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Aiken County, SC

Tornado Watch issued for Aiken, Bamberg, Barnwell, Calhoun, Clarendon, Edgefield by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 15:15:00 EDT Expires: 2022-04-05 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target...

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Special Weather Statement issued for Aiken, Edgefield, McCormick, Saluda by NWS

Effective: 2022-03-18 09:36:00 EDT Expires: 2022-03-18 14:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Aiken; Edgefield; McCormick; Saluda Strong thunderstorms will impact portions of McDuffie, Columbia, eastern Lincoln, Richmond, Edgefield, west central Aiken, southwestern Saluda and McCormick Counties through 215 PM EDT At 128 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from near Calhoun Falls to near Lincolnton to 6 miles southeast of Warrenton. Movement was east at 45 mph. Boaters on Lake Strom Thurmond Should Seek Safe Harbor HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include North Augusta, Grovetown, Evans, Thomson, Fort Gordon, Augusta, Clearwater, Martinez, Belvedere, Edgefield, Hephzibah, McCormick, Harlem, Glendale, South Augusta, Clarks Hill Recreation Area, Elijah Clark State Park, Mistletoe State Park, Summerville and Augusta Mall. This includes the following highways Interstate 20 in Georgia between mile markers 172 and 201. Interstate 20 in South Carolina between mile markers 0 and 9. Interstate 520 in Georgia between mile markers 1 and 15. Interstate 520 in South Carolina between mile markers 16 and 23. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH
AIKEN COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Walton, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 23:40:00 EDT Expires: 2022-03-23 07:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Bay; Calhoun; Gulf; Holmes; Jackson; Walton; Washington TORNADO WATCH 65 IS IN EFFECT UNTIL 600 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS FL . FLORIDA COUNTIES INCLUDED ARE BAY CALHOUN ESCAMBIA GULF HOLMES JACKSON OKALOOSA SANTA ROSA WALTON WASHINGTON
BAY COUNTY, FL
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Severe Weather Statement issued for Calhoun, Clarendon, Orangeburg, Sumter by NWS

Effective: 2022-03-16 22:40:00 EDT Expires: 2022-03-16 23:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Target Area: Calhoun; Clarendon; Orangeburg; Sumter A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 1100 PM EDT FOR SOUTHEASTERN CALHOUN...WEST CENTRAL CLARENDON...SOUTHWESTERN SUMTER AND EAST CENTRAL ORANGEBURG COUNTIES At 1040 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Elloree, or 13 miles east of Brookdale, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. Locations impacted include Summerton, Elloree, Santee State Park, Pinewood, Cameron, Poplar Creek Landing, Rimini, St. Paul, Creston, Stumphole Landing, Lone Star and Low Falls Landing. This includes Interstate 95 near mile marker 111. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
CALHOUN COUNTY, SC
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Flood Watch issued for Calhoun, Chickasaw, Coahoma, Itawamba, Lafayette, Lee, Monroe by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Coahoma; Itawamba; Lafayette; Lee; Monroe; Panola; Pontotoc; Prentiss; Quitman; Tishomingo; Union; Yalobusha FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH TUESDAY EVENING * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of East Arkansas and North Mississippi, including the following areas, in East Arkansas, Phillips. In North Mississippi, Calhoun, Chickasaw, Coahoma, Itawamba, Lafayette, Lee MS, Monroe, Panola, Pontotoc, Prentiss, Quitman, Tallahatchie, Tishomingo, Union and Yalobusha. * WHEN...From Tuesday morning through Tuesday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
CALHOUN COUNTY, MS
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Bamberg, SC
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Calhoun County, SC
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Edgefield County, SC
City
Mccormick, SC
City
Orangeburg, SC
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Baker, Calhoun, Clay, Decatur, Dougherty, Early, Lee, Miller by NWS

Effective: 2022-03-18 11:50:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Baker; Calhoun; Clay; Decatur; Dougherty; Early; Lee; Miller; Mitchell; Randolph; Seminole; Terrell TORNADO WATCH 52 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS GA . GEORGIA COUNTIES INCLUDED ARE BAKER CALHOUN CLAY DECATUR DOUGHERTY EARLY LEE MILLER MITCHELL RANDOLPH SEMINOLE TERRELL
BAKER COUNTY, GA
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Tornado Warning issued for Calhoun, Chickasaw, Monroe, Pontotoc, Yalobusha by NWS

Effective: 2022-03-22 13:46:00 CDT Expires: 2022-03-22 14:30:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a storm shelter or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Calhoun; Chickasaw; Monroe; Pontotoc; Yalobusha The National Weather Service in Memphis has issued a * Tornado Warning for Chickasaw County in northeastern Mississippi Southeastern Yalobusha County in northwestern Mississippi Calhoun County in northeastern Mississippi Southwestern Pontotoc County in northeastern Mississippi West central Monroe County in northeastern Mississippi * Until 230 PM CDT. * At 146 PM CDT, a severe thunderstorm producing a tornado was located over Sweatman, or 13 miles northeast of Winona, moving northeast at 65 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * Locations impacted include Houston, Okolona, Bruce, Calhoun City, Vardaman, Derma, Pittsboro, Slate Springs, Sabougla, Pyland, Randolph, Banner, Trebloc, Houlka, New Houlka, Algoma, Toccopola, Big Creek, Woodland and Robbs. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CALHOUN COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Hale, Marengo, Tuscaloosa by NWS

Effective: 2022-03-22 20:31:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hale; Marengo; Tuscaloosa TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN CENTRAL ALABAMA HALE MARENGO TUSCALOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF DEMOPOLIS, GREENSBORO, LINDEN, MOUNDVILLE, AND TUSCALOOSA.
HALE COUNTY, AL
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather
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Tornado Watch issued for Choctaw, Clarke, Washington by NWS

Effective: 2022-03-22 16:32:00 CDT Expires: 2022-03-22 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Choctaw; Clarke; Washington TORNADO WATCH 62 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CHOCTAW CLARKE WASHINGTON THIS INCLUDES THE CITIES OF BUTLER, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LISMAN, MILLRY, SILAS, AND THOMASVILLE.
CHOCTAW COUNTY, AL
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Flood Advisory issued for Clarendon, Lee by NWS

Effective: 2022-03-16 11:49:00 EDT Expires: 2022-03-17 12:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Be aware of your surroundings and do not drive on flooded roads. Target Area: Clarendon; Lee FLOOD ADVISORY IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall is expected. * WHERE...A portion of central South Carolina, including the following counties, Clarendon, Lee and Sumter. * WHEN...Until 500 PM EDT. * IMPACTS...Minor flooding in low-lying and poor drainage areas. * ADDITIONAL DETAILS - At 404 PM EDT, Doppler radar indicated heavy rain due to thunderstorms. Minor flooding is ongoing or expected to begin shortly in the advisory area. Between 1 and 2 inches of rain have fallen. - Additional rainfall amounts up to 1 inch are expected over the area. This additional rain will result in minor flooding. - Some locations that will experience flooding include Sumter, Manning, South Sumter, Summerton, Alcolu, Millwood, Mulberry, Santee Cooper Regional Airport, Sumter County Airport, Mayesville, Pinewood, Paxville, Brogdon, Lakewood, Privateer, East Sumter, Gable, Cane Savannah, Davis Station and Oswego. - This includes the following highways Interstate 95 between mile markers 102 and 134. - http://www.weather.gov/safety/flood
CLARENDON COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 17:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN GLYNN WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, ORTEGA, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. SIMONS, THALMANN, WAYNESVILLE, AND YULEE.
DUVAL COUNTY, FL
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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NWS
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Tornado Watch issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-18 10:47:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, ST. MARTIN, AND WAVELAND.
HANCOCK COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Columbia, Union by NWS

Effective: 2022-03-22 02:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Union TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CHEROKEE NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, JACKSONVILLE, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
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Severe Thunderstorm Warning issued for Aiken, Edgefield, McCormick by NWS

Effective: 2022-03-16 19:15:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection seek shelter inside a sturdy building and stay away from windows. Target Area: Aiken; Edgefield; McCormick The National Weather Service in Columbia has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northeastern Columbia County in east central Georgia Northeastern Richmond County in east central Georgia Southwestern Edgefield County in central South Carolina West central Aiken County in central South Carolina Southeastern McCormick County in central South Carolina * Until 800 PM EDT. * At 714 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Augusta National Golf Club, or near Martinez, moving north at 20 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Damage to vehicles is expected. * Locations impacted include North Augusta, Evans, Martinez, Augusta, Clearwater, Belvedere, Edgefield, Glendale, Clarks Hill Recreation Area, Midtown, Riverwood, Summerville, Augusta Mall, Daniel Field, Village Plaza Shopping Center, Augusta National Golf Club, J. Strom Thurmond Dam, West End Augusta, Poverty Hill and Savannah Bluffs Heritage Preserve. This includes the following highways Interstate 20 in Georgia between mile markers 193 and 201. Interstate 20 in South Carolina between mile markers 0 and 7. Interstate 520 in Georgia between mile markers 1 and 3. Interstate 520 in South Carolina between mile markers 16 and 23. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
AIKEN COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Plaquemines, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 20:54:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Plaquemines; St. Bernard TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 2 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA PLAQUEMINES ST. BERNARD IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, BELLE CHASSE, BURAS, CHALMETTE, CROSSROADS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, POINTE A LA HACHE, PORT SULPHUR, ST. MARTIN, VIOLET, AND WAVELAND.
PLAQUEMINES PARISH, LA
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Flood Watch issued for Arkansas, Bradley, Calhoun, Desha, Drew, Monroe, Ouachita by NWS

Effective: 2022-03-22 07:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 05:45:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Arkansas; Bradley; Calhoun; Desha; Drew; Monroe; Ouachita FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of central Arkansas, eastern Arkansas, southeast Arkansas and southwest Arkansas, including the following counties, in central Arkansas, Grant, Lonoke and Prairie. In eastern Arkansas, Monroe and Woodruff. In southeast Arkansas, Arkansas, Bradley, Cleveland, Desha, Drew, Jefferson and Lincoln. In southwest Arkansas, Calhoun, Clark, Dallas, Hot Spring and Ouachita. * WHEN...Until 1 PM CDT this afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS - http://www.weather.gov/safety/flood
ARKANSAS COUNTY, AR
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Special Weather Statement issued for Bamberg, Barnwell by NWS

Effective: 2022-03-16 11:49:00 EDT Expires: 2022-03-16 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Bamberg; Barnwell A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Barnwell and Bamberg Counties through 900 PM EDT At 822 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Ulmer, or 8 miles north of Allendale, moving northeast at 15 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and half inch hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Barnwell, Bamberg, Denmark, Rivers Bridge State Park, Ehrhardt, Hilda, Olar, Kline, Govan and Bamberg County Airport. MAX HAIL SIZE...0.50 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BAMBERG COUNTY, SC
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Tornado Watch issued for Chambers, Galveston by NWS

Effective: 2022-03-22 07:38:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Chambers; Galveston Tornado Watch 58, previously in effect until 8 AM CDT this morning, is now in effect until 10 AM CDT this morning for the following areas In southeast Texas this watch includes 2 counties Chambers Galveston This includes the cities of Anahuac, Dickinson, Friendswood, Galveston, League City, Mont Belvieu, Old River-Winfree, Stowell, Texas City, and Winnie.
CHAMBERS COUNTY, TX

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