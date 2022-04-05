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Brantley County, GA

Tornado Watch issued for Brantley, Burke, Camden, Charlton, Clinch, Columbia, Echols by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 15:15:00 EDT Expires: 2022-04-05 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area:...

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Freeze Warning issued for Burke, Columbia, Lincoln, McDuffie, Richmond by NWS

Effective: 2022-03-13 01:15:00 EDT Expires: 2022-03-13 11:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Burke; Columbia; Lincoln; McDuffie; Richmond FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures in the low to mid 20s. * WHERE...Portions of central South Carolina and east central Georgia. * WHEN...Until 11 AM EDT Sunday. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BURKE COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 16:13:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHEAST ALABAMA GENEVA HOUSTON IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN THE BIG BEND OF FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN THE PANHANDLE OF FLORIDA BAY CALHOUN GULF HOLMES JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BARKER STORE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BONIFAY, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, COBB CROSSROADS, COTTONWOOD, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FADETTE, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GANER, GENEVA, GENEVA MUNICIPAL A/P, GRACEVILLE, HACODA, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HARTFORD, HOLMES COUNTY AIRPORT, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LEONIA, LITTLE HOPE, LITTMAN, LOGAN FIELD MUNICIPAL A/P, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NEW HOPE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Flood Watch issued for Columbia, Lafayette, Union by NWS

Effective: 2022-03-21 13:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: You should monitor later forecasts and be alert for possible Flood Warnings. Those living in areas prone to flooding should be prepared to take action should flooding develop. Target Area: Columbia; Lafayette; Union FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...Flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...Portions of Arkansas, Louisiana and Texas, including the following counties and parishes, in Arkansas, Columbia, Hempstead, Lafayette, Miller, Nevada and Union. In Louisiana, Bienville, Bossier, Caddo, Caldwell, Claiborne, De Soto, Grant, Jackson, La Salle, Lincoln, Natchitoches, Ouachita, Red River, Sabine, Union, Webster and Winn. In Texas, Angelina, Cass, Cherokee, Gregg, Harrison, Marion, Nacogdoches, Panola, Rusk, Sabine, San Augustine and Shelby. * WHEN...From 7 PM CDT this evening through Tuesday afternoon. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. Flooding may occur in poor drainage and urban areas. * ADDITIONAL DETAILS - Thunderstorms will increase Monday night and will not entirely exit all areas until Tuesday afternoon with widespread 2 to 4 inches and isolated amounts in excess of 6 inches. - http://www.weather.gov/safety/flood
COLUMBIA COUNTY, AR
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Freeze Warning issued for Appling, Atkinson, Bacon, Brantley, Clinch, Coastal Camden by NWS

Effective: 2022-03-13 03:45:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Appropriate action should be taken to ensure tender vegetation and outdoor pets have adequate protection from the cold temperatures. Young children, the elderly and the homeless are especially vulnerable to the cold. Take measures to protect them. Target Area: Appling; Atkinson; Bacon; Brantley; Clinch; Coastal Camden; Coastal Glynn; Coffee; Echols; Inland Camden; Inland Glynn; Jeff Davis; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Southern Ware; Wayne; Western Charlton FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures around 26 to 30 degrees expected. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
APPLING COUNTY, GA
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Lincoln County, GA
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Tornado Watch issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-18 10:47:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, ST. MARTIN, AND WAVELAND.
HANCOCK COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Watch issued for Clarke, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Mobile; Washington TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CLARKE MOBILE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE GREENE PERRY STONE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LEAKESVILLE, LUCEDALE, MCLAIN, MILLRY, MOBILE, NEW AUGUSTA, PRICHARD, RICHTON, SARALAND, THOMASVILLE, TILLMANS CORNER, AND WIGGINS.
CLARKE COUNTY, AL
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather#Brantley Burke#Columbia#Lincoln#Columbia Echols#Tattnall Ware
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Tornado Warning issued for Atkinson, Clinch, Ware by NWS

Effective: 2022-03-19 17:29:00 EDT Expires: 2022-03-19 18:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Heavy rainfall may hide this tornado. Do not wait to see or hear the tornado. TAKE COVER NOW! Target Area: Atkinson; Clinch; Ware The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for Southern Atkinson County in southeastern Georgia Northwestern Ware County in southeastern Georgia Northwestern Clinch County in southeastern Georgia * Until 600 PM EDT. * At 529 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles southwest of Pearson, moving east at 35 mph. HAZARD...Tornado and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Pearson around 540 PM EDT. Cogdell around 550 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Millwood and Axson. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN
ATKINSON COUNTY, GA
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Flood Warning issued for Charlton by NWS

Effective: 2022-03-25 09:49:00 EDT Expires: 2022-03-26 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Charlton The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Florida St Mary`s River At Macclenny affecting Nassau, Baker and Charlton Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...St Mary`s River At Macclenny. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 12.0 feet, Minor flooding of low lying areas and timber lands including some properties along St. Mary`s River Bluff Road and the Cypress Landing Resort on the Georgia side. At 14.0 feet, Flooding of bottomlands along the river and some lower access roads including the lower half of St. Mary`s River Bluff Road which cuts off 15 to 20 homes on the Georgia side. At 15.0 feet, Flooding begins to impact the lower end of Steel Bridge Road on the Florida side and cuts off access to the river gage as well as access to several homes. At 16.0 feet, Access roads on both sides of the river in Florida and Georgia are flooded, including the entire low lying stretch of St. Mary`s River Bluff Road on the Georgia side which cuts off 40 to 50 homes. On the Florida side, the lower end of St. Mary`s Cove Road past the public boat ramp becomes flooded and cuts off access to 20 to 30 homes. The Stokes Road Bridge over the river is generally closed due to high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM EDT Friday the stage was 12.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 AM EDT Friday was 12.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.4 feet early Sunday morning. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHARLTON COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Appling, Atkinson, Bacon, Brantley, Clinch, Coffee, Echols by NWS

Effective: 2022-03-17 08:06:00 EDT Expires: 2022-03-17 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Target Area: Appling; Atkinson; Bacon; Brantley; Clinch; Coffee; Echols; Inland Camden; Inland Glynn; Jeff Davis; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Southern Ware; Wayne; Western Charlton PATCHY DENSE FOG OVER INLAND AREAS THIS MORNING Patchy dense fog will continue at inland locations of Southeast Georgia and Northeast Florida early this morning. Local visibilities of 1/4 mile or less can be expected. Conditions will improve by 9 am this morning. The nature of the fog is such that visibilities will vary greatly over short distances. If driving, slow down and leave extra distance ahead of you in case a sudden stop is needed. Motorists should be alert for these rapidly changing conditions.
APPLING COUNTY, GA
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Dense Fog Advisory issued for Appling, Bacon, Brantley, Inland Camden, Inland Glynn by NWS

Effective: 2022-03-18 06:14:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Appling; Bacon; Brantley; Inland Camden; Inland Glynn; Jeff Davis; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Southern Ware; Wayne; Western Charlton DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
APPLING COUNTY, GA
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NWS
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Tornado Watch issued for Plaquemines, St. Bernard by NWS

Effective: 2022-03-22 20:54:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Plaquemines; St. Bernard TORNADO WATCH 64 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 2 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA PLAQUEMINES ST. BERNARD IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON PEARL RIVER THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, BELLE CHASSE, BURAS, CHALMETTE, CROSSROADS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, MCNEIL, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, PICAYUNE, POINTE A LA HACHE, PORT SULPHUR, ST. MARTIN, VIOLET, AND WAVELAND.
PLAQUEMINES PARISH, LA
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Tornado Watch issued for Iberia, St. Landry, St. Martin, St. Mary by NWS

Effective: 2022-04-05 10:15:00 CDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Iberia; St. Landry; St. Martin; St. Mary TORNADO WATCH 94 REMAINS VALID UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 4 PARISHES IN CENTRAL LOUISIANA ST. LANDRY IN SOUTH CENTRAL LOUISIANA IBERIA ST. MARTIN ST. MARY THIS INCLUDES THE CITIES OF BAYOU VISTA, BERWICK, BREAUX BRIDGE, BURNS POINT, CADE, CENTERVILLE, EUNICE, FRANKLIN, LAWTELL, MORGAN CITY, NEW IBERIA, OPELOUSAS, PATTERSON, ST. MARTINVILLE, AND STEPHENSVILLE.
IBERIA PARISH, LA
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Special Weather Statement issued for Brantley, Inland Camden, Northeastern Charlton by NWS

Effective: 2022-03-23 10:03:00 EDT Expires: 2022-03-23 16:15:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Inland Camden; Northeastern Charlton; Western Charlton A strong thunderstorm will impact portions of west central Camden, south central Brantley and northeastern Charlton Counties through 415 PM EDT At 345 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Race Pond, or 9 miles northwest of Folkston, moving northeast at 30 mph. HAZARD...Wind gusts up to 50 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Race Pond and Winokur. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...50 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Brantley, Glynn, Pierce, Wayne by NWS

Effective: 2022-04-05 17:03:00 EDT Expires: 2022-04-05 17:45:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Remain alert for a possible tornado! Tornadoes can develop quickly from severe thunderstorms. If you spot a tornado go at once into the basement or small central room in a sturdy structure. A Tornado Watch remains in effect until 900 PM EDT for southeastern Georgia. Target Area: Brantley; Glynn; Pierce; Wayne The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Northwestern Glynn County in southeastern Georgia East central Pierce County in southeastern Georgia Northeastern Brantley County in southeastern Georgia Southeastern Wayne County in southeastern Georgia * Until 545 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm was located near Raybon, or 8 miles east of Patterson, moving northeast at 45 mph. HAZARD...70 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect considerable tree damage. Wind damage is also likely to mobile homes, roofs, and outbuildings. * Locations impacted include Gardi, Everett, Broadhurst, Mount Pleasant and Hortense. TORNADO...POSSIBLE THUNDERSTORM DAMAGE THREAT...CONSIDERABLE HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...70 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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Severe Weather Statement issued for Clinch, Echols by NWS

Effective: 2022-03-23 14:57:00 EDT Expires: 2022-03-23 15:15:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Clinch; Echols A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 315 PM EDT FOR CENTRAL ECHOLS AND WEST CENTRAL CLINCH COUNTIES At 257 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located near Statenville, moving northeast at 35 mph. HAZARD...Tornado. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. This tornadic thunderstorm will remain over mainly rural areas of central Echols and west central Clinch Counties. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...<.75 IN
CLINCH COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Burke, Columbia, Richmond by NWS

Effective: 2022-03-16 18:53:00 EDT Expires: 2022-03-16 20:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Target Area: Burke; Columbia; Richmond A strong thunderstorm will impact portions of southeastern Columbia, northwestern Burke and central Richmond Counties through 830 PM EDT At 739 PM EDT, Doppler radar was tracking a strong thunderstorm near Hephzibah, or 11 miles northwest of Waynesboro, moving north at 25 mph. HAZARD...Wind gusts up to 40 mph and pea size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Locations impacted include Grovetown, Evans, Fort Gordon, Martinez, Hephzibah, Harlem, South Augusta, Augusta Mall, Village Plaza Shopping Center, Blythe, Keysville, Liberty Park Community Center, Glenn Hills, Bath-Edie, Westmont, Bellevue Memorial Gardens, Forest Hills, Leitner Lake Conference Center, Pea Patch Aerodrome and Ellwood. This includes the following highways Interstate 20 in Georgia between mile markers 191 and 198. Interstate 520 in Georgia between mile markers 1 and 7. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BURKE COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bowie, Cass, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 00:23:00 CDT Expires: 2022-04-05 01:15:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: A Tornado Watch remains in effect until 400 AM CDT for southwestern Arkansas...and northeastern Texas. For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Target Area: Bowie; Cass; Morris; Red River; Titus The National Weather Service in Shreveport has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Little River County in southwestern Arkansas Southeastern McCurtain County in southeastern Oklahoma Northwestern Cass County in northeastern Texas Bowie County in northeastern Texas Central Morris County in northeastern Texas Eastern Titus County in northeastern Texas Southeastern Red River County in northeastern Texas * Until 115 AM CDT. * At 1222 AM CDT, severe thunderstorms were located along a line extending from Arkinda to near Mount Pleasant, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Texarkana, Wake Village, Ashdown, New Boston, Foreman, Nash, Hooks, De Kalb, Naples, Redwater, Maud, Omaha, Red Lick, Wilton, Winthrop, Ogden, Us 259 And I 30 Intersection. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
BOWIE COUNTY, TX
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Dense Fog Advisory issued for Atkinson, Clinch, Coffee, Echols by NWS

Effective: 2022-03-18 06:14:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Atkinson; Clinch; Coffee; Echols DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
ATKINSON COUNTY, GA

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