The Flood Warning is extended for the following rivers in Georgia Turkey Creek near Turkey Creek at Byromville affecting Dooly County. For the Flint River Basin...including Turkey Creek at Byromville Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT UNTIL JUST AFTER MIDNIGHT TONIGHT * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...Turkey Creek near Turkey Creek at Byromville. * WHEN...Until just after midnight tonight. * IMPACTS...At 10 feet, Flood stage is reached. Minor flooding of woodlands occurs upstream and downstream from the stream gage on Georgia Highway 90. Portions of creek access roads and low lying areas will begin to flood. * ADDITIONAL DETAILS - At 4:45 PM EDT Thursday the stage was 10.5 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 4:45 PM EDT Thursday was 10.5 feet. - Forecast...The river is expected to fall below flood stage late this evening and continue falling to 7.4 feet late tomorrow morning. - Flood stage is 10 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
DOOLY COUNTY, GA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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High Wind Watch issued for North Snowy Range Foothills by NWS

Effective: 2022-04-04 15:00:00 MDT Expires: 2022-04-06 06:00:00 MDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: A High Wind Watch means there is the potential for a hazardous high wind event. Sustained winds of at least 40 mph or gusts of 58 mph or stronger may occur. Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Target Area: North Snowy Range Foothills HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH LATE TUESDAY NIGHT * WHAT...West winds 35 to 45 mph with gusts up to 70 mph possible. * WHERE...North Snowy Range Foothills including Interstate 80 between Laramie and Rawlins. * WHEN...From Monday afternoon through late Tuesday night. * IMPACTS...Mainly to transportation. Strong cross winds may be hazardous to light weight and high profile vehicles, including campers and tractor trailers, with a potential high risk for blow overs.
ALBANY COUNTY, WY
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Flood Warning issued for Hunterdon, Somerset by NWS

Effective: 2022-04-07 19:01:00 EDT Expires: 2022-04-07 22:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Turn around...don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. Target Area: Hunterdon; Somerset FLOOD WARNING IN EFFECT UNTIL 915 PM EDT THIS EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of northern New Jersey...including the following counties...Hunterdon and Somerset. * WHEN...Until 915 PM EDT. * IMPACTS...Flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations is imminent or occurring. * ADDITIONAL DETAILS - At 503 PM EDT, the water level on the Neshanic River at Reaville was rising from earlier rainfall. Flooding is ongoing or expected to begin shortly in the warned area. - For Neshanic at Reaville: At 4:45pm the stage was 6.96 feet. Flood Stage is 6.5 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
HUNTERDON COUNTY, NJ
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Severe Weather Statement issued for Brunswick, Columbus by NWS

Effective: 2022-04-07 15:10:00 EDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Brunswick; Columbus THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR WEST CENTRAL BRUNSWICK AND CENTRAL COLUMBUS COUNTIES WILL EXPIRE AT 500 PM EDT The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning will be allowed to expire. However small hail is still possible with this thunderstorm. A Severe Thunderstorm Watch remains in effect until 700 PM EDT for southeastern North Carolina.
BRUNSWICK COUNTY, NC
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Severe Thunderstorm Warning issued for Edgecombe, Johnston, Nash, Wilson by NWS

Effective: 2022-04-07 16:37:00 EDT Expires: 2022-04-07 17:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for central North Carolina. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Edgecombe; Johnston; Nash; Wilson The National Weather Service in Raleigh has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Southern Nash County in central North Carolina Edgecombe County in central North Carolina Wilson County in central North Carolina Northeastern Johnston County in central North Carolina * Until 515 PM EDT. * At 437 PM EDT, a severe thunderstorm was located 7 miles southwest of Bailey, or 16 miles northeast of Smithfield, moving east at 45 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Rocky Mount, Tarboro, Nashville, Wilson, Elm City, Bailey, Princeville, Sharpsburg, Pinetops and Spring Hope. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
EDGECOMBE COUNTY, NC
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High Wind Warning issued for Eastern Kiowa County, Lamar Vicinity, Prowers County by NWS

Effective: 2022-04-07 14:50:00 MDT Expires: 2022-04-07 19:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: Motorists should not drive into an area of blowing dust. Remember, Pull Aside, Stay Alive. People should avoid being outside in forested areas and around trees and branches. If possible, remain in the lower levels of your home during the windstorm, and avoid windows. Use caution if you must drive. Target Area: Eastern Kiowa County; Lamar Vicinity, Prowers County; Las Animas Vicinity, Bent County; Springfield Vicinity, Baca County; Western Kiowa County HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING BLOWING DUST ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MDT THIS EVENING * WHAT...For the High Wind Warning, north winds 30 to 40 mph with gusts 50 to 65 mph. For the Blowing Dust Advisory, visibility between one quarter mile and one mile in blowing dust. * WHERE...Kiowa, Bent, Prowers and Baca Counties. * WHEN...Until 7 PM MDT this evening. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to reduced visibility. Damaging winds may blow down trees and power lines. Widespread power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility will be reduced for those traveling on Highways 50, 287, 385, and 160 through this evening. Extreme caution is advised with travel across the far Eastern Plains.
BACA COUNTY, CO

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