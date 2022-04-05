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Miller County, GA

Severe Weather Statement issued for Miller by NWS

weather.gov
 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 15:07:00 EDT Expires: 2022-04-05 16:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: To repeat, a tornado is on the ground. TAKE COVER NOW! Move to a basement or...

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Winter Weather Advisory issued for Northeastern Brooks Range by NWS

Effective: 2022-04-04 05:32:00 AKDT Expires: 2022-04-05 00:00:00 AKDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Target Area: Northeastern Brooks Range WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT AKDT TONIGHT * WHAT...Very cold wind chills to 55 below and blowing snow occuring. Visibility could drop briefly to one half mile or less at times. Plan on poor visibilities and slick roadways to create difficult travel conditions at times. * WHERE...In Passes of the Northeastern Brooks Range. * WHEN...Until midnight Monday night. * ADDITIONAL DETAILS...North winds gusting to 40 mph will cause areas of blowing and drifting snow with briefly low visibility. Large snow drifts will form. Cold wind chills to 55 below zero will cause frostbite in as little as 10 minutes to exposed skin. Winds will begin to decrease this evening, but cold wind chills will continue through midnight. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS A Winter Weather Advisory for blowing snow means periods of blowing snow will cause travel difficulties. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1.
ENVIRONMENT
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High Wind Watch issued for Grant, Sioux by NWS

Effective: 2022-04-06 07:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 01:00:00 CDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Grant; Sioux WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 AM MDT /10 AM CDT/ THIS MORNING TO 6 PM MDT /7 PM CDT/ THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY EVENING * WHAT...For the High Wind Watch, northwest winds up to 40 mph with gusts up to 60 mph possible. For the Wind Advisory, northwest winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...Grant and Sioux Counties. * WHEN...For the High Wind Watch, from Wednesday morning through Wednesday evening. For the Wind Advisory, from 9 AM MDT /10 AM CDT/ this morning to 6 PM MDT /7 PM CDT/ this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside could be blown around. Travel could be difficult, especially for high profile vehicles. * ADDITIONAL DETAILS...Strong winds may continue into Wednesday.
GRANT COUNTY, ND
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Flood Warning issued for Franklin, Morris, Red River, Titus by NWS

Effective: 2022-04-05 19:00:00 CDT Expires: 2022-04-07 14:23:00 CDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Do not drive cars through flooded areas. Caution is urged when walking near riverbanks. Motorists should not attempt to drive around barricades or drive cars through flooded areas. Turn around, don`t drown when encountering flooded roads. Most flood deaths occur in vehicles. For more hydrologic information, copy and paste the following website address into your favorite web browser URL bar: water.weather.gov/ahps2/index.php?wfo=shv The next statement will be issued Wednesday morning at 1130 AM CDT. Target Area: Franklin; Morris; Red River; Titus The Flood Warning continues for the following river in Texas Sulphur River Near Talco affecting Morris, Titus, Franklin and Red River Counties. For the Sulphur River...including Talco...Minor flooding is forecast. FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FROM THIS EVENING TO EARLY THURSDAY AFTERNOON * WHAT...Minor flooding is forecast. * WHERE...Sulphur River Near Talco, Texas. * WHEN...From this Tuesday evening to early Thursday afternoon. * IMPACTS...At 20 feet, Expect minor lowland flooding of the heavily wooded floodplain. Ranchers that may have cattle and equipment in the river bottoms should move them to higher ground. * ADDITIONAL DETAILS - At 9:45 AM CDT Tuesday the stage was 7.8 feet. - Forecast...The river is expected to rise above flood stage this Tuesday evening to a crest of 21.5 feet during Wednesday morning. It will then fall below flood stage during Wednesday evening. - Flood stage is 20 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
FRANKLIN COUNTY, TX
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Wind Advisory issued for Central Coast, North Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 22:40:00 PDT Expires: 2022-04-05 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Central Coast; North Coast WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM PDT TUESDAY * WHAT...West winds 30 to 40 mph with gusts up to 50 mph. * WHERE...North Coast and Central Coast. * WHEN...Until 3 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
CLALLAM COUNTY, WA
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Colquitt, GA
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Wind Advisory issued for Billings, Golden Valley, Stark by NWS

Effective: 2022-04-05 14:28:00 CDT Expires: 2022-04-05 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates. Target Area: Billings; Golden Valley; Stark WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM MDT THIS EVENING * WHAT...West winds up to 35 mph with gusts up to 55 mph. * WHERE...Billings, Golden Valley and Stark Counties. * WHEN...Until 6 PM MDT this evening. * IMPACTS...Objects left unsecured outside will be blown around.
BILLINGS COUNTY, ND
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Wind Advisory issued for Northern Lander County and Northern Eureka County by NWS

Effective: 2022-04-04 14:00:00 PDT Expires: 2022-04-04 21:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Northern Lander County and Northern Eureka County; Southern Lander County and Southern Eureka County; White Pine County WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 2 PM TO 9 PM PDT MONDAY * WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected. * WHERE...White Pine County, Northern Lander County and Northern Eureka County and Southern Lander County and Southern Eureka County. * WHEN...From 2 PM to 9 PM PDT Monday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. A few power outages are possible. Blowing dust could further add to any travel difficulties created by the winds.
EUREKA COUNTY, NV
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Red Flag Warning issued for Adams, Claiborne, Copiah, Forrest, Franklin, Jefferson by NWS

Effective: 2022-04-08 12:31:00 CDT Expires: 2022-04-08 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A Red Flag Warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity, and warm temperatures will create explosive fire growth potential. Target Area: Adams; Claiborne; Copiah; Forrest; Franklin; Jefferson; Jefferson Davis; Lamar; Lawrence; Lincoln; Marion RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR PORTIONS OF NORTHEAST AND CENTRAL LOUISIANA AS WELL AS PORTIONS OF SOUTHWEST AND SOUTHERN MISSISSIPPI * AFFECTED AREA...Morehouse, Richland, Madison, Franklin, Catahoula, Tensas, and Concordia Parishes in Louisiana. Claiborne, Copiah, Jefferson, Adams, Franklin, Lincoln, Lawrence, Jefferson Davis, Marion, Lamar, and Forrest Counties in Mississippi. * WIND...Sustained winds of 20 to 25 mph and gusts up to 30 to 35 mph at times. * HUMIDITY...Relative humidity values as low as 20 to 25 percent. * IMPACTS...Any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is not recommended.
ADAMS COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
IN THIS ARTICLE
#Severe Weather#Tornado Warning#Mobile Homes#Harmony Church Rd
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High Wind Watch issued for Chinle Valley, Chuska Mountains and Defiance Plateau by NWS

Effective: 2022-04-11 13:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 11:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Chinle Valley; Chuska Mountains and Defiance Plateau HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Southwest winds 25 to 35 mph with gusts up to 60 mph possible. * WHERE...Chinle Valley, Chuska Mountains and Defiance Plateau including Canyon de Chelly, Chinle, Kayenta, Window Rock, and Ganado. * WHEN...From Monday afternoon through Tuesday morning. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
APACHE COUNTY, AZ
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Wind Advisory issued for Santa Barbara County Interior Mountains by NWS

Effective: 2022-04-09 18:00:00 PDT Expires: 2022-04-10 03:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects, such as lawn furniture. Target Area: Santa Barbara County Interior Mountains WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO 3 AM PDT SUNDAY * WHAT...Areas of northwest to north winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph expected. * WHERE...Santa Barbara County Interior Mountains. * WHEN...From 6 PM this evening to 3 AM PDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds will blow around unsecured objects and make driving difficult, especially for drivers of high profile vehicles. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
SANTA BARBARA COUNTY, CA
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Winter Weather Advisory issued for Jackson Hole, Teton and Gros Ventre Mountains by NWS

Effective: 2022-04-09 21:00:00 MDT Expires: 2022-04-10 15:00:00 MDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions for the state you are calling from can be obtained by calling 5 1 1. Target Area: Jackson Hole; Teton and Gros Ventre Mountains WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 3 PM MDT SUNDAY * WHAT...Snow expected. Total snow accumulations of 4 to 8 inches the mountains, and 2 to 4 inches in the lower elevations. * WHERE...Teton and Gros Ventre Mountains and Jackson Hole. * WHEN...From 9 PM this evening to 3 PM Sunday. The heaviest snow will occur tonight. * IMPACTS...Plan on slippery road conditions especially over Teton and Togwotee mountain passes. * ADDITIONAL DETAILS...Visibility in heavier bursts of snow will be around a half mile.
TETON COUNTY, WY
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High Wind Watch issued for Little Colorado River Valley in Apache County by NWS

Effective: 2022-04-11 13:00:00 PDT Expires: 2022-04-12 17:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Monitor the latest forecasts and warnings for updates on this situation. Fasten loose objects or shelter objects in a safe location prior to the onset of winds. Target Area: Little Colorado River Valley in Apache County; Little Colorado River Valley in Navajo County WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM MST THIS EVENING HIGH WIND WATCH IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY AFTERNOON * WHAT...For the Wind Advisory, southwest winds 20 to 30 mph with gusts up to 45 mph. For the High Wind Watch, southwest winds 30 to 40 mph with gusts up to 65 mph possible. * WHERE...Portions of the Little Colorado River Valley including Winslow, Holbrook, Snowflake, Saint Johns, Eagar, and Springerville. * WHEN...For the Wind Advisory, until 7 PM MST this evening. For the High Wind Watch, from Monday afternoon through Tuesday afternoon. * IMPACTS...High winds may move loose debris, damage property and cause power outages. Travel could be difficult especially for high profile vehicles.
APACHE COUNTY, AZ
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NWS
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Winter Weather Advisory issued for East Slopes of the Washington Cascades by NWS

Effective: 2022-04-09 14:12:00 PDT Expires: 2022-04-09 23:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Slow down and use caution while traveling. The latest road conditions can be obtained by calling 5 1 1, or by visiting online at https://tripcheck.com for Oregon or https://wsdot.com/travel for Washington. Target Area: East Slopes of the Washington Cascades WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 PM PDT THIS EVENING ABOVE 3000 FEET * WHAT...Snow above 3000 feet. Additional snow accumulations of up to 3 inches mainly near the crests. Winds gusting as high as 30 mph. * WHERE...East Slopes of the Washington Cascades. * WHEN...Until 11 PM PDT this evening. * IMPACTS...Travel could be difficult. Travel will be impacted along I-90, US-12 and through Snoqualmie Pass and White Pass.
KITTITAS COUNTY, WA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Palo Pinto, Stephens by NWS

Effective: 2022-04-04 21:01:00 CDT Expires: 2022-04-04 22:00:00 CDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection get inside a sturdy structure and stay away from windows. Target Area: Palo Pinto; Stephens The National Weather Service in Fort Worth has issued a * Severe Thunderstorm Warning for Eastern Stephens County in north central Texas Palo Pinto County in north central Texas * Until 1000 PM CDT. * At 901 PM CDT, a severe thunderstorm was located 8 miles southwest of Possum Kingdom State Park, or 16 miles east of Breckenridge, moving east at 40 mph. HAZARD...60 mph wind gusts and half dollar size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to roofs, siding, and trees. * Locations impacted include Mineral Wells, Graford and Possum Kingdom State Park. This includes Interstate 20 between mile markers 378 and 389. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.25 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...60 MPH
PALO PINTO COUNTY, TX
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High Wind Watch issued for Greater Reno-Carson City-Minden Area by NWS

Effective: 2022-04-11 10:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 20:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Now is the time to secure loose outdoor items such as patio furniture, holiday decorations, and trash cans before winds increase which could blow these items away. The best thing to do is prepare ahead of time by making sure you have extra food and water on hand, flashlights with spare batteries and/or candles in the event of a power outage. Target Area: Greater Reno-Carson City-Minden Area HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY MORNING THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...West to southwest winds 20 to 35 mph with gusts up to 60 mph. Gusts of 60 to 80 mph possible in the foothills and wind prone locations along Highway 395 and Interstate 580. * WHERE...Greater Reno-Carson City-Minden Area. * WHEN...From Monday morning through Monday evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down fences, trees and power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
CARSON CITY, NV
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High Surf Advisory issued for South Washington Coast by NWS

Effective: 2022-04-04 12:00:00 PDT Expires: 2022-04-05 11:00:00 PDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: A High Surf Advisory means that high surf will affect beaches, producing rip currents, sneaker waves and beach erosion. Stay well back from the water`s edge and be alert for exceptionally high waves. Keep away from large logs on the beach. Water running up on the beach can easily lift or roll logs which can injure or kill someone caught in their path. Target Area: South Washington Coast HIGH SURF ADVISORY FOR MONDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING * WHAT...Large waves and hazardous surf conditions, with high potential of sneaker waves. Breakers of 18 to 25 feet. * WHERE...In Oregon, North Oregon Coast and Central Oregon Coast. In Washington, South Washington Coast. * WHEN...From noon Monday to 11 AM PDT Tuesday. * IMPACTS...Destructive waves may wash over beaches, jetties, and other structures unexpectedly. People can be swept off rocks and jetties and drown while observing high surf. Minor beach erosion may damage coastal properties and buildings. Higher than normal water run-up is expected on beaches and low-lying shoreline. If you see someone or a pet swept into the sea, do not swim in after them. Call 911, and keep an eye on them until help arrives. * ADDITIONAL DETAILS...Those in and near the surf zone, especially those digging for razor clams, should remain vigilant and aware of the ocean and surf.
PACIFIC COUNTY, WA
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Red Flag Warning issued for Barton, Russell by NWS

Effective: 2022-04-09 15:50:00 CDT Expires: 2022-04-09 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Instruction: A red flag warning means that critical fire weather conditions are either occurring now, or will shortly. A combination of strong winds, low relative humidity and warm temperatures can contribute to extreme fire behavior. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this fire weather product. A fire weather watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible red flag warnings. Please advise the appropriate officials or fire crews in the field of this fire weather product. Target Area: Barton; Russell RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR EXTREME GRASSLAND FIRE DANGER FOR FIRE WEATHER ZONES 032 AND 047 FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY AFTERNOON THROUGH TUESDAY EVENING FOR EXTREME GRASSLAND FIRE DANGER FOR FIRE WEATHER ZONES 032 AND 047 The National Weather Service in Wichita has issued a Fire Weather Watch for extreme grassland fire danger, which is in effect from Tuesday afternoon through Tuesday evening. * Extreme Grassland Fire Danger...Is forecast. * Winds...South 25 to 35 mph with gusts up to 45 mph. * Relative Humidity...As low as 14 percent. * Impacts...Any fires that develop will likely spread rapidly and become very difficult to control. Outdoor burning is not recommended.
BARTON COUNTY, KS
weather.gov

High Wind Watch issued for Mineral and Southern Lyon Counties by NWS

Effective: 2022-04-11 13:00:00 PDT Expires: 2022-04-11 23:00:00 PDT Urgency: Future Severity: Severe Certainty: Possible Instruction: Now is the time to secure loose outdoor items such as patio furniture, holiday decorations, and trash cans before winds increase which could blow these items away. The best thing to do is prepare ahead of time by making sure you have extra food and water on hand, flashlights with spare batteries and/or candles in the event of a power outage. Target Area: Mineral and Southern Lyon Counties HIGH WIND WATCH REMAINS IN EFFECT FROM MONDAY AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING * WHAT...West to southwest winds 20 to 35 mph with gusts up to 60 mph. * WHERE...Mineral and Southern Lyon Counties. * WHEN...From Monday afternoon through Monday evening. * IMPACTS...Damaging winds could blow down fences, trees and power lines. Power outages are possible. Travel will be difficult, especially for high profile vehicles.
LYON COUNTY, NV
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Wind Advisory issued for Cameron Island, Coastal Kenedy, Inland Kenedy, Kenedy Island by NWS

Effective: 2022-04-10 10:00:00 CDT Expires: 2022-04-10 19:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: Use extra caution when driving, especially if operating a high profile vehicle. Secure outdoor objects. Target Area: Cameron Island; Coastal Kenedy; Inland Kenedy; Kenedy Island; Southern Hidalgo; Willacy Island WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT SUNDAY * WHAT...South winds 25 to 35 mph with gusts up to 50 mph expected. * WHERE...Kenedy, Cameron Island, Willacy Island, and Southern Hidalgo Counties. * WHEN...From 10 AM to 7 PM CDT Sunday. * IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
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Flood Warning issued for Sussex by NWS

Effective: 2022-04-09 10:02:00 EDT Expires: 2022-04-12 02:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Sussex FLOOD WARNING WILL EXPIRE AT 5 PM EDT THIS AFTERNOON The Flood Warning will expire at 5 PM EDT this afternoon for South Central Sussex County. Flood waters have receded. Flooding is no longer expected to pose a threat. Please continue to heed remaining road closures.
SUSSEX COUNTY, NJ

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