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Brantley County, GA

Tornado Watch issued for Brantley, Bryan, Bulloch, Burke, Camden, Candler, Charlton by NWS

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 4 days ago

Cover picture for the articleEffective: 2022-04-05 15:15:00 EDT Expires: 2022-04-05 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Brantley; Bryan;...

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Freeze Warning issued for Bulloch, Candler, Effingham, Evans, Inland Bryan by NWS

Effective: 2022-03-14 03:23:00 EDT Expires: 2022-03-14 09:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Take steps now to protect tender plants from the cold. To prevent freezing and possible bursting of outdoor water pipes they should be wrapped, drained, or allowed to drip slowly. Those that have in-ground sprinkler systems should drain them and cover above- ground pipes to protect them from freezing. Target Area: Bulloch; Candler; Effingham; Evans; Inland Bryan; Inland Chatham; Inland Liberty; Jenkins; Long; Screven; Tattnall FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures as low as 30. * WHERE...Portions of southeast South Carolina and southeast Georgia. * WHEN...Until 9 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions will kill crops, other sensitive vegetation and possibly damage unprotected outdoor plumbing.
BRYAN COUNTY, GA
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Severe Weather Statement issued for Bulloch by NWS

Effective: 2022-03-16 12:59:00 EDT Expires: 2022-03-16 13:08:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Target Area: Bulloch THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR PORTIONS OF SCREVEN...BULLOCH AND JENKINS COUNTIES WILL EXPIRE AT 100 PM EDT The storm which prompted the warning has moved out of the area. Therefore, the warning will be allowed to expire. A Severe Thunderstorm Warning remains in effect for quarter sized hail in northern and eastern Screven County.
BULLOCH COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Austin, Brazoria, Brazos, Burleson, Chambers, Colorado by NWS

Effective: 2022-03-22 01:00:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Austin; Brazoria; Brazos; Burleson; Chambers; Colorado; Fort Bend; Galveston; Grimes; Harris; Houston; Liberty; Madison; Montgomery; Polk; San Jacinto; Trinity; Walker; Waller; Washington; Wharton TORNADO WATCH 58 IS IN EFFECT UNTIL 800 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE AUSTIN BRAZORIA BRAZOS BURLESON CHAMBERS COLORADO DEWITT FAYETTE FORT BEND GALVESTON GONZALES GRIMES HARRIS HOUSTON LAVACA LEE LIBERTY MADISON MONTGOMERY POLK SAN JACINTO TRINITY WALKER WALLER WASHINGTON WHARTON
AUSTIN COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Decatur, Seminole by NWS

Effective: 2022-03-18 18:29:00 EDT Expires: 2022-03-18 19:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Decatur; Seminole TORNADO WATCH 52 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT /6 PM CDT/ THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN BIG BEND FLORIDA GADSDEN LIBERTY IN PANHANDLE FLORIDA BAY CALHOUN GULF JACKSON WALTON WASHINGTON IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTHWEST GEORGIA DECATUR SEMINOLE THIS INCLUDES THE CITIES OF ABE SPRINGS, ALPINE HEIGHTS, ARGYLE, AUSMAC, BAINBRIDGE, BENNETT, BLOUNTSTOWN, BROWNTOWN, CAIRO, CALLAWAY, CENTER RIDGE, CHATTAHOOCHEE, CHIPLEY, CHIPLEY MUNICIPAL AIRPORT, CLARKSVILLE, CLUSTER SPRINGS, CRYSTAL LAKE, DALKEITH, DAVIS PARK, DE FUNIAK SPRING AIRPORT, DE FUNIAK SPRINGS, DECATUR CO A/P, DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DURHAM, ECONFINA, EUCHEEANNA, FAIRCHILD, FIVE POINTS, FRINK, GRACEVILLE, HANOVER, HARDIN HEIGHTS, HONEYVILLE, HOWARD CREEK, LITTLE HOPE, LITTMAN, LYNN, LYNN HAVEN, MALONE, MARIANNA, MARYSVILLE, NIXON, OAK GROVE, ODENA, ORANGE HILL, PANAMA CITY, POPLAR HEAD, PORT ST. JOE, QUINCY, QUINCY AIRPORT, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA, SCOTTS FERRY, SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SNEADS, STEINHAM STORE, SWEETWATER, WEST BAINBRIDGE, WETUMPKA, WEWAHITCHKA, AND WHITE CITY.
DECATUR COUNTY, GA
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Screven, GA
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State
Georgia State
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City
Evans, GA
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Richmond County, GA
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Ware County, GA
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Lincoln County, GA
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Freeze Warning issued for Appling, Atkinson, Bacon, Brantley, Clinch, Coastal Camden by NWS

Effective: 2022-03-13 03:45:00 EDT Expires: 2022-03-13 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Instruction: Appropriate action should be taken to ensure tender vegetation and outdoor pets have adequate protection from the cold temperatures. Young children, the elderly and the homeless are especially vulnerable to the cold. Take measures to protect them. Target Area: Appling; Atkinson; Bacon; Brantley; Clinch; Coastal Camden; Coastal Glynn; Coffee; Echols; Inland Camden; Inland Glynn; Jeff Davis; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Southern Ware; Wayne; Western Charlton FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Sub-freezing temperatures around 26 to 30 degrees expected. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Frost and freeze conditions could kill crops and other sensitive vegetation.
APPLING COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Butler, Covington, Crenshaw by NWS

Effective: 2022-03-23 02:57:00 CDT Expires: 2022-03-23 06:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Butler; Covington; Crenshaw TORNADO WATCH 65 REMAINS VALID UNTIL 6 AM CDT EARLY THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ALABAMA BUTLER COVINGTON CRENSHAW IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWEST FLORIDA OKALOOSA THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDALUSIA, BRANTLEY, CRESTVIEW, DESTIN, EGLIN AFB, FORT WALTON BEACH, GREENVILLE, LUVERNE, NICEVILLE, OPP, SEMINOLE, AND WRIGHT.
BUTLER COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Hancock, Harrison, Jackson by NWS

Effective: 2022-03-18 10:47:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Hancock; Harrison; Jackson TORNADO WATCH 50 REMAINS VALID UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI HANCOCK HARRISON JACKSON THIS INCLUDES THE CITIES OF BAY ST. LOUIS, DIAMONDHEAD, GAUTIER, GULFPORT, MOSS POINT, OCEAN SPRINGS, PASCAGOULA, ST. MARTIN, AND WAVELAND.
HANCOCK COUNTY, MS
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Tornado Watch issued for Duval, Nassau by NWS

Effective: 2022-03-23 17:39:00 EDT Expires: 2022-03-23 21:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Duval; Nassau TORNADO WATCH 68 REMAINS VALID UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHEAST FLORIDA DUVAL NASSAU IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST GEORGIA BRANTLEY CAMDEN GLYNN WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF AMELIA CITY, ARLINGTON, ATKINSON, COUNTRY CLUB ESTATE, DOCK JUNCTION, DOCTORTOWN, DOVER BLUFF, DUNGENESS, FERNANDINA BEACH, GARDI, GLYNN HAVEN, HICKOX, HILLIARD, HOBOKEN, HORTENSE, JACKSONVILLE, JEKYLL ISLAND, JESUP, KINGS FERRY, KINGSLAND, NAHUNTA, NORMANDY, OCEANWAY, ORTEGA, RATLIFF, RAYBON, RIVERSIDE, SAN MARCO, SEA ISLAND, ST. SIMONS, THALMANN, WAYNESVILLE, AND YULEE.
DUVAL COUNTY, FL
IN THIS ARTICLE
#Tornado Watch#Extreme Weather#Columbia#Lincoln#Columbia Echols#Tattnall Ware
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Tornado Watch issued for Clarke, Mobile, Washington by NWS

Effective: 2022-03-18 09:32:00 CDT Expires: 2022-03-18 12:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Clarke; Mobile; Washington TORNADO WATCH 50, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING, IS NOW IN EFFECT UNTIL NOON CDT TODAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHWEST ALABAMA CLARKE MOBILE WASHINGTON IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES IN SOUTHEAST MISSISSIPPI GEORGE GREENE PERRY STONE THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAUMONT, CHATOM, GROVE HILL, JACKSON, LEAKESVILLE, LUCEDALE, MCLAIN, MILLRY, MOBILE, NEW AUGUSTA, PRICHARD, RICHTON, SARALAND, THOMASVILLE, TILLMANS CORNER, AND WIGGINS.
CLARKE COUNTY, AL
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Tornado Watch issued for Columbia, Union by NWS

Effective: 2022-03-22 02:44:00 CDT Expires: 2022-03-22 08:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Columbia; Union TORNADO WATCH 59 REMAINS VALID UNTIL 8 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 10 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA LINCOLN UNION IN NORTHWEST LOUISIANA BIENVILLE BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO RED RIVER SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 8 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA CHEROKEE NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCADIA, BERNICE, BOSSIER CITY, CARTHAGE, CENTER, COUSHATTA, EL DORADO, FARMERVILLE, GIBSLAND, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, JACKSONVILLE, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARTIN, MINDEN, NACOGDOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, RINGGOLD, RUSK, RUSTON, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STONEWALL, AND ZWOLLE.
COLUMBIA COUNTY, AR
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Flood Warning issued for Charlton by NWS

Effective: 2022-03-25 09:49:00 EDT Expires: 2022-03-26 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Moderate Certainty: Likely Target Area: Charlton The Flood Warning continues for the following rivers in Georgia Florida St Mary`s River At Macclenny affecting Nassau, Baker and Charlton Counties. Additional information is available at https://water.weather.gov/ahps2/forecasts.php?wfo=jax. ...FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL FURTHER NOTICE * WHAT...Minor flooding is occurring and minor flooding is forecast. * WHERE...St Mary`s River At Macclenny. * WHEN...Until further notice. * IMPACTS...At 12.0 feet, Minor flooding of low lying areas and timber lands including some properties along St. Mary`s River Bluff Road and the Cypress Landing Resort on the Georgia side. At 14.0 feet, Flooding of bottomlands along the river and some lower access roads including the lower half of St. Mary`s River Bluff Road which cuts off 15 to 20 homes on the Georgia side. At 15.0 feet, Flooding begins to impact the lower end of Steel Bridge Road on the Florida side and cuts off access to the river gage as well as access to several homes. At 16.0 feet, Access roads on both sides of the river in Florida and Georgia are flooded, including the entire low lying stretch of St. Mary`s River Bluff Road on the Georgia side which cuts off 40 to 50 homes. On the Florida side, the lower end of St. Mary`s Cove Road past the public boat ramp becomes flooded and cuts off access to 20 to 30 homes. The Stokes Road Bridge over the river is generally closed due to high water. * ADDITIONAL DETAILS - At 8:45 AM EDT Friday the stage was 12.4 feet. - Recent Activity...The maximum river stage in the 24 hours ending at 8:45 AM EDT Friday was 12.4 feet. - Forecast...The river is expected to rise to a crest of 14.4 feet early Sunday morning. - Flood stage is 12.0 feet. - http://www.weather.gov/safety/flood
CHARLTON COUNTY, GA
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Special Weather Statement issued for Brantley, Clinch, Echols, Inland Camden, Northeastern Charlton by NWS

Effective: 2022-03-19 10:10:00 EDT Expires: 2022-03-19 21:30:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Observed Instruction: If outdoors, consider seeking shelter inside a building. Torrential rainfall is also occurring with these storms and may lead to localized flooding. Do not drive your vehicle through flooded roadways. Target Area: Brantley; Clinch; Echols; Inland Camden; Northeastern Charlton; Northern Ware; Southern Ware; Western Charlton Strong thunderstorms will impact portions of northwestern Nassau, northwestern Baker, northeastern Columbia, west central Camden, southeastern Echols, southern Brantley, southeastern Ware, southeastern Clinch and Charlton Counties through 930 PM EDT At 853 PM EDT, Doppler radar was tracking strong thunderstorms along a line extending from 9 miles northwest of Stephen Foster State Park to 12 miles south of Fargo. Movement was east at 25 mph. HAZARD...Winds in excess of 40 mph, pea size hail, and minor flooding due to heavy rainfall. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Gusty winds could knock down tree limbs and blow around unsecured objects. Minor damage to outdoor objects is possible. Minor flooding due to heavy rainfall is possible. Locations impacted include Folkston, Fargo, Stephen Foster State Park, Homeland, Race Pond and Winokur. MAX HAIL SIZE...0.25 IN MAX WIND GUST...40 MPH
BRANTLEY COUNTY, GA
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NWS
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Tornado Watch issued for Cullman, Limestone, Morgan by NWS

Effective: 2022-03-22 18:13:00 CDT Expires: 2022-03-22 23:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Cullman; Limestone; Morgan TORNADO WATCH 63 REMAINS VALID UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTH CENTRAL ALABAMA CULLMAN LIMESTONE MORGAN THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, CULLMAN, AND DECATUR.
CULLMAN COUNTY, AL
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Dense Fog Advisory issued for Appling, Bacon, Brantley, Inland Camden, Inland Glynn by NWS

Effective: 2022-03-18 06:14:00 EDT Expires: 2022-03-18 10:00:00 EDT Urgency: Expected Severity: Minor Certainty: Likely Instruction: If driving, slow down, use your headlights, and leave plenty of distance ahead of you. Target Area: Appling; Bacon; Brantley; Inland Camden; Inland Glynn; Jeff Davis; Northeastern Charlton; Northern Ware; Pierce; Southern Ware; Wayne; Western Charlton DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM EDT THIS MORNING * WHAT...Visibility one quarter mile or less in dense fog. * WHERE...Portions of southeast Georgia and northeast and northern Florida. * WHEN...Until 10 AM EDT this morning. * IMPACTS...Hazardous driving conditions due to low visibility.
APPLING COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Blount, Hamblen, Hawkins, Jefferson, Monroe, Polk, Sevier by NWS

Effective: 2022-04-06 19:14:00 CDT Expires: 2022-04-06 21:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Blount; Hamblen; Hawkins; Jefferson; Monroe; Polk; Sevier TORNADO WATCH 103 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NORTH CAROLINA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN SOUTHWEST NORTH CAROLINA CHEROKEE IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES IN EAST TENNESSEE BLOUNT HAMBLEN HAWKINS JEFFERSON MONROE POLK SEVIER THIS INCLUDES THE CITIES OF ALCOA, ALPHA, ANDREWS, ARCHVILLE, BENTON, BULLET CREEK, CHESTNUT HILL, CONASAUGA, DANDRIDGE, ELKMONT, HAPPY VALLEY, HARRISBURG, HIAWASSE DAM, JEFFERSON CITY, KODAK, MADISONVILLE, MARBLE, MARYVILLE, MCMAHAN, MOORESBURG, MORRISTOWN, MURPHY, PARKSVILLE, PIGEON FORGE, RELIANCE, RUSSELLVILLE, SEVIERVILLE, SEYMOUR, STRAWBERRY PLAINS, SWEETWATER, TOPTON, UNAKA, VIOLET, AND WHITE PINE.
BLOUNT COUNTY, TN
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Tornado Warning issued for Camden, Glynn by NWS

Effective: 2022-03-23 17:04:00 EDT Expires: 2022-03-23 17:30:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Extreme Certainty: Observed Instruction: TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Target Area: Camden; Glynn The National Weather Service in Jacksonville has issued a * Tornado Warning for Northeastern Camden County in southeastern Georgia Southeastern Glynn County in southeastern Georgia * Until 530 PM EDT. * At 503 PM EDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado was located 8 miles southeast of Waverly, or 9 miles northeast of Woodbine, moving east at 35 mph. HAZARD...Tornado and quarter size hail. SOURCE...Radar indicated rotation. IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage to roofs, windows, and vehicles will occur. Tree damage is likely. * This dangerous storm will be near Brunswick around 520 PM EDT. Jekyll Island around 525 PM EDT. St. Simons Island around 530 PM EDT. Other locations impacted by this tornadic thunderstorm include Dover Bluff. TORNADO...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN
CAMDEN COUNTY, GA
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Tornado Watch issued for Chambers, Galveston by NWS

Effective: 2022-03-22 07:38:00 CDT Expires: 2022-03-22 10:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Chambers; Galveston Tornado Watch 58, previously in effect until 8 AM CDT this morning, is now in effect until 10 AM CDT this morning for the following areas In southeast Texas this watch includes 2 counties Chambers Galveston This includes the cities of Anahuac, Dickinson, Friendswood, Galveston, League City, Mont Belvieu, Old River-Winfree, Stowell, Texas City, and Winnie.
CHAMBERS COUNTY, TX
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Tornado Watch issued for Amite, Pike, Wilkinson by NWS

Effective: 2022-03-18 03:56:00 CDT Expires: 2022-03-18 07:00:00 CDT Urgency: Expected Severity: Severe Certainty: Likely Target Area: Amite; Pike; Wilkinson TORNADO WATCH 49 REMAINS VALID UNTIL 7 AM CDT THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 12 PARISHES IN SOUTHEAST LOUISIANA ASCENSION ASSUMPTION EAST BATON ROUGE EAST FELICIANA IBERVILLE LIVINGSTON POINTE COUPEE ST. HELENA ST. JAMES TANGIPAHOA WEST BATON ROUGE WEST FELICIANA IN MISSISSIPPI THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN SOUTHERN MISSISSIPPI AMITE PIKE WILKINSON THIS INCLUDES THE CITIES OF ADDIS, AMITE, BATON ROUGE, BAYOU SORREL, BRUSLY, CENTREVILLE, CLINTON, CONVENT, DARLINGTON, DENHAM SPRINGS, DOLOROSA, DONALDSONVILLE, EASLEYVILLE, FELPS, FORT ADAMS, GILLSBERG, GLOSTER, GONZALES, GRAMERCY, GREENSBURG, HAMMOND, JACKSON, LABADIEVILLE, LETTSWORTH, LIBERTY, LIVONIA, LUTCHER, MCCOMB, MONTPELIER, NEW ROADS, PAINCOURTVILLE, PIERRE PART, PLAQUEMINE, PONCHATOULA, PORT ALLEN, PRAIRIEVILLE, ROBERT, SMITHDALE, SPILLMAN, ST. FRANCISVILLE, WAKEFIELD, WALKER, WATSON, WHITE CASTLE, AND WOODVILLE.
AMITE COUNTY, MS
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Fire Weather Watch issued for Burke, Columbia, Lincoln, McDuffie, Richmond by NWS

Effective: 2022-03-26 12:00:00 EDT Expires: 2022-03-26 20:00:00 EDT Urgency: Future Severity: Moderate Certainty: Possible Instruction: A Fire Weather Watch means that critical fire weather conditions are forecast to occur. Listen for later forecasts and possible Red Flag Warnings. Target Area: Burke; Columbia; Lincoln; McDuffie; Richmond FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM SATURDAY AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING FOR STRONG WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE MIDLANDS OF SOUTH CAROLINA AND THE CENTRAL SAVANNAH RIVER AREA The National Weather Service in Columbia has issued a Fire Weather Watch for strong winds and low relative humidity, which is in effect from Saturday afternoon through Saturday evening. * AFFECTED AREA...Midlands of South Carolina and Central Savannah River area. * TIMING...Noon to 8 pm Saturday. * WINDS...West 15 to 25 mph with gusts up to 35 mph. * RELATIVE HUMIDITY...As low as 20 percent. * IMPACTS...With dry fuels and strong gusty winds, any fires that develop will likely spread rapidly. Outdoor burning is strongly discouraged.
BURKE COUNTY, GA
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Severe Thunderstorm Warning issued for Bulloch, Jenkins, Screven by NWS

Effective: 2022-03-16 12:30:00 EDT Expires: 2022-03-16 13:00:00 EDT Urgency: Immediate Severity: Severe Certainty: Observed Instruction: For your protection move to an interior room on the lowest floor of a building. Report damage directly to the Charleston National Weather Service at 888-383-2024 when it is safe to do so. Target Area: Bulloch; Jenkins; Screven A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 100 PM EDT FOR PORTIONS OF SCREVEN...BULLOCH AND JENKINS COUNTIES At 1228 PM EDT, a severe thunderstorm was located over Dover, moving northeast at 50 mph. HAZARD...Quarter size hail. SOURCE...Radar indicated. IMPACT...Minor damage to vehicles is possible. Locations impacted include: Statesboro, Sylvania, Rocky Ford, Woodcliff, Altman, Georgia Southern, Hopeulikit, Captolo and Dover. HAIL THREAT...RADAR INDICATED MAX HAIL SIZE...1.00 IN WIND THREAT...RADAR INDICATED MAX WIND GUST...<50 MPH
BULLOCH COUNTY, GA

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